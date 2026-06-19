В хоккее с мячом все хотят вернуть Россию! Последнее препятствие этому уже исчезло

Процесс возвращения России в мировой спорт за последние пару лет обрёл понятные очертания. Есть два основных направления: где-то наших спортсменов более или менее активно возвращают, а где-то – идут на принцип и говорят, что ещё, мол, не время. И то и другое уже не вызывает удивления.

Но кое-где есть и другие сценарии. Например, в хоккее с мячом.

В этом виде спорта, который на серьёзном уровне развивают три-четыре страны, после отстранения России от международных стартов наступил период турбулентности. И после долгих раздумий местные элиты пришли к консенсусу: Россию пора возвращать. Глава Международной федерации бенди (FIB) был с этим не согласен, но на его мнение всем уже по барабану.

Кажется, он обиделся, что его борьбу с Россией не поддержали.

«Как я могу поступиться принципами?»

В июне 2026-го председатель FIB и швед по происхождению Хенрик Нильссон подал в отставку. Своё решение он объяснил категорическим несогласием с коллегами по поводу допуска российских хоккеистов на международные турниры. Все оказались за, а он – против.

«Большинство членов исполнительного комитета придерживается одной точки зрения, тогда как моя позиция по вопросу сближения с Россией противоположна.

Я дошёл до момента, когда спросил себя: «Неужели мне придётся поступиться своими принципами?» Понял, что дальше так продолжаться не может и что я не могу поддерживать позицию исполнительного комитета по этим сложным вопросам. Поэтому они будут решать их уже без меня. Слишком влиятельные силы хотят, чтобы Россия вновь вернулась в мировой хоккей с мячом, а я не разделяю эту точку зрения», – приводит слова Нильссона SVT.

Хоккей с мячом без России умирает

Вероятно, Нильссон решился на такой шаг после событий минувшей весны, когда в FIB решили создать комиссию по возвращению россиян и белорусов. Свою роль могло сыграть и совместное заявление Норвегии, Финляндии и Швеции об отмене ЧМ-2027. Скандинавы не будут проводить турнир из-за отсутствия России и недостатка финансирования.

Однако шведу дороже его личные принципы и борьба с русскими, а не борьба за процветание вида спорта, за который он несёт ответственность. Ну а то, что хоккей с мячом откровенно загибается без конкуренции, видно всем.

Что ж, его право. Документы о снятии санкций подпишут и без него.

Хенрик Нильссон проработал на своей должности два года. Вероятно, на месте председателя его заменит более лояльный к России человек.

Осталось дождаться имён и дат рассмотрения вопроса возвращения.

Кажется, оно всё ближе.