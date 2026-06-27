Президенты МОК всегда сопротивлялись этому решению, но оно было принято. Остался один вопрос: россияне тоже получат деньги?

Революция на Олимпиаде: впервые в истории спортсменам заплатят за участие в Играх

В мировом олимпийском движении в июне 2026-го произошло действительно революционное событие. На протяжении десятилетий руководители Международного олимпийского комитета (МОК) говорили о моральных принципах и философии, с которой спортсмены принимают участие в событии четырёхлетия: все олимпийцы – это, мол, спортсмены-любители. Утверждали о недопустимости прямой коммерциализации их участия в стартах.

Но в 2026-м МОК сломался под требованиями современности. И теперь каждый из олимпийцев может претендовать на прямое денежное поощрение именно за участие в Олимпийских играх.

Рассказываем всё о поворотном решении МОК.

Сколько денег дадут и кому?

Историю под названием Fit for the Future Olympian («Олимпиец будущего») на 146-й сессии МОК представил председатель комиссии спортсменов организации и экс-баскетболист сборной Испании Пау Газоль.

Приведём основные тезисы:

Каждому спортсмену за участие в Играх в течение одного четырёхлетнего цикла выплатят $ 10 тыс. Выплаты начнутся с участников ОИ-2026. Заявки на получение выплат участники этих соревнований смогут подавать со следующего года. Общий призовой фонд на цикл равен $ 140 млн, а значит, 14 тыс. спортсменов, включая олимпийцев на грядущих ОИ-2028, потенциально могут рассчитывать на получение денег. Суммы будут идти через национальные олимпийские комитеты (НОК). Дадут ли грант россиянам, которые участвовали на ОИ-2026 в нейтральном статусе, пока непонятно. Если олимпиец откажется от подачи на грант, его деньги останутся в фонде в пользу будущих получателей. Грант от МОК никак не влияет на существующую поддержку от федераций или НОК. Право на его получение имеют все атлеты, которые не нарушают антидопинговые правила, кодекс этики МОК или Олимпийскую хартию.

Олимпийские кольца Фото: Maja Hitij/Getty Images

Сам Пау заявил, что на выплату могут рассчитывать ВСЕ олимпийцы.

«Эта выплата будет доступна каждому олимпийцу. Не только призёрам. Не только спортсменам из определённых стран. Каждому олимпийцу. Хотя путь каждого спортсмена уникален, каждый олимпиец принёс огромные жертвы, чтобы выйти на олимпийскую арену. Это годы самоотверженности, упорного труда и веры в свою мечту.

Это не призовые деньги. Это признание того пути и той преданности делу, которые необходимы, чтобы стать олимпийцем. Это также признание того, что каждый олимпиец является частью нашей олимпийской семьи. Мы хотим отдать дань уважения тем, кто был до нас и проложил этот путь, чтобы нынешние и будущие поколения могли воспользоваться результатами их труда», – приводит слова Газоля пресс-служба МОК.

Будут ли давать деньги спортсменам из России, мы, кажется, узнаем только после конкретных решений по заявкам от наших спортсменов. Мы же помним, что телефоны перед Олимпиадой тоже были положены всем участникам соревнований. И только потом выяснилось, что всем, кроме россиян.

Почему раньше не давали грант?

Финансовый вопрос обострился во время и после Игр в Милане в 2026-м. Если вы помните, то минувшей зимой некоторые спортсмены высказывали своё недовольство, что не могут получать деньги от своих спонсоров за участие в Играх. А МОК им отвечал, что Олимпиада – это не про деньги.

И даже совсем недавно, в мае 2026-го, действующий глава организации Кирсти Ковентри высказывалась против такой идеи. Забавно, что уже через месяц руководитель вынуждена была принять такое решение вместе с остальными членами комитета.

Кирсти Ковентри Фото: Fiona Goodall/Getty Images

Напомним вам слова Ковентри в мае:

«Я родом из небольшой страны. Занималась видом спорта, который не приносит спортсменам больших заработков. И всё равно я не считаю, что на Олимпийских играх спортсменам следует платить за участие».

И приведём её цитату на 146-й сессии МОК в июне:

«Об этом говорили уже много лет, и я невероятно горжусь тем, что теперь мы наконец смогли реализовать эту инициативу», – сказала Ковентри.

«Наконец-то МОК услышал спортсменов»

Впрочем, спортивное сообщество может быть довольно. МОК теперь не только сам будет зарабатывать на проведении Игр, но и станет делиться с непосредственно главными героями, делающими шоу.

В этом смысле решение организации нельзя назвать новаторским. Призовые участникам соревнований уже выплачивают World Athletics и Международная боксёрская ассоциация (IBA). Кстати, руководитель IBA Умар Кремлёв рассчитывает, что размер гранта будет увеличен.

«Наконец‑то МОК услышал спортсменов и начал реформы. $ 100 млн – это уже серьёзный сдвиг. Но мы надеемся, что в будущем на поддержку спортсменов будет выделен и $ 1 млрд. Надеемся, что к Олимпиаде-2028 это будут уже не просто слова, а реальные дела. Глава МОК Кирсти Ковентри идёт правильным путём. Призовые спортсменам – это показатель того, что атлетов действительно слышат. Слышат нас», – приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

Российские олимпийцы тоже похвалили МОК за решение о грантах. Серебряный призёр ОИ-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов подаст заявку и рассчитывает получить деньги.

«Приятный такой бонус от Международного олимпийского комитета. И, мне кажется, мотивация для будущих участников Олимпийских игр, что не обязательно становиться чемпионом или призёром, чтобы с этого хоть как‑то заработать. Буду подавать. Надеюсь, они не скажут, что нейтральным спортсменам они не будут давать, иначе будет вообще уже неприятно и абсурд. Так что подамся, а там посмотрим, выплатят или не выплатят», – приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

Лыжник Савелий Коростелёв тоже в деле.

«Выглядит как приятная новость, буду узнавать подробности, подводные камни», – приводит его слова «Матч ТВ».

Идея МОК и вправду хорошая. Спортсменов нужно стимулировать не только самой идеей участия в Олимпиаде, но и финансами. А то, глядишь, они перейдут на тёмную сторону и станут участвовать в «допинговой Олимпиаде», боссы которой своим шоуменам готовы платить очень и очень много.