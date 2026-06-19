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Глава международной федерации хоккея с мячом подал в отставку из-за негативной позиции по допуску россиян

В хоккее с мячом все хотят вернуть Россию! Последнее препятствие этому уже исчезло
Батраз Томаев
В хоккее с мячом все хотят вернуть Россию!
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Президент международной федерации швед Хенрик Нильссон устал бороться против наших и подал в отставку.

Процесс возвращения России в мировой спорт за последние пару лет обрёл понятные очертания. Есть два основных направления: где-то наших спортсменов более или менее активно возвращают, а где-то – идут на принцип и говорят, что ещё, мол, не время. И то и другое уже не вызывает удивления.

Но кое-где есть и другие сценарии. Например, в хоккее с мячом.

В этом виде спорта, который на серьёзном уровне развивают три-четыре страны, после отстранения России от международных стартов наступил период турбулентности. И после долгих раздумий местные элиты пришли к консенсусу: Россию пора возвращать. Глава Международной федерации бенди (FIB) был с этим не согласен, но на его мнение всем уже по барабану.

Кажется, он обиделся, что его борьбу с Россией не поддержали.

Россию уже много где допустили с флагом:
России вернули флаг в фехтовании! Где ещё наших спортсменов допустили полноценно?
России вернули флаг в фехтовании! Где ещё наших спортсменов допустили полноценно?

«Как я могу поступиться принципами?»

В июне 2026-го председатель FIB и швед по происхождению Хенрик Нильссон подал в отставку. Своё решение он объяснил категорическим несогласием с коллегами по поводу допуска российских хоккеистов на международные турниры. Все оказались за, а он – против.

«Большинство членов исполнительного комитета придерживается одной точки зрения, тогда как моя позиция по вопросу сближения с Россией противоположна.

Я дошёл до момента, когда спросил себя: «Неужели мне придётся поступиться своими принципами?» Понял, что дальше так продолжаться не может и что я не могу поддерживать позицию исполнительного комитета по этим сложным вопросам. Поэтому они будут решать их уже без меня. Слишком влиятельные силы хотят, чтобы Россия вновь вернулась в мировой хоккей с мячом, а я не разделяю эту точку зрения», – приводит слова Нильссона SVT.

Хоккей с мячом без России умирает

Вероятно, Нильссон решился на такой шаг после событий минувшей весны, когда в FIB решили создать комиссию по возвращению россиян и белорусов. Свою роль могло сыграть и совместное заявление Норвегии, Финляндии и Швеции об отмене ЧМ-2027. Скандинавы не будут проводить турнир из-за отсутствия России и недостатка финансирования.

Подробности этой истории — тут:
Скандинавы отказались играть на чемпионате мира без России. Даже им надоел этот абсурд!
Скандинавы отказались играть на чемпионате мира без России. Даже им надоел этот абсурд!

Однако шведу дороже его личные принципы и борьба с русскими, а не борьба за процветание вида спорта, за который он несёт ответственность. Ну а то, что хоккей с мячом откровенно загибается без конкуренции, видно всем.

Что ж, его право. Документы о снятии санкций подпишут и без него.

Хенрик Нильссон проработал на своей должности два года. Вероятно, на месте председателя его заменит более лояльный к России человек.

Осталось дождаться имён и дат рассмотрения вопроса возвращения.

Кажется, оно всё ближе.

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