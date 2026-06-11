На студенческом чемпионате США побит мировой рекорд. Даже «Бриллиантовая лига» отдыхает

Шестой этап «Бриллиантовой лиги» – 2026 в Осло получился очень интересным и запомнился рядом высочайших результатов с мировым лидерством в сезоне. Но студенческий чемпионат США, на котором всегда происходит что-то крутое, принёс мировой рекорд там, где ждали.

Мировой рекорд в 20 лет

В мире мужского барьерного спринта любой результат из 13 секунд — показатель экстра-класса. 20-летний американец Джа’Коби Тарп таких достижений в своей карьере не имел. Как бы чуток рановато. Он учится в Обернском университете и сейчас участвует в студенческом чемпионате NCAA, бьётся за стипендию.

В предварительном (!) забеге на 110 м с барьерами Тарп показал фантастический результат — 12,75! Это мировой рекорд, на 0,05 быстрее, чем у прежнего рекордсмена американца Ариса Мерритта, который установил его в 2012-м. Ветер был абсолютно легальный — 1 м/с.

Тарп скинул с личного рекорда четверть секунды — это всё равно как если бы Арман Дюплантис сейчас прыгнул на 6,40 м или выше. Интересно, парню теперь все экзамены автоматом поставят? Или пусть ещё быстрее бежит? После финиша Джа заявил, что может и быстрее.

Нокаут Гаута Гаута

На фоне супердостижения Тарпа померкли даже результаты «Бриллиантовой лиги» в Осло. В столицу Норвегии приехал молодой австралиец Гаут Гаут, которого многие называют наследником Усэйна Болта. Для него это был дебют на соревнованиях такого уровня.

И ничего у Гаута за пределами Австралии не получилось. На 200 м он показал только шестое время — 20,60, что почти на секунду хуже его личного рекорда.

Крутой бег на этой дистанции был только у олимпийского чемпиона из Ботсваны Летсиля Тебого. Он финишировал с результатом 19,84, показав лучший для себя результат в сезоне.

Печаль Вархольма в Осло

Ещё одним разочарованием дня стали результаты на 400 м с/б. Во всяком случае, для местной публики, которая ожидала феерии от Карстена Вархольма. Там рекордсмен мира проиграл бразильцу Алисону дос Сантосу 0,51. В третий раз за сезон.

Карстен Вархольм Фото: Sona Maleterova/Getty Images

А южноамериканец продлил свою победную серию. Ранее 400 м с/б Алисону уже покорились в Сямэне и Стокгольме.

Любимец публики винит в поражении себя. Однако на итоговый результат мог повлиять ещё один фактор.

— Я очень сильно ударился о четвёртый барьер. Такое случается, но мне совсем не хотелось, чтобы это произошло именно здесь.

— Каково это — допустить такую ошибку посреди дистанции?

— Конечно, не хочется такого, однако винить мне некого, кроме самого себя. Всё получилось не так, как я планировал, — приводит слова Вархольма NRK.

Теперь норвежскому атлету нужно думать над тем, как же обыграть своего визави. Для этого у него есть целый год перед ЧМ-2027.

Карстен отдал и главный турнир прошлого года: Американец Бенджамин победил на 400 м с барьерами на ЧМ-2025, Вархольм — пятый

17-летний парень обыграл олимпийского чемпиона

Продолжает феерить восходящая звезда лёгкой атлетики из США Купер Луткенхаус. Он с лучшим результатом сезона в мире забрал 800 м.

17-летний американец пробежал за 1.42,08, а 0,01 c ему уступил олимпийский чемпион и безоговорочный лидер последних лет кениец Эммануэль Ваниони. Судьбу победителя на сей раз решил фотофиниш.

Фотофиниш: Купер Луткенхаус и Эммануэль Ваниони Фото: Кадр из трансляции

Разборки на миле у мужчин вышли не менее драматичными. Два спортсмена – Тимоти Черуйот (Кения) и Яред Нагьюз (США) – показали одинаковое время в финишном створе — 3.48,21. Но ближе всех к золоту был кениец. А третьим стал австралиец Кэмерон Майерс, проигравший 0,14.

Если вы подумали, что у женщин в Осло было совсем скучно, то это не так! Жюльен Альфред, как и полагалось фавориту, устроила шоу на 100 м. Она задала планку всем соперницам на это лето. Победа с 10,76.

Жюльен Альфред Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» – 2026 пройдёт в Дохе, Катар, 19 июня.