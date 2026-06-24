Разбор состава сборной России по плаванию на ЧЕ-2026. Кого из звёзд оставили дома?

Прошло две недели с чемпионата страны по плаванию, и российские болельщики увидели итоговый состав нашей сборной на главный международный старт сезона – чемпионат Европы в Париже.

Напомним, отбор в этот раз проходил по сложной экспериментальной схеме – в два этапа, когда квалификационный норматив можно было выполнить как в апреле на финале Кубка России, так и в июне на чемпионате страны.

Многие спортсмены и тренеры отнеслись к новации со скепсисом. Вопросы вызвали и сама система отбора, и высокие нормативы в одних дисциплинах, и большое количество отобравшихся – в других. Окончательный состав, скажем прямо, не ответил на все вопросы, но хотя был дал чёткое понимание, на кого будут делать ставку в столице Франции.

Итак, главные мысли по составу сборной России на ЧЕ-2026.

В команду взяли тех, кто плывёт на уровне европейских лидеров. Но не только их

Ещё раз – краткий ликбез о системе отбора на чемпионат Европы.

Нужно было проплыть по нормативу, установленному ФВВСР (топ-12 результатов в текущем европейском сезоне), и попасть в двойку лучших либо на финале Кубка России в апреле в Санкт-Петербурге, либо в июне в Казани на чемпионате страны. Причём сделать это нужно только один раз, на одной дистанции. К примеру, Юлия Ефимова выполнила норматив на 50 м брассом, но спокойно может выйти и на 100 м – просто по решению тренерского штаба.

С одной стороны, такая система даёт спортсменам сразу два шанса показать себя, исключая элементы случайности при отсеве лишних. С другой – насколько справедливо лишать поездки на международные старты тех, кто стал лучшим у себя в стране, пусть эти результаты и не котируются на континентальном уровне? У нас проседает средний и стайерский кроль у мужчин, женская спина, однако без опыта выступлений на том же чемпионата Европы мы и не сделаем шаг вперёд. Видимо, принимая эти нюансы во внимание, итоговая заявка и была расширена с 37 человек, выполнивших норматив, до 44.

Вот счастливчики, которых включили в команду решением тренерского совета: Александр Щёголев, Андрей Черепков, Роман Жидков, Николай Колесников, Роман Акимов, Василий Кукушкин; Ксения Сорокина, Дарья Сурушкина.

Александр Щёголев Фото: РИА Новости

Отдельно отметим, что в списках тех, кого пригласили дополнительно в обход изначальных правил, сразу же выделяются парни под эстафету 4х200. В этом виде программы раньше мы были близки к американцам, сейчас же у нас нет вообще никого на средних дистанциях. В Сингапуре её не заявляли ни для парней, ни для девушек, на ЧЕ в Париже – собираются. Во-первых, потому что медальные шансы выше. Во-вторых, если надежды собрать боевую эстафету к 2028 году остаются, начинать надо прямо сейчас. К тому же выбранные ребята – универсалы, и им найдётся место и на личных дистанциях.

Мирон Лифинцев не поедет на чемпионат Европы. Ему нужна перезагрузка

Впрочем, не обошлось и без потерь – из состава выбыл Мирон Лифинцев, хотя норматив герой ЧМ-2024 на короткой воде в Будапеште выполнил.

«В прошлом году Мирон перенёс травму плеча и до сих пор проходит реабилитацию у ведущих специалистов сборной и ФМБА. К сожалению, последствия повреждения беспокоят его до сих пор, мешая полноценно тренироваться и выступать на соревнованиях. В связи с этим тренерским штабом совместно со спортсменом было принято решение продолжить курс полного восстановления в летнем сезоне», – объяснил отсутствие Мирона в списках сборной руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков.

Мирон Лифинцев Фото: РИА Новости

Это логичное решение, поскольку в текущей форме Мирон не способен бороться за награды. Прежде всего он проигрывает партнёрам по команде – у нас сильнейшая школа спины, и сравнивать Лифинцева надо с Климентом Колесниковым и Павлом Самусенко. Главный тренер сборной Андрей Шишин заверял, что работает с Мироном вдолгую и разовый пропуск ЧЕ-2026 ради триумфа в Лос-Анджелесе будет полностью оправдан.

Есть ощущение, что сейчас Лифинцеву в первую очередь нужна скорее не физическая, а ментальная перезагрузка карьеры. Закрытый и даже немного замкнутый спортсмен оказался не готов к внезапно свалившейся на него после ЧМ-2024 славе, так что длительный отдых будет в плюс.

Трофимова оказалась не готова к ЧЕ. Поэтому её заменили менее опытными спортсменками

У девушек внимание привлекает отсутствие Дарьи Трофимовой. Важный эстафетный боец ЧМ-2025 не прошла отбор по нормативам, её готовностью был открыто недоволен тренерский штаб сборной, и включать в заявку Дарью не стали. Доукомплектовались Ксенией Сорокиной и Дарьей Сурушкиной – менее именитыми, но более универсальными спортсменками, что на данном этапе для женской команды, кажется, важнее. У девушек, кстати, тренеры попробуют составить эстафеты 4х200 и 4х100, как и у парней. Перспектив тут чуть меньше, однако медальные шансы в Европе у нас далеко не нулевые.

Дарья Сурушкина Фото: РИА Новости

Медалей будет больше, чем в Сингапуре. Но и уровень ответственности – кратно выше

Вообще, до отстранения Россия была уверенным лидером на чемпионатах Европы и приезжала на эти старты биться с позиции силы. Бывало даже, что тренирующиеся в Америке спортсмены могли такой турнир пропустить.

Сейчас же многое придётся доказывать заново, однако наград должно быть заметно больше, нежели прошлым летом в Сингапуре. Особенно – золотых. Вот только и задачи совсем другие – как и вводные. Егор Корнев летит в Париж уже не в статусе молодого и перспективного, а будучи одним из сильнейших спортсменов мира – и выступить должен соответственно. Евгении Чикуновой не простят ещё одну неудачу, на волнение её уже не спишешь, Кирилл Пригода тоже обязан прибавлять, как и Климент Колесников. Разве что Юлия Ефимова полетит в Париж кайфовать – она всем всё давно уже доказала.