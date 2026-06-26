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Мэр румынского города не пустил российских гимнастов на международный турнир — чем ответит World Gymnastics

В мировом спорте — опаснейший для России прецедент. Всех нагнул один румынский мэр?
Андрей Шитихин
Опаснейший для России прецедент
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Вопиющая история в Клуж-Напоке — тест на смелость и решительность для руководителей World Gymnastics.

Скандал с российской символикой на этапе World Challenge Cup в румынском городе Клуж-Напока на самом деле может иметь далеко идущие последствия. Или сейчас руководство World Gymnastics и её президент Моринари Ватанабэ показывают наличие стальных яиц и жёстко наказывают тех, кто всё это начал, или все слова и решения международной федерации не стоят ничего.

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Давайте ещё раз о том, что случилось. Если коротко, то Эмиль Бок, мэр неофициальной столицы Трансильвании Клуж-Напоки, нагнул руководителей мирового и российского спорта. Он послал подальше World Gymnastics с решением о полном снятии санкций с российских спортсменов.

Бок заявил, что никаких упоминаний России на этапе World Challenge Cup, который стартовал 26 июня, не будет. Ни флага, ни гимна в случае победы, ни даже объявлений спортсменок россиянками. По словам чиновника, город соглашался на проведение соревнований по старым правилам – с «нейтралами».

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Однако с тех пор ситуация изменилась. Руководители мировой и европейской федераций приняли решение о снятии санкций, в Болгарии прошёл чемпионат Европы, на котором дважды звучал российский гимн. Есть подвижки и в других видах спорта: например, во Франции на чемпионате Европы по фехтованию также звучал гимн в честь победы российских саблисток.

Но мэр Клуж-Напоки упёрся рогом. Он сделал заявление ровно в тот момент, когда все спортсменки, включая представительниц сборной России, уже были на месте проведения соревнований. Отменять этап было поздно. Международная федерация попробовала договориться с чиновником, руководство Федерации гимнастики Румынии также пыталось образумить Бока – ничего не вышло. Вместо российского флага было повешено голубое полотнище.

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Что делать в такой ситуации? Руководство Федерации гимнастики России решило снять команду с соревнований. Можно было, конечно, дать спортсменкам выступить – они приехали биться и доказывать свою состоятельность. Но в случае завоевания медалей не выходить на награждение либо совсем, либо до тех пор, пока не будет правильного объявления.

Так или иначе, российская сторона свой ход сделала. Теперь важно, как отреагирует на ситуацию World Gymnastics. Вступится за Россию и лишит Румынию лет на пять всех турниров или молча проглотит оскорбление и даст зелёный свет другим таким же негодяям, как Эмиль Бок?

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