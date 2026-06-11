«Надо сиять, а не думать». Егор Корнев пять раз переписал историю плавания России

В Казани прошёл огненный чемпионат России — 2026 по плаванию. Его главным героем, хедлайнером и ньюсмейкером стал Егор Корнев. Чемпион мира, а теперь ещё и мастер по обновлению рекордов страны.

Похоже, праймовая эра Егора — прямо сейчас.

Пять ярких мгновений Корнева

С 8 по 11 июня пловец из Санкт-Петербурга не собирался уходить в тень. В каждый из этих четырёх дней ЧР он неизменно переписывал лучшие достижения.

За время заплывов Егор Корнев пять раз побил рекорд России, причём в двух случаях обновлял собственное же достижение.

Вот список достижений нашего универсального спортсмена, который не стыдно отправить на ВДНХ:

50 м вольным стилем 8 июня — 21,12 (полуфинал);

50 м вольным стилем 9 июня — 21,06 (финал);

50 м баттерфляем 10 июня — 22,59 (полуфинал);

100 м вольным стилем 10 июня — 49,99 (полуфинал);

100 м вольным стилем 11 июня — 49,96 (финал).

«Выгоднее на ЧМ побить рекорд»

Егор хотел увидеть другое время. Это если говорить о «полтиннике» кролем. Там один из лучших сборников мог выплыть из 21 секунд, чтобы приблизиться к достижению австралийца Кэмерона Макэвоя (20,88). И пока он в строю, переписать мировой рекорд можно.

«Хотелось, конечно, выплыть из 21, но немножко дебет с кредитом у меня не сложились, не получилось чуть-чуть, семь сотых, чтобы вот прямо всё выполнить на 100, но я доволен, это очень сильно.

Пятое время в истории, быстрее меня плавали всего четыре человека, Кэмерон, два человека в костюме и легендарный Калеб Дрессел, у него результат всего на две сотых лучше. И вот я теперь. Это очень достойно, я очень доволен.

Какая легенда? Я, слава богу, ещё не закончил, вот закончил – стал бы легендой. Или хотя бы близко к завершению, пока ещё действующий спортсмен, рано мне ещё в легенды», – отметил Корнев.

Егор Корнев на ЧР-2026 Фото: РИА Новости

Но сместить Макэвоя нужно на международном уровне. За это больше заплатят, считает он.

«Когда я плыву на пределе возможностей, там уже не рассчитаешь. Конечно, выгоднее на чемпионате мира где-нибудь рекорд побить, денег больше дадут. Мы все люди – это нормально. И медийное внимание будет совсем другое», – сказал спортсмен.

#Помогитенакопить

А уже после успеха на королевских 100 м вольным стилем Егор опять заявил о желании побить мировой рекорд. Но для этого нужно сиять, что у пловца неплохо получается.

«Я просто свою работу выполняю — и всё. Поставлены задачи — к ним стремимся. Мировой бы побить… Но я и так рад, разменял 47 секунд, люблю гулять «на соплях». Всё идёт как надо пока, меня не вырубило, но «полтинники» меня поизмотали.

Хотел проплыть ровненько, даже не думал, что так хорошо получится. Если завтра смогу ещё скинуть — будет вообще замечательно.

Егор Корнев на ЧР-2026 Фото: РИА Новости

Надо сиять, а не думать, вот и всё. Я как человек, бывает, и лентяйничаю. Всё в голове, все преграды — это игры разума, надо уметь договариваться с собой, правильно обозначать цель и думать в верном русле. Психосоматику никто не отменял», — добавил он.

Егор Корнев получит за пять рекордов России очень много денег. И уже известно, куда он их направит.

«Я так, потихонечку на новую квартиру откладываю. Российских рекордов надо много, конечно, для этого. А на международных соревнованиях, если парочку мировых рекордов сделать, всё будет на мази. Можно в Париже и сделать. Хэштег «помогите накопить», — рассказал Корнев.

Кстати, о Париже. Там Егор Корнев будет биться на французской земле, на чемпионате Европы. И именно там он получит ещё одну возможность не только переписать российские достижения, но и обновить мировые. Готов ли он к этому вызову? Кажется, что да.