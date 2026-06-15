«Зенит» проиграл последний финал сезона. Гандбольный год на этом завершён

Самый богатый гандбольный клуб России «Зенит» завершил сезон без единого трофея. После болезненного поражения в финале чемпионата с ЦСКА у питерцев оставался последний шанс – в «Финале четырёх» SEHA-лиги, международного турнира, в котором остались только российские и белорусские клубы.

Однако команду Дмитрия Торгованова вновь постигла неудача. В решающем матче с «Мешков-Брестом» вице-чемпионы России уверенно вели в счёте, но рассыпались в концовке.

«Зенит» проиграл битву за последний трофей

Если честно, «Зениту» повезло добраться до финала SEHA-лиги. Ставропольский «Виктор» в полуфинале был острее, напористее и просто лучше почти весь матч. Вот только почти не считается, и мастера в составе питерской команды затащили концовку.

В финале же с «Мешков-Брестом», хозяевами турнира, всё, напротив, складывалось в пользу российской команды. Гости взломали оборону хозяев с первых минут. К середине первого тайма на табло горели цифры 11:4. Брестчане выглядели растерянными и разбитыми. Белорусский клуб не мог поразить ворота Виктора Киреева на протяжении 10 минут игрового времени, что для матчей такого уровня — нонсенс. Разница росла, подбираясь к отметке «+9», и казалось, что победа «Зенита» — лишь вопрос времени. Однако на перерыв команды ушли при счёте 13:10 в пользу вице-чемпионов России, а это уже совсем небольшая разница.

Виктор Киреев, вратарь ГК «Зенит» Фото: spbhandball.ru

Любой игровой вид спорта тем и хорош, что окончательный счёт на табло показывается только после финальной сирены или свистка. Игра в Бресте после перерыв перевернулась. Главная загадка — почему на площадке больше не появился блистательный Киреев, который в первом тайме совершил семь сейвов при 44% надёжности. Это просто шикарные показатели!

Дмитрий Кузнецов и Иван Шаров, вышедшие на замену, суммарно отразили всего два броска. Уход основного вратаря стал для зенитовцев фатальным — их защита, и без того не слишком глубокая, лишилась последнего оплота. Причины замены так и остались загадкой: то ли травма, то ли тренерский просчёт, но факт остаётся фактом.

Хозяева же вышли на второй тайм с холодной головой. «Мешковцы» прекрасно вернулись в игру, видимо, вспомнив, что играют дома. Особую роль в камбэке сыграли легионеры Мартин Потиск и Марко Матияшевич, чьи точные броски раз за разом оказывались точными.

А к середине тайма хозяева и вовсе вышли вперёд – впервые за весь матч – 18:16. До этого момента хозяева ни разу не отрывались от «Зенита» более чем на один мяч, но сам факт перехвата инициативы надломил гостей. Петербуржцы посыпались. Ошибки в защите, нервозность в атаке, потерянная уверенность. Всё это ломает ход игры в любом топ-матче. Так и случилось.

Окончательный удар по зенитовским нервам пришёлся на концовку. Белорусские арбитры усмотрели фол на Никите Ильтинском и удалили его, назначив пенальти в ворота «Зенита». Судьи словно добивали уже лежащего соперника. Впрочем, назвать их откровенно необъективными язык не поворачивается: за минуту до финальной сирены они свистнули «в игрока» Николаю Алёхину, позволив петербуржцам организовать потенциально «ничейную» атаку. Однако Вячеслав Шумак заблокировал поспешный бросок Виктора Зайцева. Итоговый счёт — 24:22. Брест взял третий титул в истории. Бронзу забрал минский СКА, обыгравший «Виктор».

Суперкубок, Кубок, чемпионат страны, SEHA-лига – «Зенит» проиграл в этом сезоне всё. Можно найти оправдания, но факт остаётся фактом.

И ещё. Организаторы «Финала четырёх» поставили турнир в Бресте в те же дни, что и решающие матчи в Лиге чемпионов. Зачем?

«Барселона» с русским тренером – лучшая в Европе

Пока в Бресте завершался российско-белорусский сезон, в Кёльне бились за победу в Лиге чемпионов.

Финальный матч «Барселона» — «Берлин» оправдал статус самого крутого гандбольного зрелища в Европе. Каталонская команда выиграла 37:34, завоевав 13-й в истории титул. Лучшим в составе победителей стал Луис Фраде с семью голами. Блаж Янц и Алеш Гомес добавили по шесть, и эта тройка разрывала оборону соперников. У «Берлина» свою «восьмёрку» оформил лучший игрок мира Матиас Гидсель, он же завершил сезон с фантастическим 161 заброшенным мячом. Но датчанин вновь без главного трофея.

Гандболисты «Барселоны» с Кубком чемпионов Фото: Benjamin Faes/Zuma/ТАСС

Зато российский тренер «Барселоны» Константин Игропуло, помощник рулевого каталонцев Карлоса Ортеги, во второй раз за последние три года поднял над головой самую престижную награду в клубном гандболе.