Увы, подобное происходит не в первый раз. Отстранение наших спортсменов де-факто сохраняется.

Европейцы опять не пустили россиян на международный турнир. Это очень плохой знак!

В отношениях российского и международного спорта вроде бы наметилась оттепель: всё в большем количестве видов спорта наших атлетов допускают к стартам, а кое-где это делают даже с флагом и гимном.

Но на практике всё не так радужно. Можно сказать, что поднимается новый железный занавес, потому что российских спортсменов не пускают на соревнования уже не спортивные чиновники, а государственные власти. На днях произошёл очередной инцидент: российским спортсменам не дали визы в Польшу для выступления на молодёжном ЧМ в гребном слаломе.

Количество подобных случаев уже становится опасным.

Нельзя – по польскому закону!

В конце июня молодёжная и юниорская сборные России по гребному слалому должны были выехать на чемпионат мира в польский Краков. Соревнования там начались 30 июня и продлятся до 5 июля. Однако польские власти не выдали визы россиянам. Таковы законы этой страны – не спортивные, а федеральные. И исключений ради спортсменов делать не стали.

О ситуации рассказал главный тренер сборной России Максим Образцов.

«В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали въезд только в их страну. Поэтому мы по не зависящим от нас причинам не участвуем в соревнованиях в Польше», – приводит слова Образцова «РИА Новости Спорт».

Такая же ситуация, кстати, была и со взрослой командой минувшей весной. Атлеты пропустили этапы Кубка мира в Словении и Чехии из-за сложностей с получением шенгенских виз.

Невъездной Садулаев

Подобное происходит не впервые. Борцы расскажут со знанием дела.

В феврале 2024 года румынские власти создали визовые сложности перед чемпионатом Европы почти для всех отечественных вольников: только 3 из 10 человек получили разрешение на въезд. Не повезло таким звёздам, как Абдулрашид Садулаев, Артур Найфонов, Заур Угуев и Давид Баев.

Абдулрашид Садулаев Фото: UWW

Русский танк продолжил биться за ЧЕ-2024, однако дальше аэропорта Бухареста не уехал. Оргкомитет турнира был на стороне спортсмена, но власти принимающей стороны впустить двукратного олимпийского чемпиона не захотели.

Садулаева потом ещё несколько раз не пускали на европейские турниры: на чемпионат Европы – 2024 в Братиславу, Словакия, и на чемпионат мира – 2025 в Загреб, Хорватия. Опять-таки – по решению принимающих сторон.

Кстати, в Загребе произошёл и самый яркий случай недопуска на международный турнир нашего атлета. Представителя греко-римской школы Эмина Сефершаева пропустили на ЧМ, дали обосноваться в гостинице, а затем… передумали. Россиянин был вынужден спешно покинуть Хорватию, едва не оказавшись в лагере для депортированных.

В экстраординарную ситуацию тогда вмешался глава Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович. UWW подал протест из-за действий хорватских властей, но ситуацию замяли. Турнир был проведён без Эмина. Он благополучно добрался до Белграда, а затем вернулся в Москву.

Германия не пустила, но Испания помогла

Перед парижской Олимпиадой-2024 уже власти Германии не выдали визу российской батутистке Яне Лебедевой для участия в отборочном на Игры этапе Кубка мира. Однако нашёлся запасной путь – Испания выдала спортсменке краткосрочную визу, и путёвка на ОИ была завоёвана.

В 2025-м российских судей в спортивной гимнастике не захотели видеть, опять же, хорватские власти. Специалисты так и не стали обладателями необходимых документов для проезда на территорию страны.

В январе 2026-го всё та же Польша поставила кордон перед прыгунами с трамплина Даниилом Садреевым и Михаилом Назаровым. Россияне не попали на этап Кубка мира в Закопане, несмотря на нейтральный статус FIS. Тогда ребята лишились одной из последних возможностей завоевать путёвки в Милан-2026.

Даниил Садреев Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Перед этим Садреев с Назаровым, Ильёй Маньковым и двоеборцем Артёмом Галуниным должны были отправиться в Австрию на 3D-сканирование и сдачу комбинезонов на проверку. Однако не смогли из-за отсутствия виз.

Кто виноват? И что делать?

Схема везде примерно одна и та же: спортивные чиновники принимают правила игры и соглашаются с допуском россиян на турниры, а вот государственные власти (особенно в таких странах, как Польша, Великобритания и Финляндия) дают жёсткий отрицательный ответ. И, в общем-то, имеют на это право, поскольку не должны отчитываться ни перед МОК, ни перед спортивными федерациями.

Убедить власти европейских стран больше так не делать можно только одним способом. Международные федерации должны занимать непримиримую и жёсткую позицию и просто лишать возможности проводить значимые соревнования те города и страны, которые де-факто не дают спортсменам визы или не могут гарантировать приезд спортсменов на грядущий турнир.

Примеры подобной жёсткой реакции есть. Объединённый мир борьбы лишал молодёжных турниров Польшу и Финляндию. Проявляли принципиальность международные федерации фехтования, велоспорта и тяжёлой атлетики.

Досадно, что от наших спортсменов в данной ситуации снова ничего не зависит. И если чиновники федерации не будут обладать достаточной решимостью, то отстранение россиян просто перейдёт из полного в частичное, а календарь придётся планировать таким образом, чтобы не выступать в Европе.