В российском футзале — новый доминатор. «Ухта» прошлась по всем катком

А Фелипе Парадински определённо лучший игрок в плей-офф. Он опять помог своей команде в финале.

Сезон-2025/2026 в российской Суперлиге по футзалу официально завершён. 4 июня была поставлена точка как в противостоянии за главный титул, так и за бронзу.

Рассказываем, чем всё закончилось.

Разный уровень финалистов

Чемпионом России стала «Ухта», которая всухую в серии одолела «Тюмень» — 4:0. Для команды Вадима Яшина это второй подряд успех в Суперлиге.

Заключительный матч большого финала, так же, как и предыдущие встречи, закончился с приличной разницей мячей. Ухтинцы разобрались с тюменцами на их же площадке. Счёт — 6:2. «Золотой» дубль – в активе Фелипе Парадински. В активе бразильца 20 точных ударов в ворота соперников за весь раунд плей-офф. Ну кто ещё способен на такое в нашей лиге? «Ухта» — новый доминатор в российском футзале. Для команды из Коми это второй чемпионский титул подряд.

«Тюмень» Дениса Абышева пыталась навязать борьбу в первом тайме, но на большее их не хватило. Не помогло даже удаление Максима Перевалова за фол на Хесусе Гордильо. Разница в классе между командами была очень большой.

И всё же тюменские футзалисты выжали максимум из этого. Они стали шестыми в регулярном чемпионате, однако добрались до финала и серебряных наград. Лучше, чем вообще остаться без медалей.

У коммунистов — свой успех

Четвёртым лишним клубом стал «Норильский никель», проигравший серию за бронзу со счётом 0-3. Да, именно в битве с «КПРФ» не выстояли ребята Сергея Скоровича.

МФК «КПРФ» Фото: МФК КПРФ

Москвичи на тоненького забрали две встречи у себя дома, а третью и теперь уже заключительную выиграли с разницей в два мяча — 3:1. В итоге именно в активе «КПРФ» бронза Суперлиги. Первая в их истории. До этого коммунисты дважды становились чемпионами (сезон-2019/2020, сезон-2022/2023).

Теперь фанаты лучших команд сезона могут выдыхать. Все точки и акценты в сезоне-2025/2026 поставлены. После паузы борьба в отечественном футзале вновь вспыхнет, но только с самого начала!