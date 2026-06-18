Оглушительный скандал в нашем футзале: игроки сборной России попались на ставках

От футбола отстранены шесть человек, включая Янара Асадова, Сергея Денисова и тренера лучшего клуба страны Вадима Яшина.

И снова в российском футзале всё полыхает. Взрывная финальная серия чемпионата страны и последующее внезапное снятие с Суперлиги забравшей золото «Ухты» теперь кажутся цветочками!

17 июня Российский футбольный союз обнародовал информацию, от которой у рядового любителя спорта волосы встают дыбом.

Скандал со ставками привёл к очень серьёзным последствиям.

Жёсткие наказания

В среду, 17 июня, РФС заявил об отстранении нескольких игроков и главного тренера «Ухты» из-за ставок. Санкции от комитета по этике из-за нарушения регламента организации коснулись рулевого ухтинцев Вадима Яшина, а также полевых Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова.

Наказаны также три игрока столичного «КПРФ»: Даниил Ильин, Янар Асадов и Олег Безруков. Все они получили наказание в виде реального отстранения от футзала. А ведь Асадов и Денисов – игроки сборной России.

Вадим Яшин Фото: mfcukhta.ru

Вот вердикт по спортсменам, обнародованный РФС:

Даниил Ильин – отстранён на семь лет (из них пять – условно);

Дмитрий Хусаинов – отстранён на пять лет (из них три – условно);

Олег Безруков и Вадим Яшин (тренер) – отстранены на три года (2,5 года условно);

Янар Асадов и Сергей Денисов – отстранены на три года (из них два – условно).

Что произошло?

Подробностей пока нет. Пресс-службы клубов или сами действующие лица никак не комментируют ситуацию в публичном поле.

Но, согласно пресс-релизу, понятно, что все были отстранены за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике. А статья эта касается ставок.

Председатель комитета по этике Андрей Стукалов дал пояснение:

«Согласно статье 18 регламента РФС по этике, субъектам футбола запрещается принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями.

Дмитрий Хусаинов Фото: mfcukhta.ru

Субъектам футбола запрещается иметь заинтересованность, прямо или косвенно (через или совместно с третьими лицами), в организациях, компаниях и так далее, которые занимаются продвижением, посредничеством, организацией или проведением ставок, азартных игр, пари, лотерей или иных подобных мероприятиях, связанных с футбольными матчами и соревнованиями. В рамках настоящей статьи под заинтересованностью понимается получение любого возможного преимущества лично для субъекта футбола и/или для связанных с ним лиц».

О том, на какие именно события или матчи делали ставки наказанные лица, информации нет.

Чёрная метка

После такого сообщения РФС сам собой в голове всплывает странный матч «КПРФ» и «Ухты» в Кубке лиги, который закончился вничью – 3:3. Дело было относительно недавно – в декабре 2025-го.

Последние шесть минут той встречи игроки просто стояли, не совершая никаких атакующих действий. И москвичей, и ухтинцев ничья в той игре с точки зрения выхода в следующую стадию турнира устраивала, поэтому карты друг другу они путать не стали. Но зрители, пришедшие на матч, были крайне недовольны происходящим, и это ещё мягко сказано!

Нельзя утверждать, что именно в тот день произошло какое-то нарушение. Однако, возможно, скандальный матч стал поводом для более внимательного разбирательства, которое и принесло свои плоды.

Шесть человек поставили на своей карьере чёрную метку, которую просто так не сотрёшь. Бред, который происходит в нашем футзале в последние недели, ударит по популярности этого вида спорта. Которая и так не слишком велика.