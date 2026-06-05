В Москву пришла крутая лёгкая атлетика! Главные итоги мемориала Знаменских

В Москве прошёл один из самых престижных легкоатлетических турниров России – мемориал братьев Знаменских – 2026. В Лужниках зажгли не только отечественные звёзды, но и иностранные спортсмены. Доказала свой класс и одна из олимпийских чемпионок.

Интересного было много, но ниже — семь самых ярких моментов соревнований.

Ткалич и олимпийская чемпионка — в разных категориях

Одним из ярких забегов были 400 метров у женщин. Там на дорожку вышли олимпийская чемпионка — 2024 Паулино Марилейди и чемпионка России Полина Ткалич. Ожидаемо звезда из Доминиканской Республики нокаутировала лучшую из россиянок в этой дистанции. Ткалич пробежала за 51,59 секунды, а Марилейди — за 49,89.

Паулино Марилейди Фото: РИА Новости

Полину опередили ещё три спортсменки в итоговом протоколе — Роксана Гомес (51,00), Патьенс Окон Джордж (51,41) и Фиодализа Кофил (51,48). Россиянка теперь поняла — до лучших на планете ей пока далековато! Не тот уровень.

«Было очень классно, прикольно, необычно. Все сильные спортсменки. Буквально уровень мирового полуфинала-финала. Хочется, чтобы таких стартов было побольше. Дальше — стремиться вперёд и догонять Паулино (смеётся)», — приводит слова Ткалич ВФЛА.

«Понимаю, что каждый со мной хочет сфоткаться»

На 400 м у мужчин Россия уже добыла золото. По хорошему и даже отличному времени пробежал Алексей Данилов, который выдал второй результат сезона в Европе — 44,69. Ему удалось опередить бронзового призёра ОИ Музалу Самуконгу.

А ведь год назад Данилов обновил один из самых долговечных рекордов России в лёгкой атлетике, который держался 45 лет! Тогда ещё 18-летний Алексей пробежал 400 м за 44,56.

На сей раз после забега в Москве-2026 Алексей Данилов ещё долго приходил в себя и немного ворчал на журналистов из-за невозможности отдохнуть. Молодой спортсмен при этом осознаёт обратную сторону публичной жизни.

«Мне плохо потому, что мне не дали нормально очистить свой организм. Меня сразу начали туда-сюда дёргать. Нельзя было отдышаться, попить нормально. Устал. Я понимаю, что каждый хочет со мной сфокаться, но я не отказываюсь. Почему из-за моего состояния людям должно быть обидно», — приводит слова Данилова телеграм-канал Голый спорт».

Яркая победа Иванова

Фёдор Иванов вновь подтвердил: он – главный барьерист в России прямо сейчас. 24-летний атлет уверенно выиграл на 400 м с/б на мемориале Знаменских. Фёдор преодолел дистанцию за 48,77 секунды. Ближайший преследователь, Владимир Лысенко, уступил ему почти полторы секунды!

Фёдор Иванов (в центре) Фото: РИА Новости

После финиша во время интервью Иванов слегка пошутил. Он притворился, что ему стало плохо и накатила тошнота. Так Фёдор решил подколоть самого себя за прошлогоднюю историю с чемпионата России. Тогда атлету поплохело после того, как он установил рекорд страны.

Правда, в этот раз секунды Иванова нельзя назвать блестящими. Он пробежал лишь на уровне топ-25 мира по ходу этого сезона. Но ещё всё впереди!

Рекорд на сотне

На мужской стометровке тоже особой конкуренции не вышло. Всех уверенно обыграл Гифт Леотлела. Спортсмен из ЮАР пробежал за 10,02 секунды. Ему не хватило совсем чуточку, чтобы преодолеть 10-секундный барьер. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы обновить рекорд мемориала Знаменских!

Второе место занял россиянин Константин Крылов – 10,17. Интересно, что Крылов оказался единственным представителем России в топ-5 забега!

Увы, как и в случае с Ивановым, результат и Гифта, и уж тем более Крылова далёк от мирового топа. Это даже не время в топ-30. Тем не менее для текущих реалий и соревнований в России – вполне хороший результат.

Заруба Никитина и молодого эфиопа

В начале мая Владимир Никитин «хлопнул» рекорд России в марафоне, а теперь решил пробежать 10 000 м на мемориале Знаменских. Получилось мощно, но не настолько, как в Казани.

Владимир Никитин Фото: РИА Новости

Вообще, весь забег обернулся настоящей борьбой за выживание. Из 14 участников до финиша дошла лишь половина! Победу же в яркой дуэли с Владимиром Никитиным одержал молодой Эйоб Симегн.

Россиянин и эфиоп устроили зарубу с первых метров, однако сильнее оказался Эйоб. Он остался единственным среди африканцев, кто остался в борьбе с рекордсменом России, и на финише оказался чуть быстрее.

«Он меня притормаживал последние 3000 м. Прям останавливался передо мной. Но это спорт, здесь нужно уважать любую тактику. Победителей не судят, это спорт, это борьба. Я результатом доволен, думаю, тренер тоже. Планировали где-то около 28. На финиш не хватило», – сказал Никитин телеграм-каналу Shelgorn.

Азеведо — главный шоумен турнира

Заметны на мемориале Знаменских были не только марафонцы, но и спринтерши.

Представительница Бразилии Ана Каролина Азеведо пробежала 100 м за 11,01 и взяла золото. Россиянка Наталья Комбарова пробежала за 11,19. Обе спортсменки никогда так быстро не бегали, но личные рекорды не будут засчитаны, так как ветер превысил допустимые 2 м/с.

Интересно, что и перед полуфинальным, и перед финальным забегом бразильянка издала звуки, заглушившие даже гул стадиона — это было похоже чем-то на крик чайки. Пожалуй, это самый забавный момент турнира.

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Интересно, этим поведением она пыталась настроить саму себя к бегу или же сбить с толку соперниц?

«Соревнования норм»

Ещё одним важным итогом мемориала стало участие иностранных спортсменов. Для лёгкой атлетики в России это очередной глоток свежего воздуха. К тому же гостям из других стран в Москве, похоже, нравится. Бегун на 400 м Эдриан Сварт не даст соврать.

«Москва — очень классный город. Народ тут отпадный. И дорожка — быстрая. Соревнования норм. Я кайфую, что я здесь», — приводит слова Данилова телеграм-канал «Голый спорт».

Мемориал братьев Знаменских дал некоторым спортсменам пищу для размышлений, а для других послужил неплохим местом для стартов и подготовки к главным соревнованиям сезона. Что же касается России, то в некоторых дисциплинах наши атлеты были весьма конкурентоспособны, а в остальных — не дотягивали до даже до тех, кто находится рядом с лучшими. Но всё поправимо. Для этого нужны лишь допуск к большим международным стартам и соревновательная практика.