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Результаты Бриллиантовой лиги в Париже 28 июня, подробности, кто стал мировым лидером, Дюплантис, Верро, Паулино

В лёгкой атлетике едва не пал старейший рекорд. Сенсация на этапе «Бриллиантовой лиги»
Андрей Шитихин
Одри Верро
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Одри Верро показала лучший с 1983 года результат в беге на 800 м! Ещё чуть-чуть — и достижение Кратохвиловой падёт!

Как же круто, что организаторы парижского этапа «Бриллиантовой лиги» отстояли проведение соревнований. Полиция Парижа требовала его отмены из-за экстремальной жары, накрывшей Францию, но турнир состоялся и подарил ряд выдающихся результатов. Рассказываем о них подробнее.

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Верро штурмовала рекорд допинг-эпохи

В очередной уже раз в нынешнем сезоне швейцарка Одри Верро предприняла попытку штурма мирового рекорда на дистанции 800 м.

С 1980-х всего две спортсменки бегали эту дистанцию быстрее 1.54,00. В 1980-м это сделала олимпийская чемпионка из СССР Надежда Олизаренко (1.53,43), а спустя три года её достижение превзошла представительница Чехословакии Ярмила Кратохвилова (1.53,28).

Ещё раз – это было во время расцвета допинг-эпохи и государственных программ, направленных на победы и рекорды. В последующие годы из 1.54,00 не смогла выбежать даже Кастер Семеня со всеми её особенностями!

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А Верро, которой в марте исполнилось всего 22 года, смогла. В начале июня в Стокгольме она стала первой за 43 года спортсменкой, которой удалось преодолеть этот космический барьер. Тогда Одри пробежала за 1.53,98, нокаутировав королеву бега на 800 м последних лет британку Кили Ходжкинсон.

В Париже швейцарка была ещё быстрее, остановив секундомер на отсечке 1.53,80! Это третий результат в истории, при том что два первых – неоднозначны. Верро подобралась к мировому рекорду так близко, как не подбирался никто и никогда с 1983-го! И есть немалая вероятность, что в своей нынешней форме Одри уже в нынешнем сезоне сумеет превзойти это достижение.

Одри Верро

Одри Верро

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

В этом же забеге, кстати, было ещё два выдающихся результата. Нидерландка Фемке Брёдерс-Бол, переключившаяся на дистанцию вдвое длиннее обычной, вновь установила личный рекорд, сбросив почти две секунды. Она пробежала за 1.55,60 – это невероятно круто, если учесть, что Фемке бежала 800 м на официальных стартах всего в четвёртый раз (если не считать турниры 2017 года, когда она была в юношеском возрасте). Всего 0,05 с уступила ей француженка Анаис Бургуэн, установившая национальный рекорд.

Ароп бежал в историю, но не успел

Крутым получился и бег на 800 м у мужчин. Опытный канадец Марко Ароп внезапно в одиночку решил штурмовать мировой рекорд легендарного кенийца Давида Рудиши (1.40,91), с которым бегал ещё Юрий Борзаковский.

Такие одиночные отрывы на этой дистанции – редкость, но Ароп задал просто невероятный темп, который никто не смог поддержать. Канадец 600 м бежал с опережением графика мирового рекорда, однако чуть сдал в самой концовке – 1.41,84. В любом случае результат из 1.42,00 – это высочайший уровень.

Ароп после финиша заявил, что в текущем сезоне ещё разок-другой попробует замахнуться на рекорд.

Марко Ароп

Марко Ароп

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Бег на 1500 м также подарил болельщикам шикарный результат. Австралиец Кэмерон Майерс прекрасно разложился и финишировал через 3.28,00 – так быстро в сезоне ещё никто не бегал.

В беге на круг – рекорды соревнований

На дистанции 400 м лучшие результаты показали те, от кого их и ждали. Жара не помешала ни чемпиону мира Бусангу Кебиначипи, ни олимпийской чемпионке Марилейди Паулино.

Представитель Ботсваны пробежал круг с заметным запасом, показав результат 43,54 – это всего на 0,01 хуже его же личного рекорда с ЧМ-2025 в Токио. И это рекорд «Бриллиантовой лиги». После финиша Кебиначипи заявил, что рекорд соревнований и был его целью – получилось даже лучше, чем они с тренером планировали.

Бусанг Кебиначипи

Бусанг Кебиначипи

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Доминиканка Паулино в пятый раз в карьере выиграла парижский этап «Бриллиантовой лиги», на этот раз с рекордом соревнований – 48,48. Напомним, олимпийская чемпионка прилетала в Москву на мемориал братьев Знаменских и там также показала мастер-класс.

На 100-метровке довольно неожиданное поражение потерпел американец Ноа Лайлз, который одну сотую проиграл соотечественнику Трейвону Бромеллу. А на 110 м с барьерами личный рекорд установил американец Джамал Бритт – 12,89. Если бы не внезапное озарение Джа’Коби Тарпа на студенческом чемпионате США 10 июня (12,75 – мировой рекорд), результат Бритта был бы лучшим в мире.

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Дюплантис отыгрался за Стокгольм

Шведский терминатор Арман Дюплантис, сыгравший свадьбу сразу после сенсационного поражения на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме в начале июня, как следует отдохнул и отыгрался в Париже.

Он уверенно забрал победу прыжком на 6,03 м, а затем установил рекорд соревнований – 6,13 м с большим запасом. Все три попытки штурмовать мировое достижение на высоте 6,32 м оказались неудачными. Но это же Дюплантис, так что новый рекорд – лишь вопрос времени.

В женских прыжках победный результат – 4,77 м. Жаль, что на международные старты не пускают Полину Кнороз (и вообще никого из россиян). Тогда результаты были бы выше.

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