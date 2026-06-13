«К Олимпиаде-2028 вернём великие победы». Разговор с Натальей Ищенко

Синхронное плавание стало одним из самых ярких видов спорта на Российско-Китайских играх в Калининграде, а представители сборной России выиграли восемь золотых наград из 10 возможных.

После соревнований мы пообщались с легендарной синхронисткой, а ныне министром спорта Калининградской области Натальей Ищенко. В интервью «Чемпионату» она подвела итоги РКИ, поделилась мнением об изменениях в синхронном плавании и рассказала об отношениях с главным тренером сборной Светланой Ромашиной.

«Россия и Китай — основные соперники в синхронном плавании»

— Наталья, почему из всех водных видов на Российско-Китайских играх было только синхронное плавание?

— Для меня радость, что выбрали синхронное плавание (улыбается). Россия и Китай – основные соперники и на юниорском уровне, и уже на взрослом уровне. Поэтому мы фактически увидели две сильнейших страны здесь. Те виды спорта, которые представлены на Российско-Китайских играх, согласовываются с двумя сторонами, с российской и с китайской. В этот раз было принято такое решение.

— Как оцените соревнования?

— Я посмотрела, мне понравилось. Мне понравилось очень и как выступили наши девушки, и их программы, их постановки. Конечно же, команда КНР хорошую конкуренцию составила. Я очень рада, что наши победили (улыбается). Очень важно видеть своих соперников и вне основных стартов, потому что можно что-то изменить, к чему-то присмотреться. Поэтому такие международные старты и встречи всегда идут на пользу.

— Вы сказали, что Китай – наш основной конкурент в синхронном плавании. Совсем скоро будет чемпионат Европы, Китая там, очевидно, не будет. Кого бы вы тогда выделили как наших главных соперников?

— Сейчас с новыми правилами всё не настолько предсказуемо, как раньше. Могут быть сюрпризы, потому что какие-то элементы могут быть просто обнулены и, соответственно, не засчитаны. Но думаю, что в групповых выступлениях это, скорее всего, Испания. В дуэтах очень хорошо выступают Австрия и Испания. Поэтому посмотрим, будем болеть.

— Каковы шансы, что нас туда допустят с флагом? Европейская федерация откладывает решение, но есть пример в гимнастике – там буквально за три дня до старта разрешили флаг.

— На мировую арену наших уже допустили, поэтому я очень надеюсь, что европейская федерация последует примеру мировой и допустит наших спортсменов.

«Пока со Светой объединяться не планируем»

— У нас синхронное плавание совершенно поменялось – из команды ушла Татьяна Николаевна Покровская. Что думаете об этом?

— Сейчас команду возглавила Светлана Ромашина. Она очень титулованная, заслуженная спортсменка, но самое главное – она воспитанница Татьяны Николаевны. Светлана всю карьеру была рядом с великими тренерами и находилась под их руководством: и с Покровской, и с Татьяной Евгеньевной Данченко. Конечно, у неё есть свой огромный неоценимый опыт. Я Свету знаю очень хорошо, мы дружим. Я знаю, как ответственно она подходит к любой задаче и насколько она любит то, чем сейчас занимается. Поэтому я ей желаю только всяческих успехов, терпения, желаю, чтобы вообще все её задумки обязательно осуществились. Я за неё и за её команду буду болеть, поддерживать девчонок. Верю, что у неё всё получится!

— А она не звала вас в сборную, чтобы помочь передать опыт, потренировать?

— Мы с ней общаемся достаточно часто. И, знаете, я очень рада тому, что вижу сейчас. После смены правил было сложно воспринимать синхронное плавание, как раньше. Но мне нравится, что делает Света со своей командой. Работает она не одна, у неё целая команда тренеров, которые отвечают и за постановку программы, за подготовку. Она там выстроила свою определённую систему. И мне нравится то, что они делают. Это действительно очень интересные, захватывающие программы. Естественно, иногда Света спрашивает, как мне постановка, мы обмениваемся мнениями. Но, мне кажется, я сейчас занимаюсь своим делом, а она, очень надеюсь, тоже занимается своим. Пока объединяться мы не планируем! (улыбается)

«Уверена, что к Олимпиаде-2028 мы всё наверстаем»

— Вы сказали про изменение правил – они в целом сильно повлияли на синхронное плавание во всём мире. Но если не касаться правил, что поменялось у нас в синхронном плавании за время отстранения?

— Им очень непросто, потому что во время отстранения и смены правил наши тренеры и спортсмены руководствовались только тем, что они могли видеть в различных открытых источниках. Но ты не всегда понимаешь, правильно ты интерпретируешь или неправильно, то есть в нужную сторону ты идёшь или нет. Плюс обновилась команда полностью, а у спортсменок должен быть опыт выступления на международных стартах высокого уровня, потому что это определённая ответственность, адреналин. Но мы их видели несколько раз на этапах Кубка мира, выступают они достойно и готовятся сейчас уже к основному главному старту.

— У нас многие переживали, что, когда команда вернулась, не выиграла у всех и вся. Получается, в этом ничего страшного нет?

— Я считаю, что мы вернулись очень хорошо. Да, конечно, 100% золотых медалей не удалось завоевать, но фактически во всех видах программы мы были на пьедестале. И, исходя из того, что были и изменения правил, и перерыв в выступлениях на международной арене, это очень хороший результат! Мы увидели, что команду высоко оценивают, они абсолютно конкурентоспособны. Они как раз таки набираются вот этого опыта. Плюс в нашем виде спорта так называемая узнаваемость всё равно важна. Вид спорта всё равно остается немножко субъективным, и, конечно, судьям, наверное, легче оценивать того спортсмена, которого они когда-то видели, которого знают, которого любят. Наших девчонок тоже сейчас уже начинают узнавать. Они себя проявляют на очень хорошем уровне и при этом набираются опыта.

— Главный старт для сборной России в ближайшие годы — Олимпиада в Лос-Анджелесе. Как думаете, за эти два года мы сможем наверстать упущенное и к Олимпиаде-2028 вернуть свои великие победы?

— Я уверена, что сможем! Я в это верю!

— Какие шансы, что кто-то из ребят, которые сейчас выступали на Российско-Китайских играх, сможет пробиться на Игры-2028?

— Возможно, сможет. Почему бы и нет? Думаю, что как раз таки вот такие старты, международные в том числе, это своего рода и отбор, и возможность для спортсмена проявить себя. На таких турнирах видно, как спортсмен может собраться, как он может сконцентрироваться и выполнить свою программу на высоком уровне. Это всё равно международный старт, здесь основные соперники, то же самое волнение.