«Динамо» снова творит историю российского регби! Сенсация в полуфинале Кубка России

Бело-голубые впервые в истории прорвались в финал. Их соперником станет «Енисей», который выиграл битву берегов.

В субботу, 20 июня, определились оба финалиста PARI Кубка России по регби. Московское «Динамо» одолело в Пензе «Локомотив», а «Енисей-СТМ» в 155-м красноярском дерби взял верх над «Красным Яром». Финал, который пройдёт 13 сентября в Москве, обещает быть историческим: для «Динамо» это первый кубковый финал в истории, а для «Енисея» – шанс взять трофей, который он не выигрывал с 2019 года. Рассказываем, как прошли полуфиналы.

«Динамо» сломало проклятие

Пенза встретила гостей из Москвы неприветливо, но москвичи с первых минут дали понять: сегодня они здесь не для того, чтобы уступать. Уже на девятой минуте Иван Дорофеев положил первую попытку, и столичная команда завладела инициативой. Динамовцы выглядели на голову сильнее в схватке, и «Локомотив» не мог противопоставить этому ничего, кроме фолов.

Игра шла по сценарию гостей. Ближе к концу тайма Болдуин Хансен приземлил мяч в зачётке хозяев, а Эдди Фуше ни разу и не промахнулся с реализацией — 14:5 в пользу «Динамо».

РК «Динамо» Фото: РК «Динамо»

Во втором тайме цена ошибки стала слишком высокой, и команды перешли к прагматичной тактике. Москвичи забили три штрафных, пензенцы – всего один. Ключевой момент наступил на 53-й минуте, когда Лисала Насеге получил жёлтую карточку. «Динамо» моментально воспользовалось численным преимуществом: Иван Дорофеев оформил дубль, приземлив мяч в зачётке «Локомотива».

В концовке команды обменялись заносами, но это уже не могло повлиять на результат. Итоговый счёт – 35:15 в пользу «Динамо».

Финальный свисток зафиксировал историческое событие: московское «Динамо» впервые в своей истории пробилось в финал Кубка России по регби. Главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарёв после матча назвал этот день историческим. И он абсолютно прав: до этого момента бело-голубые никогда не доходили до решающей встречи второго по значимости трофея страны.

«Енисей-СТМ» доминирует в дерби

В Красноярске всё пошло по совершенно другому сценарию. 155-е дерби между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром» началось с мощного натиска гостей с правого берега. «Соколы» могли остановить «тяжёлую машину» только ценой нарушений, что привело к жёлтой карточке Лоуренса Преториуса уже на 10-й минуте.

В большинстве «Енисей» реализовал преимущество: попытки молом и по краю вывели их вперёд — 10:0. Но «Красный Яр» не собирался сдаваться. Как только составы выравнялись, хозяева перехватили инициативу. После жёлтой карточки Антона Макаренко у «Енисея» «Красный Яр» воплотил численное преимущество в попытку Павла Фица — 10:10.

Однако концовка первого тайма осталась за «Енисеем». Ошибка «Красного Яра» у своей зачётки привела к заносу Франсуа Эстерхёйзена — 17:10.

РК «Енисей-СТМ» Фото: РК «Енисей-СТМ»

Второй тайм начался с длительной осады ворот «Енисея». «Красный Яр» 12 минут терзал оборону соперника, но так ничего и не смог придумать. Потеря мяча привела к контратаке «тяжёлой машины» и заносу Мартинуса Пельцера. А после жёлтой карточки Эрла Даури Тимур Маслов заносом по краю снял все вопросы о победителе. Попытка Хушнуда Сангинова в концовке стала лишь слабым утешением для хозяев.

Итог – 29:17 в пользу «Енисея-СТМ». Красноярский клуб подтвердил свой статус главной силы в дерби, одержав очередную победу над принципиальным соперником. Для «Енисея» это 12-я подряд победа в красноярском дерби, и они вновь доказали, что являются хозяевами правого берега.

Что будет в финале?

Финал Кубка России по регби состоится 13 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. В битве за трофей сойдутся московское «Динамо» и «Енисей-СТМ».

Для «Динамо» финал — это уже историческое достижение. Команда, которая ещё пару лет назад была середняком, теперь борется за кубки. У них есть свежий опыт победы в Суперкубке и понимание, как обыгрывать топ-команды. Но есть и проблема: в чемпионате «Енисей» уже обыграл «Динамо» в 5-м туре. Москвичам нужно будет перестроиться и найти ключ к обороне «тяжёлой машины».

Для «Енисея» финал — это возможность прервать затянувшуюся неудачную серию, ведь последний Кубок России они взяли в 2019 году. Однако у них в этом сезоне есть хроническая проблема – спад после стартового штурма. Если они не решат эту проблему к осени, «Динамо» может не простить эту ошибку.

Главная интрига: сможет ли «Динамо» удержать темп и концентрацию на все 80 минут или «Енисей» не даст сопернику дышать? Финал обещает быть жарким.