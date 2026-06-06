Самый крутой пловец России завершил карьеру. Евгений Рылов провёл последний заплыв

Пловец Евгений Рылов хорошо знаком людям вне мира плавания. Буквально за одну Олимпиаду он сумел вписать своё имя в историю спорта. Теперь же, всего в 29 лет, Евгений официально завершил карьеру. Свой последний заплыв он провёл на чемпионате России — 2026 в Казани. В его выдающуюся карьеру серьёзно вмешалась политика, но уходит из спорта он совсем не поэтому.

Триумфальные победы

Рылов с юных лет показывал крутые результаты. Он побеждал на Спартакиаде учащихся, первенстве России и юношеских Олимпийских играх. В 2015-м Евгений выступил на своём первом чемпионате мира. Тогда 18-летний пловец выиграл бронзу на 200 м на спине, обновив рекорд страны. Уже через год Рылов повторил свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

А дальше у Евгения началась череда мощных успехов. В 2017-м Рылов принёс России историческое золото ЧМ – со времён Александра Попова (2003 год) никому из россиян этого не удавалось. Дальше он ещё не раз одерживал победы на ЧМ и ЧЕ, брал медали этих турниров и обновлял рекорды континента и страны.

К Олимпиаде в Токио Евгений подошёл уже в статусе претендента на победу. И устроил в Японии настоящую феерию.

Сначала россиянин выиграл дистанцию на 100 м на спине, установив рекорд Европы и превзойдя соотечественника Климента Колесникова на 0,02 секунды. Этот заплыв вошёл в историю, ведь российские и советские спортсмены никогда не побеждали на ОИ в этой дисциплине. Более того, Рылов принёс первое олимпийское золото в плавании с 1996 года, со времён того же Попова! Всё это было крайне удивительно, ведь Евгений ранее никогда не занимал первое место на этой дистанции на ЧМ и ЧЕ, а тут – прорвало.

Следом Рылов помог нашей эстафетной четвёрке взять серебро в заплыве 4x100 м вольным стилем. И напоследок Евгений выиграл ещё одно золото на своих коронных 200 м на спине, обновив рекорд Олимпиады.

После Игр в Токио Рылов стал национальным героем: его звали на различные передачи, постоянно упоминали в СМИ, вручали премии, признавали лучшим спортсменом года, предлагали крутые спонсорские контракты. Казалось, в России не было людей, кто не знал бы Евгения.

Популярность пловца росла буквально с каждым днём. И способствовали этому не только крутые результаты на Олимпиаде. Многим запомнился стиль Евгения в Японии – на награждение он выходил в маске с котиками.

«Я ничего сильно от этого не теряю»

После такого не было сомнений, что в ближайшие годы Рылов станет главной звездой мирового плавания. Но случилось всё иначе.

В феврале 2022 года началась СВО на Украине, а в марте Евгений посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвящённый годовщине присоединения Крыма к России. После этого с Рыловым расторгли контракты крупные спонсоры, а World Aquatics (тогда ещё называвшаяся FINA) отстранила россиянина от соревнований на девять месяцев. Правда, потом бан постиг всех наших пловцов.

«Дисквалифицировали и дисквалифицировали, я ничего сильно от этого не теряю. Меня пригласили на концерт, посвящённый Крыму, и людям [FINA] это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. На территории своей страны я сам могу выбирать, что делать. Я и не должен всем нравиться – только своей девушке, маме и тёще (смеётся)», – говорил тогда Рылов в эфире «России 24».

Что бы ни говорил Евгений, все эти решения явно ударили по нему. Результаты атлета начали ухудшаться, и он решил сменить тренера: от Андрея Шишина он перешёл к Оксане Логвиновой. И вроде дела наладились, но до прежних побед было далеко. Да ещё и добавились проблемы со здоровьем – с половины турниров просто приходилось сниматься.

Параллельно Рылов делал громкие заявление по поводу отказа от нейтрального статуса и Олимпиады и активно вовлекался в политическую деятельность. Так, в 2024-м Евгений стал доверенным лицом президента страны Владимира Путина.

Было понятно, что с такой позицией получение нейтрального статуса Евгению не светит, как и возвращение на международную арену до отмены всех санкций. Сильно ситуацию не менял и тот факт, что со временем пловец пересмотрел своё категоричное отношение к допуску и нейтралам.

В это время Рылов больше сосредоточился на другом. Сначала Евгений создал семью: он женился на Оксане Логвиновой, а в 2025-м у пары родилась дочь Вера. Следом пловец обзавёлся новой работой – ему предложили занять должность в Федерации водных видов спорта России. К тому же он выиграл в праймериз от «Единой России» в Заксобрание Кировской области.

Давняя цель

Но в 2026-м состоялось долгожданное возвращение россиян: больше никаких проверок, нейтральных статусов. Всё как прежде. Казалось, что теперь-то Рылов вернётся к выступлениям и даст жару на международных турнирах. Всё-таки у талантливого пловца забрали шанс проявить себя на ЧМ и Олимпиаде в Париже. Однако вместо этого Евгений лишь объявил о завершении спортивной карьеры.

Нет сомнений, что, если бы не отстранение, Рылов взял бы гораздо больше медалей, одержал бы больше побед на важнейших турнирах. Но можно ли сказать, что на его решение уйти из спорта повлияла политика? Скорее, нет.

Ещё в 2022 году, когда россиян только начали отстранять от турниров и никто не понимал, сколько это продлится, Евгений заявлял, что намерен завершить карьеру в 28 лет.

«Думаю, после следующей Олимпиады буду заканчивать. Кому-то кажется, что в 28 лет это делать рано, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель — хочу стать самым быстрым в мире, пока я её не достиг. Да, у меня есть рекорды мира, но всё же», – утверждал он в интервью ТАСС.

Спустя год Рылов подтверждал свои намерения – тогда уже было понятно, что Олимпиада ему вряд ли светит.

«Я в любом случае планировал, что следующий год последний [в спортивной карьере]. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду [на Олимпиаду]. Думаю, меня не захотят допускать туда по большей степени».

Очевидно, что Евгений давно для себя решил, когда ему уходить из спорта. В идеальном раскладе он должен был выступить на Олимпиаде в Париже, взять там парочку медалей, а потом – спокойно заняться своей жизнью.

Увы, реалии получились совершенно иными. Тем не менее Рылов не стал менять уже давно построенный план.

В Казани на чемпионате России Евгения проводили красиво. На бортик бассейна вышли важные для пловца люди: Егор Корнев, Климент Колесников, Иван Гирёв, многолетний тренер Андрей Шишин и директор школы «Дельфин» Гульнара Романадзе.

«Это очень волнительно, на уровне Олимпийских игр. Сейчас я проплыву свой последний заплыв. Мы с вами не прощаемся, я остаюсь в водной семье, в федерации: я буду появляться часто на турнирах, но уже в другой роли», – сказал Рылов.

После Евгений поблагодарил всем собравшихся и под песню «Это всё» группы ДДТ проплыл заключительные 50 м на спине в своей карьере.