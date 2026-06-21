Российская прыгунья установила новый рекорд сезона в мире. Это уровень золота Олимпиады!

Полина Кнороз в прыжках с шестом впервые взяла 4,91 м. Таким прыжком она выиграла бы почти любой крупный турнир последних лет.

Не успели мы порадоваться, что World Athletics признала результат 4,87 от Полины Кнороз лучшим в сезоне в мире, как россиянка взяла новую высоту. На этот раз легкоатлетке покорились 4,91 м. И это уже очень серьёзно: так высоко девушки не взлетали даже на последних Олимпиаде и чемпионате мира!

«У меня был бешеный настрой»

Итак, на этапе Кубка России в Чебоксарах Кнороз обновила свой личный рекорд и лучший результат сезона в мире. С первой попытки россиянка взяла 4,91 м, лишь слегка задев планку.

Приземлившись, спортсменка сразу вскочила на ноги и начала радостно бегать по сектору. На эмоциях она даже запрыгнула на подругу по команде!

«Обалдеть, обалдеть!» – читалось по губам Полины.

Чуточку позже, придя в себя, Кнороз прокомментировала своё достижение:

«Я безумно рада и, честно говоря, предполагала, что могу так закончить, потому что с самого утра у меня был какой-то бешеный настрой. Когда проснулась, то уже буквально ощущала, что эту высоту я уже взяла. Поэтому с полной уверенностью и спокойствием вышла в сектор, и когда у меня был небольшой брак на 4,65, то я даже не расстроилась. Уже смотрела дальше и очень рада, что у меня это получилось», – сказала она в интервью ТАСС.

Уровень первого места на ОИ и ЧМ

Если высоту 4,87 м, которую Полина взяла пару недель назад, в элите считают просто хорошим, рабочим результатом, то нынешние 4,91 м – это уже круто!

Конечно, это пока далековато от мирового рекорда – 5,06 м, показанных Еленой Исинбаевой ещё в 2009 году. Но реалии женских прыжков сейчас другие: с 2022 года никто из спортсменок на планете не взлетал выше пяти метров. Последней, кому покорилась такая высота, была наша Анжелика Сидорова. Тогда на турнире в Цюрихе она взяла 5,01. А дальше – как отрезало.

С тех пор почти в любом сезоне лучшим результатом в мире становилась как раз высота 4,91 м. Исключение было лишь в 2024-м, когда Молли Кодери покорились 4,92 м. При этом зачастую самая большая высота была взята не на топовых турнирах вроде Олимпиады или чемпионата мира.

На главных стартах девушки как раз результатами не блистали. На последних Олимпийских играх Нина Кеннеди выиграла на высоте 4,90 м. На пьедестале также оказались Кэти Мун и Алиша Ньюмэн, добравшиеся до 4,85 м.

Что касается чемпионатов мира, то в 2025-м победу одержала Мун в одиночку на высоте 4,90 м, в 2023-м – Мун уже вместе с Кеннеди, взявшие те же 4,90 м, а в 2022-м – снова одна Кэти Мун (будучи Нажотт) с 4,85 м. При этом для всех спортсменок показанные результаты были лучшими личными в сезоне.

Кэти Мун Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Со своим 4,91 м Кнороз спокойно могла бы конкурировать с лучшими прыгуньями в мире и, вероятно, брать золотые медали топ-турниров. Понятно, что постоянно брать такую высоту на заказ непросто, но Полина показала, что довольно стабильно прыгает выше 4,85 м, а это уже многое значит.

К тому же у Кнороз заметен большой потенциал к развитию. Всё-таки есть ощущение, что текущие 4,91 м были взяты не на пределе. Да и заветные 5,00, до которых добирались лишь избранные, не манить не могут.

Поражает то, что Полина добралась до таких личных рекордов в условиях международной изоляции, когда на турнирах ей нет равных соперниц. Страшно представить, что будет, когда россиянке дадут шанс сразиться с иностранками.

Главное – дождаться этого момента!