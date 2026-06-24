Российская альпинистка попала в Книгу рекордов Гиннесса, покорив 14 главных вершин мира!

Крутые новости поклонникам российского спорта дарят не только спортсмены-олимпийцы, которых постепенно возвращают на мировую арену. Порой повод для радости приходит оттуда, откуда мало кто ждал.

Например, у России теперь есть альпинистка – мировая рекордсменка.

Самая молодая

Знакомьтесь, если не знали. Алина Пекова. Её наконец-то внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В 2023 и 2024 годах она покорила все 14 восьмитысячников (горные вершины, чья высота превышает 8000 м) на Земле и теперь является самой молодой женщиной, которой это удалось.

Алина Пекова Фото: Из личного архива альпинистки

Свой проект «14х8000» Алина Пекова завершила в октябре 2024-го в 31 год.

Заключительной вершиной стала Шишабангма в Гималаях. При этом хронология ключевых восхождений в жизни спортсменки впечатляет. За короткий срок она сделала что-то нереальное.

Хронология восхождений Алины Пековой



2023 год:

16 апреля – Аннапурна (8091 м, Гималаи, Непал);

18 мая – Эверест (8848 м, Гималаи, Непал);

18 мая – Лхоцзе (8516 м, Гималаи, Непал);

29 мая – Макалу (8485 м, Гималаи, Непал);

26 июня – Нангапарбат (8126 м, Гималаи, Пакистан);

19 июля – Броуд-Пик (8051 м, Каракорум, Пакистан);

27 июля – K2 (8611 м, Каракорум, Пакистан);

2 августа – Гашербрум I (8080 м, Каракорум, Пакистан);

20 сентября – Манаслу (8163 м, Гималаи, Непал);

29 сентября – Дхаулагири (8167 м, Гималаи, Непал);

6 октября – Чо-Ойю (8201 м, Гималаи, Непал).



2024 год:

8 июня – Канченджанга (8586 м, Гималаи, Непал);

21 июля – Гашербрум II (8035 м, Каракорум, Пакистан);

9 октября – Шишабангма (8027 м, Гималаи, Китай).

Алина ещё и единственная представительница России, которой удалось взобраться на все восьмитысячники. Ранее национальный рекорд удерживал Сергей Богомолов, покоривший 13 из 14 высочайших пиков планеты. И только Пековой удалось собрать полную коллекцию. Да и вообще, она лишь четвёртая в мире женщина, которая это сделала. Круто? Да не то слово!

Кто такая Алина Пекова?

Алина родом из Кабардино-Балкарии. Она пришла в альпинизм в 2017-м, и её первой вершиной, как и у многих российских альпинистов, был Эльбрус.

«Когда поднялась на гору, поняла, что это мне близко. Понравились сам процесс восхождения, преодоление себя, эмоции и чувства, которые я испытала на вершине. По возвращении домой стала больше интересоваться горами, читать статьи, книги о них. Посмотрев фильм «Эверест», я задалась вопросом, для чего люди поднимаются в горы, жертвуя своими здоровьем и жизнью. Что такого таят в себе высочайшие горы и почему люди тянутся к ним.

Именно тогда и появилась мечта. Я стала ходить на пятитысячники. Поднялась несколько раз на Эльбрус с разных сторон, на обе вершины. Потом сходила на шеститысячники, семитысячники… И тогда решила, что настало время для восьмитысячников. Стоило попробовать!» – приводит слова Пековой «Планета-Спорт».

Алина Пекова Фото: Из личного архива альпинистки

Ещё с детства Алина занималась спортом: художественной гимнастикой и теннисом. А в свободное от спорта время училась на филолога.

14-я вершина и рекорд

Путь к рекорду был нервным. Особенно тяжело далось Алине восхождение на 14-ю вершину. Экспедицию на Шишабангму несколько раз переносили.

«Шишабангма далась нелегко, мы долго ждали разрешения, и получилось не сразу. Первый раз произошла трагедия: сошла лавина – и гору закрыли. Потом мы ждали весной уже. Тогда тоже отменили. И получилось с третьего раза: мы уже не верили, думали, что может снова сорваться поездка, но получилось, поднялась. До последнего не верила, что я уже здесь, на вершине, всё получилось», – приводит слова Пековой ТАСС.

Алина Пекова Фото: Из личного архива альпинистки

Впрочем, от шага на вершину Шишабангмы до получения сертификата от Книги рекордов Гиннесса прошло почти два года. Достижения Алины тщательно проверялись, и, вероятно, поэтому всё так затянулось.

А что после рекорда?

На восьмитысячниках Алина не остановилась! Осенью 2025-го она покорила семь главных вершин разных частей света и континентов. Заключительным пунктом была Пирамида Карстенз (4884 м) на острове Новая Гвинея.

Амбициозные проекты альпинистки увенчались успехом, но горы Алина не забывает. Кроме того, играет в теннис на любительском уровне, обожает бег, а также ведёт собственный бизнес. И как она вообще всё успевает?