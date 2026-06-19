Российскую легкоатлетку признали лучшей в мире. Почему с очевидным соглашались так долго?

Возвращение российских легкоатлетов на мировую арену пока не предвидится, однако наши спортсмены даже во время отстранения демонстрируют свою крутость!

Полина Кнороз на Дне прыжков в Москве показала лучший результат сезона в мире. И даже в World Athletics не смогли это отрицать.

Лучший результат

7 июня на Дне прыжков в Москве Полина Кнороз одержала победу в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 4,87 м. Это стало не только личным рекордом россиянки, но и лучшим результатом летнего сезона в мире! В 2026 году выше Кнороз прыгала только Хана Молл, однако это было на турнире в крытом зале, а для «зимних» и «летних» результатов таблицы рекордов разные.

Полина Кнороз Фото: РИА Новости

«Я не рассчитывала на такой результат, но очень рада, что обогнала сестёр Молл, которые всегда первые-вторые в мировом рейтинге. Надеюсь, они в ближайшее время меня не перепрыгнут. Эти две могут (улыбается).

Очень хотелось воспользоваться этой атмосферой и энергетикой болельщиков. Честно говоря, я после прыжка на 4,80 м хотела закончить соревнования, но решила, что нужно прыгать дальше. Вторая попытка была очень хорошая, я чуть задела планку, и это подтолкнуло – чуть доделать, и будет этот прыжок. Я и на уверенном подошла и прыгнула», – рассказывала в Москве Полина.

Однако результат Кнороз не сразу стал лучшим в сезоне. Для попадания на первое место его официально должна была подтвердить международная федерация World Athletics. Тут-то и возникли сложности.

Долгая проверка

World Athletics необходимо было поверить результат Кнороз, так как соревнования в Москве проходили на помосте. Федерации нужно было убедиться, что площадка и инвентарь соответствовали международным стандартам. И после длительных проверок всех необходимых документов результат был неутешительным: рядом с результатом Полины на официальном сайте World Athletics появилась пометка «несертифицированный».

Казалось, это конец истории и уже ничего не поможет россиянке вернуть своё достижение. Но Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) продолжила бороться за Полину. Наша федерация отправила дополнительные документы в World Athletics, и спустя некоторое время результат россиянки всё же был ратифицирован!

Теперь можно констатировать без всяких оговорок: Кнороз – обладательница лучшего результата сезона в мире. ВФЛА смогла предоставить World Athletics все необходимые данные. И это пусть и небольшой, но острый камешек в стеклянный купол нашей изоляции. Мировым лидерам не стоит забывать, что, в то время как они берут медали на Бриллиантовой лиге, в России у них есть достойные соперники, которым пока просто не позволяют соревноваться.