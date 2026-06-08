Вяхирева со слезами покинула «Брест». Российская гандболистка ушла чемпионкой

Олимпийская чемпионка, одна из лучших гандболисток мира россиянка Анна Вяхирева вновь пошла на крутые перемены в карьере. Она провела прощальный матч за «Брест». В «бронзовой» битве в Лиге чемпионов Вяхирева очень старалась, но французский клуб уступил румынскому «Бухаресту» — 26:32. Сама Анна забросила шесть мячей, но «Брест» остался без медалей. А чего вообще добилась Вяхирева во Франции и где продолжит карьеру?

Плакала несколько дней: как Вяхирева оказалась во Франции

Летом 2024 года Анна Вяхирева перебралась во французский «Брест» из норвежского «Вайперс». Трансфер 29-летней россиянки обошелся клубу в € 170 тыс. — рекордная сумма для женского гандбола.

Переход дался тяжело. «На мне лежала ответственность: либо уйти, либо поставить клуб в ужасное финансовое положение… Несколько дней я просто рыдала», — признавалась Вяхирева после ухода из Норвегии. Её прежний клуб «Вайперс» потерпел финансовый крах, и весь мощный состав «гадюк» разбросало по разным командам.

Серебро и четвертьфинал: первый сезон во Франции

Анна подписала контракт на два года. Первый сезон во Франции для Вяхиревой сложился непросто: новых титулов, к сожалению, не принёс. «Брест» уступил в чемпионате страны «Метцу», став вице-чемпионом. В Лиге чемпионов команда вылетела в четвертьфинале всё от того же «Метца».

Анна при этом лидером клуба не выглядела и с ходу не показала свой высокий уровень.

Анна Вяхирева в составе «Бреста» Фото: Benjamin Faes/ZUMA/ТАСС

Расцвела во втором сезоне: золото Франции и «Финал четырёх»

На второй сезон Вяхирева начала приходить в себя. Хотя на старте главный тренер Рафаэль Тервель отправляла россиянку играть на край, предпочитая на её позиции словенку Ану Грос. В начале ноября Грос получила тяжёлую травму и надолго выбыла, это помогло возвращению Вяхиревой на любимое место на площадке.

И результаты пошли.

1 июня 2026 года «Брест» вместе с Вяхиревой во второй раз в своей новой истории стал чемпионом Франции. В заключительном туре команда разгромила «Самбр Авенуа» со счётом 43:25 и финишировала на первом месте. Анна наконец взяла долгожданное золото французского чемпионата.

Анна Вяхирева (в центре) Фото: Пресс-служба «Бреста»

А спустя несколько дней «Брест» впервые в истории вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.

Полуфинал: один шаг до главного матча

6 июня в Будапеште «Брест» играл с венгерским «Дьёром». Вяхирева была великолепна — семь мячей в девяти попытках и три голевые передачи. Однако драма случилась в концовке.

«Брест» вёл, диктовал условия, но за последние пять минут не забил ни разу. Поражение со счётом 30:31. Россиянка была опустошена.

«Я не была достаточно хороша. Мы не были достаточно хороши, — сказала она в микст-зоне. — Мы показали красивый гандбол, немного хаотичный, но быстрый и креативный. Однако этого не хватило».

Венгры вырвали победу и ушли в финал, а «Брест» отправился в матч за бронзу с румынским «Бухарестом».

Последняя битва за бронзу

7 июня Анна провела свой последний матч в футболке «Бреста». Соперником был «Бухарест», в составе которого также играла россиянка Валерия Маслова.

Французский клуб уступил со счётом 26:32, а сама Вяхирева забросила шесть мячей. Бронза уплыла к румынам. Расставание с клубом получилось горьким: золото чемпионата Франции сменилось обидным поражением в главном еврокубке.

Скандалы и внутренние тернии: почему Вяхирева решила уйти

Решение уйти из «Бреста» Анна приняла ещё до окончания сезона. 10 декабря 2025 года она заявила: «Я покину клуб в конце сезона. Это было очень трудное решение».

Почему так вышло?

Всё очень банально. Конфликтная атмосфера. Уже в первом сезоне у тренерского штаба были разногласия с руководством и игроками, в том числе с Вяхиревой. А когда «Брест» 16 ноября 2025 года потерпел первое поражение в сезоне, растеряв «+9» по ходу матча с «Ференцварошем», напряжение только усилилось.

Сразу после этого главный тренер Рафаэль Тервель и её помощница были уволены. А сестра россиянки Полина Кузнецова намекнула в интервью, что Анне не слишком комфортно во французском клубе. Атмосфера в раздевалке накалилась до предела.

Рафаэль Тервель Фото: TIBOR ILLYES/EPA/ТАСС

Новая глава в «Оденсе»

Почти сразу после заявления Вяхиревой датский «Оденсе» объявил о подписании контракта со спортсменкой до 2028 года. Главный тренер Якоб Вестергор был в восторге: «С приходом Анны мы получаем игрока мирового класса, много лет выступающего на топовом уровне. Она невероятно технична, сильна в финтах и обладает выдающимся игровым мышлением».

В «Оденсе» Вяхирева будет играть против одной из сильнейших гандболисток мира Хенни Рейстад, которая выступает за «Эсбьерг». Причём тренер «Дьера» Пер Андерс Юханссон, работавший с Вяхиревой в «Ростове», назвал её «лучшей спортсменкой, которая когда-либо играла в гандбол». Его цитата: «Она видит всё, обладает невероятной техникой. Хенни Рейстад — мощь, но по игровому интеллекту Анна выше».

Красивое прощание с любовью болельщиков

За два года во Франции Анна стала настоящей магической фигурой для местных болельщиков. Её называли «Месси гандбола» и «гением». Один из художников Ландерно даже написал картину в честь российской звезды.

Сама Анна тепло вспоминала эти два года: «Я рада, что магия случилась. Мне тепло на душе, и я очень ценю, что всё сложилось именно так».

Прощальный сезон в «Бресте» подарил Анне чемпионство Франции и «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Она уходит красиво, с трофеем, пусть и с привкусом горечи от полуфинального поражения.

Теперь впереди – Дания, новый вызов и возможность написать ещё одну яркую главу в своей карьере. В свои 31 год Вяхирева остаётся одной из самых ярких звёзд мирового гандбола. И, судя по всему, ставить точку рано.