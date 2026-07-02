Европейские страны требуют лишить Россию флага! Смогут ли наши гимнасты выступать?

Такие провокации перед чемпионатом мира — 2026 выглядят очень тревожно.

В гимнастике продолжает набирать обороты политический скандал, связанный с российскими спортсменами.

Буквально за последнюю неделю представители европейских стран трижды препятствовали выступлению наших атлетов с национальными символами, которые ранее разрешила Международная федерация гимнастики.

Российская сторона отвечает бойкотами, а ответственные лица молчат. Выглядит всё это очень тревожно, особенно в преддверии ЧМ-2026.

Скандал за скандалом

В конце мая Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) и Европейский союз гимнастики (European Gymnastics) вернули России и Беларуси национальную символику. Случилось это буквально за пару дней до старта чемпионата Европы. И такая оперативная реакция не могла не радовать.

На турнире, правда, не обошлось без скандала – украинка закрыла лицо руками и надела наушники во время исполнения российского гимна. В итоге это вылилось в изменение правил поведения на церемониях награждения. World Gymnastics прописала, что на церемонии не должно быть действий, которые могут быть восприняты как политическая пропаганда и нарушение нейтральности.

Казалось, теперь-то все заживут спокойно. Но нет: в конце июня разгорелся ещё один скандал. Мэр румынского города Клуж-Напока запретил использовать российский флаг на World Challenge Cup. World Gymnastics и Румынская федерация гимнастики попыталась решить вопрос, однако градоначальник не сдался. В результате наши спортсменки снялись с турнира, а World Gymnastics воздержалась от комментариев.

Жёсткое требование

Буквально через несколько дней – новый инцидент. 11 гимнастических федераций обратились в Европейский союз гимнастики (European Gymnastics) с требованием лишить российских и белорусских спортсменов национальной символики.

Заявление инициировала Федерация гимнастики Германии. Подписали его представители Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.

В обращении страны требуют вынести на заседание внеочередного конгресса European Gymnastics вопрос о запрете использования флага и гимна спортсменам из России и Беларуси. Они даже выдвинули ряд требований, описывающих условия, на которых наши гимнасты должны участвовать в турнирах. По сути, европейские страны хотят вернуть нашим атлетам нейтральный статус и ограничения, которые действовали раньше.

29 июня ситуацию должны были обсудить на конгрессе European Gymnastics. Именно на этом заседании организация планировала официально утвердить возвращение флага и гимна россиянам и белорусам. Однако конгресс был перенесён – новая встреча пройдёт не позднее 3 августа 2026 года.

«Обоснованием этого решения послужило мнение о необходимости дополнительного времени для изучения ситуации в Европе после решения Всемирной федерации гимнастики (FIG) от 18 мая 2026 года об отмене всех ограничений, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов», – говорится в заявлении организации.

Два плохих варианта

После переноса конгресса обстановка продолжила накаляться. Российским батутистам не позволили выступать с флагом и гимном на этапе Кубка мира в Португалии. Организаторы сослались на решение португальских властей. А наши спортсмены без национальной символики выступать не стали. Представители World Gymnastics, под чьей эгидой проходит турнир, пока молчат.

«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, сборная России отказалась от участия в турнире», — приводит слова главного тренера сборной России по прыжкам на батуте Алексея Рыжкова Федерация гимнастики России.

Вообще, ситуация выглядит очень тревожно. Ограничения, которые накладываются на российских спортсменов, просто были перенесены на другой уровень: спортивные чиновники умывают руки, ссылаясь на законы и власти страны, а с теми ни МОК, ни тем более World Gymnastics ничего сделать не могут.

Похоже, текущая череда конфликтов может быть решена только двумя способами. Либо World Gymnastics и European Gymnastics будут жёстко отстаивать своё решение о допуске россиян с флагом и гимном, лишая города и страны, не готовые пойти на это, права проведения соревнований. Либо все просто плюнут на решение международных федераций и будут по своей воле и желанию ограничивать наших спортсменов в использовании национальной символики или вообще не допускать на соревнования.

Оба варианта для World Gymnastics не очень приятны. Но усидеть на двух стульях не получится. Нужно принимать судьбоносное решение, ведь уже в августе в Германии пройдёт чемпионат мира – 2026.