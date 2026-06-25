Скандал в гимнастике. Румыны запретили российскую символику, наплевав на МОК

В художественной гимнастике очередной скандал, связанный с Россией. Эмиль Бок, мэр румынского города Клуж-Напока, вмешался в проведение этапа World Challenge Cup и заявил, что не допустит поднятия российского флага и исполнения российского гимна во время соревнований.

Бок подчеркнул, что одобрил проведение турнира, когда ещё не было принято решение World Gymnastics о восстановлении российских спортсменов в правах. Он потребовал от международной федерации и Федерации гимнастики Румынии как можно скорее прояснить ситуацию. По мнению Бока, соревнования должны быть проведены по тем правилам, которые действовали на момент заключения контракта, по которому World Challenge Cup состоится в Клуж-Напоке.

«Я хочу чётко обозначить свою позицию – в Клуж-Напоке не будет звучать российский гимн, а спортсмены не будут выступать под своим флагом. Мы не согласны с тем, чтобы это происходило в стране Евросоюза», – подчеркнул Бок.

Да в стране Евросоюза это происходило совсем недавно – на чемпионате Европы в Болгарии. И в честь победы Софии Ильтеряковой звучал российский гимн и поднимался российский флаг. И европейская федерация гимнастики поддержала решение международной.

Однако World Challenge Cup проходит под эгидой World Gymnastics, и именно эта организация должна чётко сказать – турнир состоится по тем правилам, которые действуют сейчас. Либо отменить соревнования, но это крайне сложно, ведь они стартуют уже в пятницу, 26 июня, и все участницы уже тренируются на месте проведения.

Глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал заявления Бока «вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта».

«Если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены, Олимпийский комитет России и Федерация гимнастики России будут добиваться от World Gymnastics применения предусмотренных регламентом санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии как организатора соревнований», — пообещал Дегтярёв.

Вряд ли российские спортсменки снимутся с турнира, даже если вопрос до старта не будет решён положительно (World Gymnastics занимается этим вопросом). Да и нет в этом никакого смысла. Лучше выступить и в очередной раз побороться с сильнейшими соперницами, чем гордо стоять в стороне и смотреть, как выступают другие. От спортсменок всё равно ничего не зависит.

Подобных заявлений от чиновников разного ранга будет тем больше, чем чаще станут допускать наших спортсменов с национальной символикой. Не только в России любят хайповать на горячих темах.

Интересно, что Бок резко выступил сразу после того, как МОК принял поправки в Олимпийскую хартию, которые усиливают принцип политического нейтралитета в спорте. Но что он в данном случае сделает? Рычагов прямого давления на международные и национальные федерации по видам спорта у него нет.