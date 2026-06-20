Магнус Карлсен впервые за 20 лет проиграл четыре раза подряд. Это закат карьеры чемпиона?

Норвежец не может победить ни в классике, ни в быстрых шахматах и стремительно теряет рейтинг.

У лидера мирового шахматного рейтинга Магнуса Карлсена – один из худших периодов в карьере. После провала на домашнем турнире в Осло норвежец отвратительно сыграл и в Гонконге на командном чемпионате мира по рапиду. А его команда из-за провала лидера заняла только 17-е место!

Ещё на майском турнире в Мальмё, который прошёл за три недели до Norway Chess, Карлсен сенсационно уступил нидерландцу Йордану ван Форесту. Сопернику крепкому, но явно не того класса, который способен переиграть норвежца. Магнус допустил грубые ошибки и признал своё поражение. Но он взял турнир, поделив первое место с индийцем Арджуном Эригайси, и неудача с ван Форестом быстро забылась.

TePe Sigeman & Co Chess Tournament 2026. Мальмё (Швеция). 4-й тур

Йорден ван Форест (Нидерланды) — Магнус Карлсен (Норвегия)

На родном турнире, который Карлсен ранее выигрывал рекордные семь раз (почти как Рафаэль Надаль – «Ролан Гаррос»), Магнус шокировал вообще всех. Четыре поражения в классику, потеря почти 20 пунктов рейтинга – такого не ждал никто. Тут уже никакими отдельными ошибками объяснить подобное выступление невозможно.

Карлсен просто плохо играл. Совершенно не так, как он умеет. Отдельные всплески были, но в целом – ниже среднего. Да и результат соответствующий – ниже среднего, четвёртое место среди шести участников.

Возможно, сказался классический формат, который не нравится Карлсену. Но проблема в том, что речь шла не об отдельных ошибках – Магнуса просто переигрывали. Как бы он ни относился к классике, именно переиграть его за доской удавалось немногим. Почему так происходит? Возможно, сказалось рождение ребёнка – у норвежца недавно появился наследник. Сложно в такой ситуации сосредоточиться только на шахматах.

Казалось, начнётся командный чемпионат мира по рапиду и блицу в Гонконге, и уж там Карлсен вновь станет самим собой. Как бы не так! В быстрые шахматы Магнус на первой доске проиграл четыре партии, причём подряд.

Вот как Карлсена одолел Сюй Сянъюй, китайский гроссмейстер, который не входит даже в первую сотню мирового рейтинга.

Подобное с норвежцем во времена его расцвета было лишь однажды – четыре года назад, но на чемпионате мира по шахматам Фишера, что в официальную статистику ФИДЕ не идёт. Кстати, тогда среди его обидчиков находился россиянин Ян Непомнящий.

А что касается классических соревнований, то было и ещё два случая, когда Магнус Карлсен проигрывал четыре партии подряд. Но это случилось в 2002 и 2003 годах на классических турнирах среди взрослых, когда будущему чемпиону было всего 11 и 12 лет! Но чтобы просто в рапид, один из любимых форматов игры, уступить четыре раза подряд – такого не было никогда.

В блиц Карлсен сыграет сильнее, но это уже неважно. То, что произошло – яркий показатель, что эра безоговорочного царствования Магнуса подходит к концу. В 35 лет, кажется, у него наступил период, после которого вернуться на прежний уровень игры он уже не сможет. А вы как считаете?

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