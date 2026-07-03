Гонщикам предстоит справляться с дикой жарой. Помешает ли она Погачару выиграть в пятый раз?

Стартует главная веломногодневка года. Что нужно знать о «Тур де Франс» — 2026

Изнывающая от жары Европа готова принять 113-ю многодневку «Тур де Франс». Самый престижный из Гранд-туров в этом году по-прежнему полон интриг и всяких интересностей, как и прежде.

Знакомим вас со всеми деталями праздника. Главная звезда на месте!

Когда и где пройдёт?

Веломногодневка в 2026 году будет проходить с 4 по 26 июля.

Маршрут был презентован ещё осенью прошлого года. В программе 21 этап, из которых восемь горных, четыре холмистых, семь равнинных, индивидуальная и командная разделки. Спортсменам предоставят два дня отдыха. Всего они проедут 3321 км.

Карта многодневки Фото: Официальный сайт Тур де Франс

«Большая петля» впервые в своей истории начнётся в Барселоне. Столица Каталонии также впервые с 2008 года примет финиш этапа и там же впервые с 1957-го откроется один этапов. И, кстати, впервые за 55 лет гонка №1 в программе – это командная разделка.

Затем в Испании состоится ещё два этапа, после чего Гранд-тур переедет во Францию. Там велогонщиков ожидают одна гора высшей категории (шестой этап), четыре вершины первой категории (3-й, 6-й и 10-й этапы) и 11 подъёмов четвёртой категории. А во второй половине соревнований им предстоит справиться сразу с пятью подъёмами повышенной сложности.

Самым протяжённым станет этап №13 по маршруту Доль – Бельфор, который состоится в пятницу, 17 июля. Его длина – 205,8 км. Общий набор высоты за всё время составит 54 500 м. А вишенкой на этом торте станет прохождение Монмартра с большим финишем на 21-м этапе в Париже.

Монмартр, Париж Фото: Alex Broadway/Getty Images

Ко всем высотным трудностям добавится и эффект жары, которую в первой половине июля обещают синоптики. Западной части Старого света уже сейчас приходится непросто, столбик термометра доходит и до 40°С, и, как себя будут ощущать в таких условиях гонщики, крайне интересно.

Погачар опять победит?

Готов ли к борьбе действующий чемпион «Тур же Франс» Тадей Погачар? Можно уверенно отвечать, что готов. Словенец ранее разгромил соперников на «Туре Швейцарии» и сейчас едет во Францию побеждать. Причём уже в пятый раз в генеральной классификации: 2020, 2021, 2024, 2025… 2026? Вполне возможно, что Тадею и на сей раз никто не сможет помешать. Если всё пойдёт по плану, то он станет одним из самых титулованных чемпионов многодневки. Наравне с Жаком Анкетилем, Бернаром Ино (оба – Франция), Эдди Мерксом (Бельгия) и Мигелем Индурайном (Испания).

Тадей Погачар, 2025 год Фото: Bernard Papon/Getty Images

Если уж не остановить фаворита, то изрядно потрепать ему нервы может Йонас Вингегор – недавний триумфатор «Джиро д'Италия» – 2026. Хватит ли сил у датчанина для того, чтобы забрать и «Тур де Франс»? Маловероятно.

Стоит обратить внимание и на бельгийца Ремко Эвенепула, который всеми силами будет биться за итоговый топ-3.

Будет ли кто-то из России?

Без потерь на этой веломногодневке не обошлось. Главным для российских поклонников шоссейного велоспорта является отсутствие Александра Власова. Его команда Red Bull – BORA – hansgrohe недавно объявила состав на гонки во Франции, и для россиянина в нём места не нашлось.

Александр Власов Фото: IMAGO/ТАСС

Ранее травму локтя на тренировке получил бельгиец Ваут ван Арт. Он тоже пропустит «Тур де Франс».

«Конечно, это огромное разочарование. Каждый год «Тур де Франс» является одной из моих главных целей. К сожалению, падение во время тренировки спутало все планы, а травма локтя усугубилась и до сих пор не зажила в достаточной степени. Вместе с командой мы пришли к выводу, что на данный момент невозможно подойти к старту в оптимальной форме. Сейчас все мои силы сосредоточены на восстановлении, чтобы позже в этом сезоне я смог вернуться на свой лучший уровень», – приводит слова ван Арта пресс-служба Team Visma | Lease a Bike.

23-летний Оскар Онли из Netcompany INEOS тоже пролетел мимо Гранд-тура. Его планы испортило падение на «Туре Овернь – Рона – Альпы». В прошлом сезоне шотландец стал четвёртым в генеральной классификации «ТдФ».

Где смотреть?

Главное событие года в шоссейном велоспорте покажет онлайн-сервис Okko Sport. Платформа уже объявила о прямых трансляциях гонок.

Все актуальные события и результаты также будут и на «Чемпионате». Пропустить такое событие нельзя! Следим за «Тур де Франс» вместе!