«Из спортшколы меня выгнали». В российском синхронном плавании — новая звезда

В умах многих синхронное плавание долгие годы считалось исключительно женским видом спорта. Однако в последнее 10-летие многое изменилось. Теперь появление мужчины в бассейне вместе с девушками уже не выглядит чем-то странным. Во многом это заслуга нашего Александра Мальцева, который активно продвигал мужское синхронное плавание.

Сейчас Мальцев взял паузу в карьере, чтобы воспитать своих учеников. Один из них – Владимир Першин. 16-летний парень уже успешно дебютировал на Кубке мира и даже сумел выиграть бронзу в микст-дуэте!

«Чемпионат» встретился и пообщался с Владимиром. В интервью он рассказал, как пришёл в синхронное плавание, насколько трудно находиться в женском коллективе и каково тренироваться под руководством Мальцева. Без забавных ремарок от тренера не обошлось!

«Среди тех, с кем я общался, никто не знал, что такое синхронное плавание»

— Вова, расскажи, как ты вообще пришёл в синхронное плавание?

— Я до этого занимался обычным плаванием в Набережных Челнах, но в какой-то момент меня выгнали со спортивной школы, потому что я не выполнил нужные нормативы. Тогда мама сказала, что записала меня в другую секцию, чтобы я плавал чисто для здоровья и для себя. Туда мне нужно было ходить через день. Я пришёл спокойно плавать, а это, оказывается, секция по какому-то синхронному плаванию: нужно экбите ходить, руки вверху держать, грузы балетные плавать. Мне это всё изначально не нравилось, но потом я в это всё влюбился.

— Не было ли такого, что, условно, родители потом предлагали поменять вид спорта?

— Нет, так как меня мама туда отдала. Всё нормально с этим было.

— А пацаны не подкалывали? Дети иногда бывают довольно жестокими.

— Среди тех, с кем я общался, никто не знал, что такое синхронное плавание (смеётся). У них просто не было представления о виде спорта. А раз они ничего не знают, им сказать и ничего.

— Каково вообще тренироваться, когда в основном вокруг женский коллектив?

— Изначально было непривычно, так как не с кем общаться. Нет привычной среды, где много мальчиков, таких же, как ты. Но потом привыкаешь. Сейчас активно популяризируется мужское синхронное плавание, приходят мальчики. Они быстро взрослеют, становятся сильнее. У нас в команде, например, уже довольно-таки много мальчиков. Иногда на тренировке появляется больше мальчиков, чем девочек. Очень хорошо, что получается и с девочками, и с мальчиками общаться.

— В общем, не скучно?

— Точно нет (улыбается).

Владимир Першин Фото: РИА Новости

«Я был поражён, когда узнал, что меня будет тренировать Мальцев»

— В ближайшие годы, кажется, все будут сравнивать наших синхронистов с Мальцевым, потому что для многих он стал знаковой фигурой. Не давит ли это на тебя, если учитывать, что он твой тренер?

— Не знаю, мне до своего наставника далеко (улыбается и смотрит на Мальцева, который стоит рядом). Пока такого давления нет, всегда есть к чему стремиться. Пока меня и Александра Евгеньевича сравнивать не в чем.

— Когда ты начал заниматься синхронным плаванием, Александр активно выступал. Смотрел его выступления? Равнялся на него?

— Да, было такое. Например, когда я только перешёл в МГФСО в Москву из Набережных Челнов, мы прилетели на Кубок России по синхронному плаванию, который как раз проходил в этом бассейне в Калининграде. Александр Евгеньевич выступал с соло техническим. Я тогда тоже тренировался, и мне было на что посмотреть, чему поучиться. И мне даже на тренировке Александр Евгеньевич показывал какие-то элементы, исправлял ошибки в воде.

— Когда узнал, что Мальцев будет тебя тренировать, был ли мандраж?

— Конечно! Для меня это было непривычно. До переезда в Москву я не был знаком с нашими российскими звёздами синхронного плавания. И, конечно, я был очень поражён этим. Я доволен тем, что имею честь тренироваться у такого великого спортсмена.

«Я бы хотел поставить что-то под Radiohead или Pink Floyd»

— Есть ли какая-то постановка мечты?

— Идей у меня много было. Сейчас так спонтанно в голову не придёт ничего нового, конечно. Я бы хотел поставить что-то под Radiohead или Pink Floyd. У меня уже есть соло произвольное под композицию из альбома Pink Floyd. У них много классных композиций, под которые можно сделать очень красивые программы.

Тут в интервью ворвался Александр Мальцев с маленькой ремаркой: «В основном то, что он предлагает, то мы и делаем. Как раз дуэт Notre Dame он предложил».

— Да, но соло произвольное, соло техническое и дуэт технический тренер предложил!

— Звучит классно. А чем ты в свободное время занимаешься? Чем увлекаешься?

— Свободное время я люблю провести в каком-нибудь музее, на выставке, сходить в кинотеатр, на экскурсию какую-нибудь. Я увлекаюсь музыкой, живописью. Да и вообще всё, что связано с искусством, мне интересно. Я также люблю ходить на балет в театр. Это мне даёт тоже какой-то творческий запас энергии, и можно много чего подглядеть и потом сделать что-то своё в воде.

— Если же говорить о типичных увлечениях мальчиков-подростков, компьютерные игры, спорт, футбол и так далее?

— Не знаю. Это всё было, может, лет пять назад, такого сейчас уже нет (смеётся). Уже неинтересно.

И снова небольшое уточнение от тренера: «Шопинг ему интересен!»

— Да, но я увлекаюсь модой как искусством!