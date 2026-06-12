Ефимова воспряла, Пригода опять победил. Главные итоги ЧР-2026 по плаванию

Три десятка спортсменов выполнили нормативы в Казани, чтобы потом зажечь в Париже!

Чемпионат России — 2026 по плаванию закончился, а значит, определились обладатели всех путёвок на чемпионат Европы в Париже. Правда, окончательный состав пловцов станет известен позднее, после обсуждения тренерским советом и руководством федерации.

На ЧР в Казани многие лидеры сборной подтвердили статус, а кому-то даже пришлось отложить уход из спорта.

Казанские звёзды

Отборочные нормативы на парижский чемпионат Европы выполнили почти 30 человек. Но ранее нормативы также можно было выполнить на Кубке России. Впервые спортсмены получили возможность отбора в два этапа. В Париж поедут все, кто отобрался. На некоторых дистанциях даже по четыре человека, но только два — за счёт Минспорта, а два — за счёт своих регионов, если найдут финансирование. Плюс кого-то могут включить в состав и без норматива, тренерским решением.

Ниже — полный список спортсменов, которые выполнили необходимый критерий попадания в сборную.

Дисциплина Спортсмены (мужчины и женщины) 50 м брассом Кирилл Пригода, Иван Кожакин, Ралина Гилязова, Юлия Ефимова 50 м вольным стилем Егор Корнев, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова 50 м баттерфляем Олег Костин, Егор Корнев, Егор Юрченко, Мария Осетрова, Арина Суркова, Александра Кузнецова, Анита Грищенко, Дарья Клепикова 50 м на спине Климент Колесников, Павел Самусенко, Мирон Лифинцев, Георгий Яковлев и Алина Гайфутдинова, Ян Шапкин 100 м вольным стилем Егор Корнев, Иван Гирёв, Андрей Минаков, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова 100 м баттерфляем Роман Шевляков, Дарья Клепикова 100 м на спине Климент Колесников, Павел Самусенко, Алина Гайфутдинова 100 м брассом Иван Кожакин, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова 200 м брассом Кирилл Пригода, Александр Жигалов, Даниил Писецкий, Михаил Доринов, Евгения Чикунова 200 м на спине Алексей Ткачёв, Георгий Смирнов 200 м вольным стилем Ксения Мишарина, Милана Степанова 200 м комплексом Михаил Щербаков, Илья Бородин 400 м вольным стилем Георгий Вековищев, Софья Дьякова 400 м комплексом Максим Ступин, Илья Бородин, Виктория Блинова 800 м вольным стилем Арина Пантина, Ксения Мишарина, Софья Дьякова 1500 м вольным стилем Ксения Мишарина, Анна Аршавская

Корнев и Пригода — в полном порядке

Корнев — бесспорно, главный герой Казани. Он установил пять рекордов России и выполнил нормативы в трёх личных видах: на 50 и 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляем. Представитель Северной столицы наверняка будет выступать и в эстафетах. В планах у Егора — побить мировые рекорды на международной арене. Вполне вероятно, что громкое достижение будет установлено именно в Париже.

Помимо него, свой статус на прошедшем национальном турнире подтвердил Кирилл Пригода.

Он забрал золото ЧР на 50 и 200 м, а на 100 м зарубился с Иваном Кожакиным и проиграл тому 0,46 секунды. Уже второй раз Иван опередил капитана сборной на данной дистанции. Первая удачная для него битва произошла пару лет назад.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

«Ваня Кожакин очень добрый и отзывчивый человек, особая мотивация с ним соперничать и стимул для всей моей команды, с ним приятно соперничать. Только в такой конкуренции могут рождаться интересные результаты и заплывы. Ждём такие вплоть до 2028 года», — отметил Пригода.

Статус Колесникова не обсуждается

Вполне возможно, что очное противостояние двух россиян пройдёт уже в столице Франции. Там же могут схлестнуться Климент Колесников и Павел Самусенко, которые плыли бок о бок на дистанциях у спинистов. На чемпионате России Колесников дважды победил, а Самусенко довольствовался серебром. Но для того, чтобы догнать более опытного коллегу, ему ещё нужно потренироваться.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

Климент в Казани показал лучшее время сезона в мире на «полтиннике». 23,86 секунды — теперь ориентир для всех, даже для него самого.

А вообще, самая большая конкуренция в столице Татарстана случилась у спинистов — на том самом «полтиннике». Выше норматива проплыли четыре человека: Климент Колесников, Павел Самусенко, Мирон Лифинцев и Георгий Яковлев. Климент уже предвкушает борьбу за медали континентального первенства!

«Европа будет очень сильная. Пьедестал чемпионата мира был очень плотным, и шесть человек были европейцами. Надо будет пахать, особенно на сотке. На 50 метрах мы с ребятами вчетвером можем закрыть весь пьедестал, но правила такие, что только два человека от страны в финале. Будем работать, стараться. Лучше пусть будет так», — сказал Колесников.

Слова Колесникова из Казани: Колесников: в Париж едем побеждать, но мысли в голове уже в сторону Олимпиады идут

Клепикова — хороша. А Чикунова?

Дарья Клепикова продолжает уверенную поступь на внутренней арене. Ей удалось выиграть 100 м вольным стилем и баттерфляем. На дистанциях вдвое меньше первенствовала Арина Суркова.

А что Евгения Чикунова в брассе? Рекордсменка мира не парилась насчёт отбора, так как он у неё уже был с Кубка России. Так что турнир стал для неё одним из этапов подготовки к главному старту сезона.

А вот Юлия Ефимова блеснула! Она именно в Казани собиралась завершать карьеру, но планы резко поменялись, и теперь опытному бойцу предстоит поездка на ЧЕ-2026. На победной 100-метровке ей до норматива не хватило 0,05 секунды, однако Юлия выполнила норматив на «полтиннике» вслед за Ралиной Гилязовой.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

«Завершение карьеры откладывается… К сожалению (смеётся). Готовимся к Парижу. По мне легко можно понять, что я очень люблю соревнования. Не просто взять и выигрывать, это тоже классно, но лучше всего, когда есть бодрая гонка», – сказала Ефимова.

Илья Бородин выиграл золото чемпионата России на 200 и 400 м комплексом. Впрочем, ничего другого от Ильи фанаты и не ожидали. Он хоть и отобрался на ЧЕ, но своей формой пока недоволен.

«Сейчас не до лучших результатов. Последнюю сотню я доплывал на зубах, на характере. Думаю, на чемпионате Европы всё будет иначе. И отдохну получше, и, надеюсь, там бассейн будет более подготовлен к соревнованиям», – отметил Бородин.

Чемпионат Европы пройдёт с 31 июля по 16 августа.