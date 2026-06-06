Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!

Казань вновь стала центром притяжения лучших пловцов страны. В столице Татарстана прошёл первый день ЧР-2026. И уже можно подводить итоги в нескольких дисциплинах.

Самое важное случилось у спинистов.

Колесников задал планку

Призёр Олимпиады и чемпион мира Климент Колесников не стал мелочиться и сразу в полуфинале «полтинника» на спине обновил лучший результат сезона в мире. 24,09 — это крайне солидно, но ничего другого от лучшего спиниста на планете мы и не ожидали!

В предварительном заплыве Климент показал 24,19, а уже 7 июня в финале постарается вновь превзойти собственные секунды.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

Там же на 50 м на спине близко к Клименту Колесникову были Павел Самусенко (24,29 секунды) и Мирон Лифинцев (24,49). Эта пара попробует навязать борьбу лидеру сборной России в решающий момент.

Спасибо, чемпион!

В Казани случилось ещё одно неординарное событие. 6 июня 2026 года Евгений Рылов официально ушёл из спорта. Один из асов плавания провёл заключительный и специальный заплыв в своей спортивной карьере. Двукратному олимпийскому чемпиону аплодировали трибуны. Это был трогательный момент, ведь в 29 лет Евгений поставил точку в карьере спортсмена.

«Это решение подходило, наверное, потихоньку ко мне. 2025- год был очень тяжёлый: подготовка шла полным ходом, но перед последним стартом я заболел. Такое, как правило, никогда не происходило. Я обычно выкарабкивался, и всё было хорошо, а здесь не срослось.

Евгений Рылов Фото: РИА Новости

В определённый момент я начинал ловить себя на мысли, что уже больше хочу домой. Всё-таки жена, ребёнок. Я понимаю, что у меня происходит переключение, наверное, где-то взросление. Это не другая жизнь, это та же жизнь, просто чуть-чуть сменилось направление», – сказал Евгений.

После завершения карьеры он не будет тренером. Жизнь он теперь посвятит не плаванию, а другому делу.

Ефимова — на уровне?

Сворачивать карьеру пока не собирается Юлия Ефимова. Она блестнула в предвариловке и полуфинале на 50 м брассом. Евгения Чикунова пока стала дважды шестой и в среднем проиграла лидеру турнира 0,7-0,9 секунды.

Сумеет ли Чикунова прибавить в финале, а Ефимова — удержать такую же высокую планку? За итоговыми результатами в этом виде любопытно понаблюдать!

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

А вот единственный финал в личных видах прошёл на 400 м комплексом у женщин. Золото чемпионата страны добыла Ирина Звягинцева, которая привезла 3,89 Диане Валиуллиной.

В столице Татарстана ещё состоялись полуфиналы на 200 м кролем у женщин и мужчин. Там уверенно с первого места в финал пробились Милана Степанова и Иван Гирёв.

У спинисток в 1/2 финала на 50 м есть безоговорочный лидер. И это Алина Гайфутдинова, которая привезла соперницам 0,7. А у брассистов на полтиннике в полуфинале первенствовал Иван Кожакин. Ненамного от него отстали Кирилл Пригода и Данил Семьянинов. Там в топ-6 также вошли Олег Костин и Александр Жигалов. Ребята должны устроить настоящую зарубу!

Далее в программе ЧР-2026 ещё много финалов и событий. И скучно точно не будет.