Оглушительный скандал в нашем футзале: игроки сборной России попались на ставках

И снова в российском футзале всё полыхает. Взрывная финальная серия чемпионата страны и последующее внезапное снятие с Суперлиги забравшей золото «Ухты» теперь кажутся цветочками!
17 июня Российский футбольный союз обнародовал информацию, от которой у рядового любителя спорта волосы встают дыбом.
Скандал со ставками привёл к очень серьёзным последствиям.
Жёсткие наказания
В среду, 17 июня, РФС заявил об отстранении нескольких игроков и главного тренера «Ухты» из-за ставок. Санкции от комитета по этике из-за нарушения регламента организации коснулись рулевого ухтинцев Вадима Яшина, а также полевых Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова.
Наказаны также три игрока столичного «КПРФ»: Даниил Ильин, Янар Асадов и Олег Безруков. Все они получили наказание в виде реального отстранения от футзала. А ведь Асадов и Денисов – игроки сборной России.
Вадим Яшин
Фото: mfcukhta.ru
Вот вердикт по спортсменам, обнародованный РФС:
- Даниил Ильин – отстранён на семь лет (из них пять – условно);
- Дмитрий Хусаинов – отстранён на пять лет (из них три – условно);
- Олег Безруков и Вадим Яшин (тренер) – отстранены на три года (2,5 года условно);
- Янар Асадов и Сергей Денисов – отстранены на три года (из них два – условно).
Что произошло?
Подробностей пока нет. Пресс-службы клубов или сами действующие лица никак не комментируют ситуацию в публичном поле.
Но, согласно пресс-релизу, понятно, что все были отстранены за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике. А статья эта касается ставок.
Председатель комитета по этике Андрей Стукалов дал пояснение:
«Согласно статье 18 регламента РФС по этике, субъектам футбола запрещается принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями.
Дмитрий Хусаинов
Фото: mfcukhta.ru
Субъектам футбола запрещается иметь заинтересованность, прямо или косвенно (через или совместно с третьими лицами), в организациях, компаниях и так далее, которые занимаются продвижением, посредничеством, организацией или проведением ставок, азартных игр, пари, лотерей или иных подобных мероприятиях, связанных с футбольными матчами и соревнованиями. В рамках настоящей статьи под заинтересованностью понимается получение любого возможного преимущества лично для субъекта футбола и/или для связанных с ним лиц».
О том, на какие именно события или матчи делали ставки наказанные лица, информации нет.
Чёрная метка
После такого сообщения РФС сам собой в голове всплывает странный матч «КПРФ» и «Ухты» в Кубке лиги, который закончился вничью – 3:3. Дело было относительно недавно – в декабре 2025-го.
Последние шесть минут той встречи игроки просто стояли, не совершая никаких атакующих действий. И москвичей, и ухтинцев ничья в той игре с точки зрения выхода в следующую стадию турнира устраивала, поэтому карты друг другу они путать не стали. Но зрители, пришедшие на матч, были крайне недовольны происходящим, и это ещё мягко сказано!
Нельзя утверждать, что именно в тот день произошло какое-то нарушение. Однако, возможно, скандальный матч стал поводом для более внимательного разбирательства, которое и принесло свои плоды.
Шесть человек поставили на своей карьере чёрную метку, которую просто так не сотрёшь. Бред, который происходит в нашем футзале в последние недели, ударит по популярности этого вида спорта. Которая и так не слишком велика.