Вера Чекалина и Дмитрий Климов не спали по пять суток, чтобы войти в историю. Кажется, это просто невозможно!

Россияне побили два мировых рекорда в ультрамарафоне. Это не люди, а киборги!

Спорт высших достижений не перестаёт удивлять. Представьте, с понедельника по пятницу вы живёте самую обычную жизнь: завтракаете, принимаете душ, работаете, ходите в кафе и на шопинг. А кто-то в это время может совершать забег своей жизни, едва сомкнув глаза. На протяжении ПЯТИ дней!

В бэкъярд-забеге «Биотропика» в Ленинградской области двое россиян побили мировые рекорды. Это Вера Чекалина и Дмитрий Климов. Они реально не спали несколько суток!

Киборги!

Что такое бэкъярд «Биотропика»?



Это соревнования на выносливость с системой выбывания. Круг – 6,7 км. Дистанцию нужно преодолевать менее чем за час, и каждый новый час – новый выход на старт. То есть, если спортсмен, например, пробежал один такой круг за 53 минуты, ему остаётся семь минут на отдых, а затем – новый круг. Соревнования продолжаются, пока не будет выявлен один победитель.

Железная леди из Москвы

Сначала о девушках. 49-летняя Вера Чекалина пробежала 96 кругов или 643 км. Она соревновалась на протяжении 96 часов!

Чекалина сбила достижение британки Сары Пэрри, которая в 2025-м закончила 95 кругов дистанции. По сообщениям Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Сара следила за выступлением нашей Веры.

На финише мировую рекордсменку встретили аплодисментами.

«Нет, у меня не несколько жизней. Она одна, но очень длинная. Спасибо, друзья! Теперь моя жизнь не делится на 10-15 минут паузы на отдых. Я свободна!» – приводит слова Чекалиной пресс-служба «Биотропики».

Железная леди родилась в Хабаровске, однако затем переехала в Москву. Чекалина уже в 2025 установила рекорд России в бэкъярде. Теперь, получается, переписала не только мировое, но и национальное достижение.

На счету у легкоатлетки есть победы и в ультратрейлах, и в беге на 24 часа.

Вместе с Верой Чекалиной рекорд страны значительно превзошла и Камила Шамсутдинова — на «Биотропике» она сумела преодолеть 86 кругов (576,2 км).

«Я пять ночей нормально не спал»

А вот у мужчин лучше мирового рекорда пробежали сразу три представителя России! Это Дмитрий Климов, Иван Заборский и Дмитрий Шеремет. Все они превзошли достижение австралийского спортсмена Фила Гора, которое равнялось 119 кругам (798 км).

Борьба за звание сильнейшего здесь длилась больше пяти суток! В итоге самым выносливым оказался Дмитрий Климов, который записал в свой актив 124 круга (830,8 км).

«На старте я даже предположить не мог, что мне удастся побить мировой рекорд, ни о чём таком не думал. Просто ставил перед собой задачу участвовать в забеге, пока могу бежать. Только травма или потеря сознания могла меня досрочно выкинуть из гонки, а так хотел бежать до конца, чтобы узнать свои физические возможности, свой потенциал. Я, наверное, от усталости ещё до конца не осознал, что сумел установить мировой рекорд. Другие меня поздравляют, фотографируют, автографы берут. Мне такое состояние непривычно, ведь я пять ночей нормально не спал, поэтому пока не пришел в себя», – приводит слова Климова ТАСС.

Желающих побороться за чемпионство было немало: сразу восемь человек преодолели барьер в 100 кругов!

Нелепость вмешалась в историю?

Победа Дмитрия была омрачена дисквалификацией его соперника Ивана Заборского из-за произошедшего на 122-м круге дистанции. Он взял в руки телефон от волонтёра, которая хотела его сфотографировать. Однако организаторы расценили подобное действие как помощь посторонних во время забега. Возможно, и итоговые значения были бы другими.

Иван Заборский Фото: biotropikaultra.ru

«Мы с моим соперником Ваней Заборским пообщались после финиша, и очень обидно, что из-за какой-то нелепости с ним случилась дисквалификация. Не будь её, мы могли бы пробежать ещё больше и сделать рекорд мира ещё более значительным. Мне обидно за него и за себя», – добавил Климов.

И тем не менее рекордсмены мира и России не остались без денежного поощрения. Победителям турнира и мировым рекордсменам полагается квартира в Санкт-Петербурге и 700 тысяч рублей.

Кто знает, возможно, лучшие на планете подтвердят свой статус уже в следующий раз, ведь запаса выносливости и характера им не занимать! Поклон таким людям, которые без остатка отдают себя любимому делу.