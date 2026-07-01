«Поначалу был ступор». Российский чемпион вернулся с Кипра, чтобы развивать наш велоспорт

Интервью с Ильнуром Закариным, который вкладывает свои силы и деньги в прогресс спортсменов из Татарстана.

Ильнур Закарин – один из сильнейших российских велогонщиков нулевых. Долгое время он едва ли не в одиночку боролся с элитой мирового пелотона, становился призёром и победителем этапов Гран-тура и даже выигрывал отдельные гонки на «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс».

В 2022-м Закарин завершил карьеру и изначально осел на Кипре, где все последние годы жил и тренировался. Но год назад Ильнур с семьёй вернулся в родной Татарстан и решил активно взяться за развитие велоспорта. Открыл уникальную в своём роде для нашей страны академию своего имени, возглавил местную федерацию и планирует на примере отдельно взятой республики показать, каким может быть будущее у велоспорта в России.

«Чемпионат» встретился с Закариным накануне старта чемпионата страны, который с 1 по 5 июля проходит в Казани, и узнал подробнее как о деталях предстоящего первенства, так и о долгосрочных планах Ильнура.

«Впервые на чемпионате России любители проедут по той же трассе, что и профессионалы»

– Ильнур, давайте сначала поговорим о стартующем чемпионате России по велоспорту. На каком этапе подготовка, какие главные сложности?

– В целом у нас всё готово. Дороги по маршрутам согласовали, перекрытия – тоже. Непосредственно перед стартом разбираемся с тонкими организационными моментами. Сама организация чемпионата практически готова, работаем с сопутствующими историями для зрителей.

– Чемпионат России экстренно перенесли в Казань из Нижнего Новгорода. Это создаёт дополнительные сложности?

– Нет, проблем никаких не было. Всё стало известно сильно заранее, ещё зимой. У федерации много соревнований, они не могут выделить команду под организацию чемпионата, поэтому мы многие моменты решили заранее. Из всероссийской федерации к организации подключились меньше месяца назад.

– Что случилось в Нижнем Новгороде, почему не смогли провести турнир там?

– Честно говоря, не знаю. Ходили слухи, что не было команды, которая внутри Нижнего Новгорода решила бы все организационные вопросы.

– Казань предложили как альтернативу Нижнему Новгороду после успешного чемпионата в прошлом году?

– У нас раньше в Федерации велоспорта России не совсем корректно проходили пути согласования. Они сразу позвонили в Минспорта Татарстана, а Минспорта уже спросило у нас, будем ли мы проводить. Цепочка была неправильная, но мы, конечно, согласились.

В прошлом году многие тренеры подходили ко мне, почётные гости, которые ещё с советских времён в велоспорте, они были удивлены. Спортсмены говорили, что им всё понравилось. Это порадовало, однако надо расти, каждый год делать лучше. В этом году мы трассу немного изменили, добавили Ивановский спуск, но у нас он будет подъём, по брусчатке.

Чемпионат России по велоспорту – 2025 в Казани Фото: velotatarstan.ru

Добавили любительский старт от GranFondo – больше 500 участников. Впервые в рамках чемпионата России любители проедут по той же трассе, что и профессионалы. Перенимаем международный опыт, мы сами ездили, видели, как всё сделано за рубежом.

Также сделаем благотворительный прыжок: наш BMX-райдер Ирек Ризаев перепрыгнет через пелотон. Это заявка на Книгу рекордов России, он заряжен, сейчас последние согласования. Будет большой праздник, мы пригласили европейских журналистов из Италии, чтобы они приехали, посмотрели, что Россия не стоит на месте, и осветили наши соревнования у себя.

– Будет ли задействован в этом году Иннополис? Многие отмечали, что город будто создан для велоспорта.

– Иннополис всем понравился, средняя скорость на его трассах была выше 50 км/ч. В этом году, если дорога и погода не подведут, гонщики должны проехать ещё быстрее. Трассу не меняли, она идеально подходит для этих соревнований. Администрация города тоже рада нам, они помогают с организацией.

Вообще, в Иннополисе велоспорт действительно развивают — сама администрация города этим занимается. Они просили открыть у них велоотделение, потому что в их единственную общеобразовательную школу в городе все дети ездят на велосипедах. Там очень много велодорожек по всему городу.

Круто, что у нас есть такой Иннополис. Наша академия часто ездит туда на тренировки. Ребята живут на Горьковском шоссе, выезд на Волгу по мосту — идеальная дорога. Таких в стране не так много.

– В Казани не было логистических сложностей? Люди часто жалуются на перекрытия.

– В прошлом году явного негатива не было. Я смотрю комментарии в соцсетях: есть те, кто недоволен всем и просит ездить в лесу, но хороших отзывов тоже много.

В Казани из-за большого количества спортивных и других мероприятий люди устают от перекрытий. Но в выходные это не так страшно – у нас традиция проводить выходные с родными. Каждую пятницу многие уезжают на дачу или к родителям, я тоже так стараюсь делать. А кто останется в городе – придёт на соревнования.

Ильнур Закарин Фото: velotatarstan.ru

«У меня хороший контакт с генеральным менеджером команды Погачара из ОАЭ»

– Каких ещё активностей ждать на чемпионате? Будет особый креатив?

– Думаем над развлекательной программой для зрителей. После соревнований проведём концерт, вместе посмотрим первый этап «Тур де Франс» на большом экране с моим комментарием, потом продолжим концертом. Должно быть ярко.

– В велоспорте фокус больше на телезрителя или можно собрать живую аудиторию?

– В Москве и Питере есть практика совместных проектов с велокомьюнити и кафе: им дают разрешение на интершум, включают живой комментарий, собирается много людей. Мы хотим попробовать такое же в Казани. Я комментирую в «Окко» в студии, опыт есть. Надеюсь, людей будет много.

– Как новичку смотреть длительные велогонки? В чём интерес?

– Многие смотрят, чтобы поближе познакомиться с городом. Если вы не в Татарстане – включайте «Матч ТВ». Планы с коптера будут красивыми. У нас много регионов, вся страна практически, приятно поболеть за своих.

– Чемпионат России не максимум для Казани? Есть мысли проводить международные старты?

– На следующий год планируем. Новый президент федерации за неделю работы разрешил ситуацию, чтобы наши юноши и юниоры выступали под флагом страны. Надеюсь, наш челнинский парень поедет на первенство Европы. Начнём с малого: пригласим соседей по СНГ, страны исламского мира, постепенно доберёмся до больших стартов. Отдохнём и будем на следующий год планировать.

– В Дубае много денег вкладывают в велоспорт. Ждать ли представителей ОАЭ в Татарстане?

– У меня хороший контакт с генеральным менеджером команды из ОАЭ, где гоняется Тадей Погачар, будем взаимодействовать. Они заасфальтировали круг 90 км для велосипедов, планируют велометро с кондиционерами – большие проекты.

– Вы возглавили федерацию полтора года назад. Какие ключевые успехи выделите?

– Самое важное – открыл новое отделение велоспорта в Казани. Забрал нескольких тренеров из Набережных Челнов и переживал, что это скажется на результатах – Челны всегда были флагманом. Но тренеры успевают и с бумажной волокитой Челнов, и с нашими тренировочными планами. В этом году спортсмен из Челнов, скорее всего, поедет на первенство Европы в Чехию.

Организовали чемпионаты, крупные соревнования. На последней совместной тренировке выехало больше 50 человек: к нашим ребятам из академии добавились любители. На следующей неделе открываем секцию при Дворце водных видов спорта в Казани, в сентябре – отделение по BMX. Открыл академию – пошли хорошие результаты по юношам, в Поволжье мы всё забираем.

– BMX будет курировать Ирек Ризаев?

– Ризаев – действующий спортсмен, мы с ним консультируемся. У нас будут тренеры на ставке на базе в УРАМе. Это отличный объект, но 80 человек на такую площадку — крайне мало. Если откроем отделение, потенциал — до 1000 детей, если не больше.

«Было неловко, когда спрашивали, куда отдать ребёнка, а в Казани нет секции велоспорта»

– В Казани напрашивается строительство велотрека. Есть подвижки в этом направлении?

– Напрашивается, но сначала нужно показать, что велоспорт – массовый и востребованный вид спорта. Мы плотно работаем над развитием внутри Татарстана, а потом уже будем просить объект. Многие говорят: построим трек – и будет бум. Но мы пошли от обратного: сначала покажем, что есть спрос, а уже затем нужен будет трек.

– У вас была личная дилемма? Вы из Челнов, а теперь работаете в Казани, возглавив республиканскую федерацию.

– Нет, с детства нет таких споров. Стараюсь везде давать поровну. Но дополнительная соцнагрузка иногда мешает личным делам, поэтому учусь грамотно распределять время и делегировать.

– Академия вашего имени идёт параллельно с делами федерации?

– Да, ведём параллельно. В академии свои сложности, операционные задачи. Штаб пока небольшой. Со временем назначим ответственных, и работа станет более системной.

– Говорят, аналогов академии в России нет. В чём уникальность?

– Мы отбираем талантливых детей и полностью за них отвечаем. Родители ничего не платят: полное обеспечение за счёт нас, училища олимпийского резерва и Министерства спорта Республики Татарстан. Рустам Нургалиевич нас поддержал.

Мы понимаем, что из 15 детей не все станут чемпионами, поэтому даём образование и социальную адаптацию. Просим учителей не закрывать глаза на спортсменов, а максимально их развивать. Если из ребёнка не вышло большого спортсмена, нам не стыдно будет в 18 лет отдать его родителям – он сможет развиваться дальше в своей сфере.

Сейчас по всей России на профессиональном уровне выделяются три человека, их выжигают в 15-18 лет, сил не остаётся, и они завязывают. Мы даём минимальную нагрузку, образование, а с 18 лет начинаем наращивать объёмы, они выходят на скорость и переходят в профи-команды.

– То есть амбиции самые серьёзные?

– Хотим открыть свою континентальную команду. Когда я рассказал воспитанникам, сколько получает спортсмен даже по минимальной зарплате в континентальной команде, у ребят глаза загорелись. Амбиции есть и у них, и у нас.

– Насколько реально поднять российский велоспорт? На Олимпиаде в Париже мы увидели наше место в мировом пелотоне…

– Я не смогу ответить в двух словах, потому что сейчас глобально всё нужно развивать. Мы работаем, чтобы стало лучше. Нет системной работы. В велоспорте много задач: детский спорт, любительский, BMX, маунтинбайк. По моему мнению, надо начинать с детских школ.

Сейчас пришёл новый президент, Олег Сиенко, команда осталась почти та же, но руководитель другой. Появилось пять человек, отвечающих за субъекты – я отвечаю за Приволжский округ. Нам выделяют деньги из федерации, и мы распределяем их внутри регионов. Уже есть развитие, и понятно, с кого спрашивать.

– Как соотносятся общая велокультура в стране и интерес к спорту? В Нидерландах и Бельгии все на велосипедах.

– После ковида любительский спорт сильно шагнул вперёд – в Москве и Питере в первую очередь, но Уфа и Казань тоже набирают обороты. Чем больше любителей, тем больше вероятность, что их дети пойдут в велоспорт профессионально.

Наша задача – открыть отделение, куда детям идти заниматься. В прошлом году после чемпионата России люди писали и спрашивали, куда отдать ребёнка. И мне было неловко, что в Казани нет отделения велоспорта.

Важный плюс велоспорта: можно начать в позднем возрасте, перейти из других видов. Ремко Эвенепул – бывший футболист, Примож Роглич перешёл из прыжков с трамплина и выиграл «Тур де Франс». Так что в 15 лет можно спокойно приходить к нам.

– Вы ведёте поиск спонсоров или академия живёт за счёт вашей «подушки»?

– У меня есть подушка безопасности. Когда я занимался велоспортом, понимал, что жизнь спортсмена не вечна, поэтому старался инвестировать. Где-то проваливал бизнес, где-то занимался не тем, был даже завод по распределению щебня. Главное – я не боялся инвестировать. Сейчас тоже есть бизнес, который даёт пассивный доход.

Говорю своим воспитанникам: когда появятся первые деньги, не тратьте всё на часы и машины — учитесь распределять. В академии 30-40% – это мои деньги, основную долю берут два спонсора – «Ак Барс Банк» и «Терралинк». Были большие первоначальные вложения: машины, велосипеды, форма. Сейчас уже проще.

– Академия станет коммерческим проектом или социальный компонент важнее?

– Надо, чтобы и регион помогал, и спонсоры были. Только так это работает. Задача – развивать континентальную команду. Она предполагает, что ребята будут жить не в училище, а в другом месте.

Я уже работаю над этим. В Татарстане мои партнёры хотят построить спортивный отель, я помогаю им с организацией, у нас есть опыт с Кипром. Взамен хочу взять часть площадей под академию.

– Сколько сегодня стоит базовый велосипед для серьёзного уровня?

– Всё дорого. Первоначальные инвестиции на одного человека – около миллиона рублей. Но для начала достаточно круглых колёс и базового ТО. Не надо смотреть на карбоновые бренды. Можно за 30 тысяч купить байк и кататься. Ощущения будут те же. А если уже ребёнок хочет в спортивное отделение – тогда мы поддержим.

– Китайских великов не стоит бояться? С санкциями всё доезжает?

– Наценок за логистику дополнительных нет. Почти весь инвентарь производится на Тайване или в Китае. Сейчас китайские заводы стали делать байки под своими брендами, иногда они выглядят как именитые марки. Я сам на них ездил, проблем не было.

– Обязательно смотреть на Shimano?

– Я фанат Shimano, поэтому буду брать его. Но китайцы начали производить трансмиссию, многие её хвалят. Возможно, доберёмся и до них.

Ильнур Закарин Фото: Из личного архива спортсмена

«С погодой у нас всё нормально, зимой – станок или трек. Если есть бюджет – можно на юг»

– Все уже привыкли, что вы на Кипре, а вы как-то резко вернулись в Татарстан. В чём ключевая причина?

– Мне до сих пор пишут киприоты, просят помочь с выбором велосипеда – не все ещё поняли, что я переехал. А причина – велоспорт. Я болею этим и вернулся исключительно из-за него. Когда на соревнованиях увидел те же лица, с которыми гонялся 20 лет назад, и понял, что ничего не делается – был ступор. Записал видео, поделился мнением, на следующий день в Москве случайно встретил президента федерации. Мы пообщались, я понял, что надо двигаться. И остался.

– Рассматривали именно Казань?

– Только Татарстан. Я люблю республику, хочу помогать спорту здесь.

– На Кипре велоспорт развивать было бы проще?

– Мы там совместно с федерацией и Минспорта Кипра проделали большую работу. Я получил важный опыт.

Но на Кипре объяснить, что такое велоспорт, оказалось тяжелее, чем здесь. Когда я был профи и базировался там 12 лет, всегда тренировался один, не было ни любителей, ни профи.

После запуска клуба ребят стало очень много. Мы делали благотворительные заезды на 200-300 км, собиралось по 300 человек. Там много русских, они все занимались велоспортом благодаря нам.

– На Кипре у вас была своя татарская тусовка?

– Конечно. Встретить «своего» — всегда приятно. Приходит кто-то тренироваться, а я сразу включаюсь: «Ты откуда, говоришь по-татарски?» Потом договаривались позавтракать и просто поговорить по душам на родном языке. Слушать родную речь – это счастье. Сабантуи проводили по 500 человек, баяниста из Татарстана привозили. Большая диаспора.

– Скептики скажут: Казань – это вам не Кипр, вы видели наши зимы?

– С погодой у нас всё нормально. Зимой – станок, или трек, или Сочи. Если есть бюджет – можно перезимовать на юге. Остальное время здесь можно тренироваться.

– Не жалеете, что завершили карьеру рано?

– Нет, это осознанное решение. Единственное – я завершил в марте 2022 года, хотя планировал выступать до декабря. Но помню, что заранее опубликовал, что тот сезон – мой последний. Всё равно можно было остаться без семьи, если всю жизнь посвятить спорту.

– Главное – желание больше времени быть с родными?

– Да. Когда я ездил по стартам, то почти не видел семью. Сейчас всегда ставлю их на первое место. Первых двух детей я только через месяц после рождения увидел.

– Семья вернулась с Кипра вместе с вами?

– Мы всегда двигаемся вместе. Дети адаптировались. Им нравится снег – они его раньше не видели. Супруга тоже поддержала переезд.

– Сейчас вы рядом с родными – до Челнов два часа. Это плюс?

– Огромный. Раньше редко виделись с мамой, сейчас гоняем раз в две недели.