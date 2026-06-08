«Ухта» выиграла золото Суперлиги. И прекратила существование?

Не успели любители футзала отойти от перипетий финальной серии российской Суперлиги, как в понедельник, 8 июня, из Ухты пришли неожиданные новости. Двукратный чемпион России теперь не сможет защитить титул в сезоне-2026/2027.

«Я 20 лет тащил этот клуб»

Президент «Ухты» Виталий Габуев выступил с видеообращением в социальных сетях, где рассказал, что клуб снимется с Суперлиги из-за финансовых проблем. Решение было трудное, сообщил функционер, а первые мысли о прекращении выступлений в элите появились больше года назад.

«Я принимаю решение приостановить участие в Суперлиге и оставить только дублирующий состав в Высшей лиге.

Почему объявляю об этом именно сейчас? Потому что органам, руководящим Суперлигой, необходимо формировать календарь, определять количество участников и проводить лицензирование. На самом деле мы могли бы объявить чуть позже, но, чтобы никого не напрягать и не создавать дополнительных проблем, делаем это именно сейчас.

Мы не планировали такое развития событий, однако ситуация ухудшалась не только в течение этого сезона — она ухудшается уже примерно полтора года. Конечно, если бы я был более дальновидным руководителем, возможно, стоило закрыть команду раньше. Но удалось дотянуть до этого сезона и, надеюсь, порадовать всех вторым чемпионством», — приводит слова Габуева пресс-служба МФК «Ухта».

Президент «Ухты» Виталий Габуев (справа) Фото: mfcukhta.ru

После очередного золота в Суперлиге-2025/2026 руководство команды планировало усиление. К ребятам с Парадински во главе должны были присоединиться новые игроки, в том числе и иностранцы. Сейчас действующим игрокам ухтинцев нужно искать новое место работы. Но заработную плату Габуев им обещал выплатить. Часть вины из-за сложившейся ситуации он взял на себя.

«В этой ситуации наверняка есть часть и моей вины. Возможно, я неправильно оценивал перспективы или неправильно занимался бизнесом. Но думаю, что ситуация связана не только со мной.

В стране сейчас такая ситуация, что доходы падают, расходы растут. Именно это стало причиной снижения доходов, которое и привело к нынешним последствиям.

Почему я принял такое решение? Потому что нет ощущения, что это конец проблемы. Может оказаться, что это только её начало. Если сейчас ввязаться ещё в одну историю и попытаться сохранить команду Суперлиги, может возникнуть ситуация, когда не получится выплачивать зарплаты и выполнять другие обязательства. Я этого не хочу.

Я 20 лет тащил этот клуб, довёл его до таких высот вместе со своими помощниками, генеральным директором, всеми сотрудниками клуба, которым огромное спасибо. И, конечно же, вместе с болельщиками», — добавил он.

До «Ухты» были и другие

«Ухта» не стала первой командой в отечественном футзале, которая после головокружительного триумфа рассыпалась.

Когда-то похожий же путь прошло подмосковное «Динамо», просуществовавшее 18 лет. В сезоне-2016/2017 команда забрала трофей Кубка России, а уже в следующем сезоне опустилась в Высшую лигу. И опять же из-за финансовых проблем.

МФК Динамо (Москва) Фото: futsaldynamo.com

К тому моменту в активе динамовцев было 10 побед в Суперлиге и девять побед в финале КР. Однако нестабильность у спонсора команды не позволила игрокам из Подмосковья продолжить чемпионский путь.

«Дина» — именно эта московская команда также столкнулась со сложностями из-за денег. В 2017 году МФК «Дина» завоевал Кубок страны, а в следующем розыгрыше титула снялся с соревнований.

МФК «Дина» Фото: dina.ru

А после снятия девятикратный чемпион России вынужден был играть с молодыми игроками в составе и выходить на старт московских турниров. О прошлых успехах теперь можно было только мечтать.

И вот теперь – «Ухта». Клуб, который разобрался со всеми соперниками в плей-офф и доказал своё право на статус сильнейшего. Именно эта команда была отброшена за пределы отечественного футзального мира. И когда она туда вернётся, вопрос только к руководству ухтинцев.

Однако грустная получилась история. Фанатов «Ухты» искренне жаль.