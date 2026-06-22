Российские фехтовальщики продолжают побеждать после возвращения! Приятные итоги ЧЕ-2026

Во Франции наши спортсмены заняли третье место в медальном зачёте. Правда, золото всего одно – у команды саблисток.

С 16 по 21 июня сборная России по фехтованию в своём сильнейшем составе выступала на чемпионате Европы. Для полного комплекта не хватало только флага и гимна, но и их вернут совсем скоро – примерно через месяц.

На последнем турнире в нейтральном статусе в грязь лицом не ударили: команда показала лучший после отстранения результат по медалям – золото, серебро и две бронзы.

А ведь на этот турнир россияне могли и не попасть!

Турнир перенесли из-за россиян

Изначально чемпионат Европы планировали провести в Эстонии, однако хозяева турнира отказались гарантировать выдачу виз российским и белорусским атлетам. И тут стоит отдать должное Международной федерации фехтования. Организация встала на защиту наших спортсменов, чтобы исключить дискриминацию по национальному признаку.

В результате чемпионат перенесли во французский городок Антони. И уже там прошла главная репетиция перед стартом чемпионата мира, куда россияне впервые с момента отстранения отправятся с флагом и гимном.

«В одном шаге от мечты»

Сборная рассчитывала на золото в первый же соревновательный день. Ожидания были не беспочвенными – на дорожку в личных соревнованиях вышли саблистки, в числе которых лидер команды и двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. В прошлом году спортсменка выиграла своё третье золото чемпионатов мира. В Антони от неё ждали того же.

До 1/8 финала дошли двое наших – Яна Егорян и Алина Михайлова. Турнирная сетка сработала против россиянок, и девушкам пришлось сражаться друг с другом уже на этом этапе. Егорян уверенно победила и в итоге дошла до финала, где уступила всего два укола испанке Лусии Мартин-Португес.

«На моём лице — улыбка, но внутри сейчас боль и разочарование. Я была всего в одном шаге от своей мечты – победы на чемпионате Европы.

Однако жизнь устроена так, что не всегда мы получаем то, к чему так долго и упорно идём. Иногда одно неверное решение может изменить весь ход игры и перечеркнуть то, что казалось таким близким. Это поражение стало для меня ещё одним непростым, но очень важным жизненным уроком. И я обязательно сделаю из него правильные выводы, чтобы стать сильнее», – написала Егорян в соцсетях.

Яна Егорян Фото: РИА Новости

Впрочем, долго переживать Яне не пришлось. Через три дня в составе сборной России вместе с Александрой и Алиной Михайловыми и Анастасией Шороховой спортсменка выиграла золото ЧЕ-2026. Это была первая и, увы, единственная награда высшего достоинства в копилке национальной команды.

«Ехал с настроем побеждать»

Во второй день соревнований россиянкам вновь пришлось сражаться друг с другом. В 1/4 финала в бой вступили рапиристки Марта Мартьянова и Владислава Пенюшкина. Владислава пробилась в полуфинал, где встретилась с олимпийской чемпионкой, 10-кратной чемпионкой мира, 15-кратной чемпионкой Европы итальянкой Арианной Эрриго.

22-летняя Пенюшкина самоотверженно сражалась с именитой соперницей, но всё же уступила – 11:15. Без бронзы Владислава не осталась и положила в общекомандную копилку вторую награду турнира – первую свою медаль на континентальных первенствах.

Ещё одну бронзу и тоже в рапире выиграл Антон Бородачёв — брат-близнец Кирилла Бородачёва – серебряного призёра прошлогоднего чемпионата мира. Кирилл покинул фехтовальную дорожку ещё в 1/16 финала. А Антон прошёл дальше: в четвертьфинале со счётом 15:3 расправился с трёхкратным чемпионом мира итальянцем Томмазо Марини.

В полуфинале соперником россиянина стал француз Рафаэль Савен. В сложнейшем поединке Антон уступил хозяину турнира со счётом 11:15, а Савен в итоге завоевал звание чемпиона Европы.

«Я ехал на чемпионат Европы с настроем побеждать. К сожалению, не вышло. Бронзовой медалью доволен, но впереди ещё командные соревнования, сейчас все мысли о них. Искренне рад личному результату, однако в глубине души есть и лёгкое разочарование. Чемпионат Европы для нас ещё не закончился, поэтому выводы делать рано», – сказал спортсмен сразу после личного первенства.

К сожалению, в команде рапиристы не смогли подтвердить бронзу прошлогоднего чемпионата Европы. В заключительный день турнира Антон и Кирилл Бородачёвы, Егор Баранников и Владислав Мыльников заняли четвёртое место, уступив сборной Германии.

Как бы то ни было, четыре медали – лучший результат сборной на континентальных и мировых чемпионатах после возвращения на международную арену. Россияне заняли третье место в общекомандном зачёте, разделив его с Венгрией.

Верим, что уже в конце июля в Гонконге на чемпионате мира мы не раз услышим гимн России и с гордостью за наших фехтовальщиков посмотрим на флаг страны.