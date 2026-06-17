«Наши команды идут плечом к плечу». Взгляд китайского тренера на соперничество с Россией

За время отстранения российских синхронисток расклады сил на мировой арене серьёзно поменялись. Новым лидером стала сборная Китая. Спортсмены уверенно выиграли Олимпиаду и несколько чемпионатов мира. Даже когда россияне вернулись на международные турниры, китайцы дали мощный бой нашим синхронисткам.

На Российско-Китайских играх «Чемпионат» встретился с главным тренером юниорской сборной Китая Чжин Чан. В интервью она рассказала, чем разнятся подходы в тренировках в России и Китае и как синхронистки из Поднебесной выбились в мировые лидеры в момент нашего отстранения.

– Как вам соревнования в Калининграде?

– Мы очень рады поучаствовать в Российско-Китайских играх. От организации до проведения всё прошло отлично. Церемония открытия была выдающейся, все были очень гостеприимны, серьёзно отнеслись к работе и позаботились о комфорте при коммуникации. Молодые спортсмены получили отличные условия для качественных тренировок.

– Удалось пообщаться с российскими тренерами и обменяться опытом?

– Во время подготовки и самого турнира был очень плотный график, поэтому не удалось глубоко пообщаться с тренерами. Но мы надеемся на такую возможность в будущем для взаимного обмена знаниями.

– В любом случае вы видите работу российских специалистов на тренировках. Чем подходы к работе различаются у россиян и китайцев?

– Тренировочный процесс в России в Китае различается из-за культурных особенностей и менталитета. Мы делаем упор на разные вещи в тренировках и постановках, поэтому постоянно учимся друг у друга чему-то, чтобы стать лучше.

– За время отстранения российской сборной Китай стал сильнейшим в синхронном плавании. За счёт чего?

– В период отсутствия России на международных соревнованиях мы глубоко изучили новые правила и стали активно тренироваться, чтобы адаптироваться к ним. Тренеры и спортсмены отдавали все силы работе, сосредоточенно и самоотверженно трудились. Опираясь на государственную поддержку и благоприятные условия, мы последовательно укрепляли свои позиции и смогли добиться прорыва.

Сборная Китая по синхронному плаванию Фото: Оргкомитет РКИ-2026

– Как думаете, смогут ли российские спортсмены навязать серьёзную конкуренцию китайским атлетам на мировой арене?

– Российские спортсмены исторически представляют собой сильную и стабильную команду, в то время как Китай только недавно начал активно идти по этому пути. Мы две команды, которые идут плечом к плечу и за счёт конкуренции становятся лучше.

Мы также всегда с нетерпением ждём возможности соревноваться на одной арене с сильнейшими спортсменами из разных стран и вместе способствовать развитию мирового синхронного плавания, выводя его на новый уровень.