«Эмоции были просто волшебными!» Российская синхронистка — о медали Кубка мира

На X Российско-Китайские молодёжные игры Россия привезла серьёзную команду синхронисток – честь страны защищала юниорская сборная. Несмотря на юный возраст, многие ребята уже успели себя попробовать на взрослом Кубке мира. В их числе и Екатерина Штатнова.

В мае 17-летняя синхронистка взяла бронзу в соло на этапе Кубка мира в Китае, а теперь добавила к ней золото РКИ-2026 в соло и в группе. «Чемпионат» после соревнований пообщался с Екатериной. В интервью она рассказала, какие эмоции испытывала на Кубке мира, насколько тяжело выступать в нескольких видах сразу и кем восхищается в спорте.

«В сердечке теплом отдаёт наш флаг»

— Как тебе Российско-Китайские игры?

— Мне очень понравилось, здесь прям вайбово! Везде всё украшено, везде ходят волонтеры, поддерживают. Безумно добавляет мотивации!

— Насколько нам важно сейчас соревноваться с китайскими спортсменами?

— Китайские синхронистки и синхронисты, безусловно, сейчас являются мировыми лидерами. Всё-таки они выиграли Олимпиаду. Очень интересно с ними соревноваться, серьёзная борьба получается. Плюс они наши друзья, оттого конкуренция получается ещё интереснее.

— Ты в мае дебютировала в Китае на Кубке мира. Какие были ощущения?

— Эмоции были просто волшебными! Я очень переживала, но, приехав туда, удивилась, какая там была спокойная обстановка, какие все были дружелюбные (улыбается). Это мне придало сил и эмоций. Мне очень понравилось выступать.

— Насколько иной уровень конкуренции по сравнению с юниорскими соревнованиями?

— На юниорских международных соревнованиях мне побывать не удалось, так что не могу сказать.

Екатерина Штатнова Фото: Оргкомитет РКИ-2026

— В соло на Кубке мира ты добралась до медалей. Что чувствовала после?

– Я очень радовалась, потому что это был мой первый, в принципе, международный старт. Было так волнительно, так радостно! Я была просто счастлива!

— Тяжело ли было соревноваться с Хандошко и Бауэр?

– Безумно! Они очень опытные, уже столько лет на международной арене выступают, соперничают и занимают первые места. И то, что я стояла рядом с ними на пьедестале – безумно приятно.

— Получается, что ты на своём первом международном турнире сразу выступала с флагом. Какие эмоции были?

– Я очень радовалась! Это прям поддерживает, прям помогает. В сердечке теплом отдают российский флаг и гимн.

«Я даже не заметила, всё прошло быстро»

— Ты в один день выступала и в соло, и потом в акробатике. Насколько это изматывающе?

— Морально, наверное, тяжело, однако это разная атмосфера, то есть в соло и в акробатике ты на разных моментах зацикливаешься. Но группа поддерживает, так что всё очень быстро прошло, я даже не заметила.

— А если говорим о физическом состоянии?

— Я даже не заметила, всё очень быстро прошло (смеётся).

— А где тебе проще выступать: в соло или в группе?

— В соло.

— Почему? В группе же, как ты сказала, сильно поддерживают.

— (Смеётся.) Потому что в соло я сама за себя. Я точно знаю, что смогу сделать, а что нет. Всё зависит только от меня.

— На кого ты равняешься в спорте?

— У меня несколько кумиров. Первый – Светлана Алексеевна Ромашина. Очень хочется достичь таких же результатов, как она. Второй – Варвара Субботина, она мой кумир как солистка. И третий – Дина Аверина, художественная гимнастика. Я вдохновляюсь её характером и её волей.

— С кем-то из них знакома лично?

— Да, со всеми. Со Светланой Алексеевной и Варварой мы много раз встречались, а с Диной – одна фотка есть, и всё.