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Суперлига России по футзалу: Ухта стала чемпионом России, итоги серии за бронзу, обзор и результаты матчей

В российском футзале — новый доминатор. «Ухта» прошлась по всем катком
Батраз Томаев
«Ухта» стала чемпионом России по футзалу
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А Фелипе Парадински определённо лучший игрок в плей-офф. Он опять помог своей команде в финале.

Сезон-2025/2026 в российской Суперлиге по футзалу официально завершён. 4 июня была поставлена точка как в противостоянии за главный титул, так и за бронзу.

Рассказываем, чем всё закончилось.

Как прошла первая игра в Тюмени?
«Ухта» убила интригу в «золотой» серии. До чемпионства — одна победа
«Ухта» убила интригу в «золотой» серии. До чемпионства — одна победа

Разный уровень финалистов

Чемпионом России стала «Ухта», которая всухую в серии одолела «Тюмень» — 4:0. Для команды Вадима Яшина это второй подряд успех в Суперлиге.

Заключительный матч большого финала, так же, как и предыдущие встречи, закончился с приличной разницей мячей. Ухтинцы разобрались с тюменцами на их же площадке. Счёт — 6:2. «Золотой» дубль – в активе Фелипе Парадински. В активе бразильца 20 точных ударов в ворота соперников за весь раунд плей-офф. Ну кто ещё способен на такое в нашей лиге? «Ухта» — новый доминатор в российском футзале. Для команды из Коми это второй чемпионский титул подряд.

«Тюмень» Дениса Абышева пыталась навязать борьбу в первом тайме, но на большее их не хватило. Не помогло даже удаление Максима Перевалова за фол на Хесусе Гордильо. Разница в классе между командами была очень большой.

Бетсити Суперлига . Финал
04 июня 2026, четверг. 16:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 6
Ухта
Ухта
0:1 Москалёв – 5'     1:1 Неведров – 6'     1:2 Прудников – 17'     1:3 Денисов – 20'     1:4 Парадински – 21'     2:4 Гордильо – 28'     2:5 Парадински – 37'     2:6 Павлов – 38'    
Удаления: Рыночнов – 22' / Перевалов – 27'

И всё же тюменские футзалисты выжали максимум из этого. Они стали шестыми в регулярном чемпионате, однако добрались до финала и серебряных наград. Лучше, чем вообще остаться без медалей.

У коммунистов — свой успех

Четвёртым лишним клубом стал «Норильский никель», проигравший серию за бронзу со счётом 0-3. Да, именно в битве с «КПРФ» не выстояли ребята Сергея Скоровича.

МФК «КПРФ»

МФК «КПРФ»

Фото: МФК КПРФ

Москвичи на тоненького забрали две встречи у себя дома, а третью и теперь уже заключительную выиграли с разницей в два мяча — 3:1. В итоге именно в активе «КПРФ» бронза Суперлиги. Первая в их истории. До этого коммунисты дважды становились чемпионами (сезон-2019/2020, сезон-2022/2023).

Бетсити Суперлига . За 3-е место
04 июня 2026, четверг. 15:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
1 : 3
КПРФ
Москва
0:1 Крыкун – 12'     0:2 Шимбинья – 16'     1:2 Кудзиев – 30'     1:3 Ниязов – 35'    

Теперь фанаты лучших команд сезона могут выдыхать. Все точки и акценты в сезоне-2025/2026 поставлены. После паузы борьба в отечественном футзале вновь вспыхнет, но только с самого начала!

Турнирная сетка плей-офф Суперлиги-2025/2026
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