«Мне хотелось выдохнуть». Чем занимается синхронист Мальцев после триумфа на ЧМ-2025?

Уже через месяц в Париже стартует главное событие года для российских олимпийцев – чемпионат Европы по водным видам спорта. Там выступит множество спортсменов сборной России, блиставших на ЧМ-2025 в Сингапуре. Однако в их числе не будет главной звезды – Александра Мальцева.

А всё потому, что после ЧМ-2025 самый титулованный синхронист взял паузу в карьере и сосредоточился на тренерской работе. Незадолго до старта ЧЕ-2026 «Чемпионат» пообщался с Александром и узнал, почему тот решил сделать перерыв в карьере, как прошёл его первый сезон в новой роли и как изменилась сборная России под руководством нового тренера Светланы Ромашиной.

«Тренер должен быть хорошим психологом»

– Александр, как оцените итоги своего первого тренерского сезона?

– Сезон получился очень продуктивным, потому что три моих спортсмена попали в сборные страны. Владимир Першин стал частью юниорской сборной, а Никита Бодров и Диана Ким – юношеской. Владимир в паре с Ариной Тумкиной завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Китае и золото – на Российско-Китайских играх. Никита взял три золота, а Диана – два на первенстве Европы в Люксембурге.

Диана Ким, Александр Мальцев и Никита Бодров Фото: Из личного архива Александра Мальцева

– Какими получились эти турниры? Расскажите чуть подробнее.

– Кубок мира был напряжённым, потому что проходил в другом часовом поясе. У Вовы с Ариной из-за этого была непростая акклиматизация. Были сложности и в плане выступления – во время него с произвольным дуэтом были накладки с музыкой, но ребята справились. Они встали в дуэт только в феврале и впервые выступали на международном старте вместе. Для Вовы это вообще был первый международный турнир, для Арины – первый международный турнир по юниорам. Очень рад, что мы уехали оттуда с медалью!

На следующем старте, Российско-Китайских играх, было уже полегче. Вова выступал в дуэтах и соло. Вместе с Ариной они обыграли основной юниорский дуэт Китая. Видно было, как сильно ребята спрогрессировали за две недели, что прошли с Кубка мира. В соло у Вовы было два серебра, но мы делали акцент на дуэты, поскольку специально ради этого взяли Арину. Она очень сильная спортсменка, чемпионка мира среди девушек 13-15 лет прошлого года.

Что касается первенства Европы, то это был основной старт сезона для юношеской сборной России. Никита и Диана взяли золото в комбинированной группе. Эта группа запомнилась всем, потому что впервые в российской истории там стояли два мальчика: Никита Бодров и Никита Скляров. Они стали первопроходцами в этом плане, поразив всех уровнем своего мастерства! Также Никита стал победителем в обязательной программе и в соло среди юношей, что, безусловно, нас всех очень обрадовало! Да и в целом старт получился очень продуктивным и запоминающимся: сборная России завоевала на этих соревнованиях все золотые медали, какие только было возможно. Что ещё важно – впервые за долгое время ребята выступали с флагом и гимном! Мы уехали оттуда с морем позитивных эмоций и впечатлений.

– Я так понимаю, вы тренируете микст-дуэты и мужское соло?

– Я универсальный тренер, то есть работаю и с девочками, и с мальчиками. В моей группе, естественно, есть и те, и другие. Но преимущественно сейчас работаю с микст-дуэтами и мужским соло. Так как я только в этом году вплотную взялся за тренерскую работу, то всё-таки упор сделал на эти дисциплины. Однако в планах есть и работа с группой.

Александр Мальцев и Никита Бодров Фото: Из личного архива Александра Мальцева

– С кем работать сложнее: с девочками или с мальчиками?

– На самом деле, это зависит не от пола, а от характера и психологического компонента. Есть спортсмены, с которыми легко работать, а есть те, с кем посложнее: это и мальчики, и девочки. Тренерская работа – это в целом очень сложное дело. Тренер должен быть в первую очередь хорошим психологом. К каждому спортсмену нужно найти свой ключик, который поможет довести его до высот и лучшего результата.

– Я обратила внимание, что во время Российско-Китайских игр для Арины и Вовы вы были не просто тренером, а наставником. Поддерживали их даже во время интервью, что-то подсказывали. Так со всеми учениками?

– Да, я работаю с ними не просто как со спортсменами, выполняющими определённые задачи на тренировках. Мне хочется, чтобы они были гармонично развитыми личностями, которые не только спортивной борьбой интересуются, но и знают, какая жизнь существует вне спорта, могут об этом разговаривать. Что касается медиа, то я им регулярно объясняю, что это важная составляющая работы профессионального спортсмена.

«Четырёхлетнее отстранение оставило отпечаток»

– Ради тренерской работы вы взяли паузу в своей спортивной карьере. Что сподвигло вас на этот шаг?

– Много всего повлияло. Во-первых, оставило отпечаток наше четырёхлетнее отстранение от международных соревнований. Мы тренировались, и, скажу честно, условия на внутренних соревнованиях были не самыми благоприятными. Наших дисциплин не было на многих соревнованиях, например, на Спартакиаде сильнейших.

Кроме того, мужское соло у нас до сих пор считается неофициальной дисциплиной. Поэтому, выступая в ней на внутрироссийских соревнованиях, ты не можешь получать то, что получаешь на международных турнирах. Были вопросы и к судейству. А когда мы наконец-то получили возможность поехать на чемпионат мира в нейтральном статусе, то я почувствовал большую поддержку от международных судей и от международной спортивной общественности в целом, которая нас ждала.

Александр Мальцев на ЧМ-2025 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Во-вторых, в последние годы я совмещал свою спортивную карьеру с тренерской работой, однако полноценно быть вовлечённым в тренерство не получалось. Например, у меня не всегда была возможность выезжать на соревнования со своими атлетами, так как в этот момент сам находился на сборах. Мне этого не хватало. Поэтому, когда прошёл чемпионат мира в Сингапуре, мне захотелось сделать паузу, выдохнуть и переключиться в эту сторону.

– Когда российской команде вернули флаг, не возникло желания вернуться и выступить не в нейтральном статусе?

– Конечно, флаг и гимн придают дополнительной мотивации, но я думаю, что это больше касается тех спортсменов, у которых никогда подобного не было. У меня, слава богу, выступления под флагом были. Острой нехватки я в этом не испытывал (улыбается).

– Как вообще отнеслись к возвращению флага и гимна?

– Очень приятная новость. Думаю, это закономерная тенденция. Сейчас друг за другом разные федерации начинают допускать наших спортсменов и снимают ограничения. Это меня радует. Я в принципе считаю, что спорт должен быть вне политики. Спортсмены в первую очередь представляют себя в конкретном виде, показывают свои возможности и красоту вида спорта. Когда нет сильнейших представителей, это обедняет сам вид спорта, а не играет какую-то политическую роль.

– Каковы шансы, что на чемпионат Европы нас допустят с флагом? Европейская федерация откладывает решение, но есть пример из гимнастики, где буквально за три дня до старта ЧЕ-2026 разрешили флаг.

– Думаю, может быть всё что угодно. Могут как допустить, так и не допустить. В каждой федерации есть свои внутренние истории, о которых мы не знаем. Загадывать смысла нет.

– А вы сами на чемпионат Европы поедете? Может быть, в качестве гостя…

– Пока таких предложений не было (смеётся).

– Это грустно. Но всё-таки спрошу: кто в Париже будет главным конкурентом наших ребят в синхронном плавании?

– На европейских стартах, конечно, главным конкурентом является сборная Испании. Мы уже видели их программы. В акробатической группе постановка просто потрясающая! Хореография – на высшем уровне. И, конечно, главный тренер сборной Испании Андреа Фуэнтес показывает, что она сейчас мировой лидер среди постановщиков. Здесь с ней конкурировать крайне сложно. Она работает на высочайшем уровне во всех дисциплинах: в группе, в соло, в микст-дуэте. Думаю, будет интересная борьба за медали.

– Вернёмся к вашей тренерской работе. Что вам сложнее: выступать самому или тренировать?

– Это самый популярный вопрос (смеётся)! Всё зависит от разных факторов. Например, от спортсменов, которые выступают. С некоторыми ты абсолютно спокоен, уверен и чувствуешь себя легко, а с кем-то – более нервно, потому что не понимаешь, чего ждать (улыбается). Ты не знаешь, сможет ли спортсмен собраться в нужный момент. И тут очень важно подобрать определённые слова, которые самому бывает сложно в этот момент сказать.

Владимир Першин и Арина Тумкина Фото: Из личного архива Александра Мальцева

Когда ты спортсмен, конечно, это тоже очень сложно, особенно на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира. Волнение, которое было на последнем чемпионате мира, наверное, ни с чем не сравнится в моей жизни! Так что всё по-разному. И ранг соревнований разный, и спортсмены разные, и уровень их квалификации разный, и их стрессоустойчивость – тоже. Иногда легче быть тренером, выходить и смотреть на всё со стороны, а иногда легче самому прыгнуть и сделать всё за спортсмена (смеётся).

«У меня нет цели попасть на Олимпиаду любой ценой»

– Ваша партнёрша Майя Гурбанбердиева объявила о завершении карьеры в синхронном плавании, но решила попробовать себя в бобслее. Она обсуждала это как-то с вами или новость стала для вас сюрпризом?

– Мы с ней очень близкие друзья, поэтому, конечно, я знал о её желании. У неё есть такая цель – любой ценой попасть на Олимпийские игры. У неё это настоящая мечта, поэтому она захотела попробовать себя в таком виде спорта, казалось бы, нестандартном после синхронного плавания. Она понимает, на что идёт, она хочет попробовать, так что почему бы и нет?

Неожиданное решение Гурбанбердиевой: Синхронистка Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей

– А у вас, так понимаю, нет цели попасть на Олимпиаду любой ценой?

– У меня – нет (улыбается).

– Сами не думали попробовать себя в каком-то другом виде спорта?

– Нет. Если бы не спорт, то, наверное, я видел бы себя в какой-то творческой сфере. А другой вид спорта – это точно не про меня (смеётся).

– У нас в синхронном плавании произошли глобальные изменения. Из команды ушла Татьяна Покровская, а пришла Светлана Ромашина. Как поменялась сборная, с вашей точки зрения?

– Так как сейчас я не работаю в старшей сборной, то наблюдаю за всем со стороны. Насколько успел увидеть, сейчас несколько иначе выстроены тренировочный процесс и отбор в сборную команду. На сегодняшний день практически на 100% обновился состав, то есть тех, кто выступал на последнем чемпионате мира, почти не осталось. Пришли новые тренеры, они ставят новые программы, и все заряжены на результат!

«Начинаем внедрять мальчиков в групповые программы»

– Я обратила внимание, что у многих сборных в группах стоят мальчики, а у нас такого нет. Почему?

– Как я говорил раньше, у нас совсем недавно был такой опыт на первенстве Европы среди юношей и девушек 13-15 лет. Это первый прецедент для российской сборной, когда два мальчика стояли в группе! Свою работу Никита Бодров и Никита Скляров сделали очень достойно. Они ни в чём не уступали девочкам, а в каких-то моментах даже, наоборот, девочкам стоит на них равняться. Так что сейчас мы начинаем внедрять мальчиков в групповые программы в младших возрастных категориях. Юным ребятам проще адаптироваться, чем взрослым спортсменам. Надеюсь, в дальнейшем у нас в стране смешанная группа станет официальной дисциплиной, как это уже есть на международных соревнованиях.

– Не обидно было, что у нас так долго не ставили мальчиков в команды? Может быть, у вас было бы больше шансов проявить себя.

– В детстве я выступал в группах. Позже, уже в сборной, все олимпийские циклы я также делал групповые программы вместе с девочками под руководством Татьяны Николаевны Покровской. Когда у нас был переходный период, заканчивались основные старты с микст-дуэтом, а у девочек шла подготовка к Олимпийским играм, я продолжал тренироваться и делал группу. Теоретически мог бы встать в группу, такие разговоры шли. К сожалению, в Париже, как мы знаем, нашей сборной не было, так что вопрос отпал. А дальше был чемпионат мира, куда нас допустили…

– В Сингапуре, мне кажется, было бы уже перебором ещё и в группах выступать.

– Да. У меня было четыре дисциплины – это первый подобный опыт. До этого я выступал только в микст-дуэтах, а тут сразу две сольные программы добавились. Разорваться ещё и на группы было бы просто невозможно (смеётся).

– И напоследок – какие планы на предстоящий сезон?

– О планах говорить пока не будем. До конца июня работаем, а потом уходим в отпуск. С середины августа возвращаемся к тренировочному процессу. И там уже будем набирать форму и составлять планы на предстоящий год.