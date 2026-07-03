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World Gymnastics поменяла правила церемоний награждения из-за россиянки и украинки, подробности

Из-за России и Украины в гимнастике поменяли правила. Скандалов больше не будет?
Татьяна Постникова
София Ильтерякова на награждении
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World Gymnastics явно устала от постоянных стычек на почве политических разногласий.

Международной федерации гимнастики, похоже, надоели постоянные политические скандалы на своих турнирах. В организации пошли на первые за семь лет изменения правил в части, касающейся церемоний награждения. Что же поменялось и поможет ли это решить ситуацию?

Политические инциденты

С момента возвращения российских «художниц» на международную арену успело случиться несколько политических скандалов на церемониях награждения.

В первый попала наша София Ильтерякова. В конце марта на этапе Кубка мира София не повернулась лицом к украинскому флагу, когда играл гимн в честь победительницы Таисии Онофрийчук. Тогда украинская сторона требовала, чтобы Ильтерякову лишили медали и нейтрального статуса за политическую акцию, а наша сторона объясняла, что ввиду неопытности 15-летняя спортсменка просто растерялась и не поняла, что нужно делать.

В итоге инцидент рассматривал Фонд этики в гимнастике (GEF). Ильтеряковой вынесли предупреждение за нарушение протокола церемонии.

Что София сделала не так?
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Вторая ситуация произошла на чемпионате Европы уже с украинской гимнасткой. В момент, когда в честь чемпионки Яны Заикиной играл российский гимн, украинка София Краинская надела наушники и демонстративно закрыла лицо руками. Никакого наказания за это спортсменка не понесла.

Небольшие, но важные изменения

Похоже, подобные скандалы надоели World Gymnastics, поэтому в федерации решили внести изменения в правила на церемониях награждения. 23 июня организация опубликовала новый регламент, в нём, в отличие от старой версии 2019 года, появились два новых пункта (13 и 14).

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Пункт 13 («Нейтралитет, достоинство и протокол церемонии награждения») требует от спортсменов, тренеров и всех действующих лиц церемонии соблюдать правила и протоколы, а также воздерживаться от действий, которые могут сорвать награждение или испортить его.

«Церемония награждения должна оставаться строго нейтральной и проводиться таким образом, чтобы сохранить достоинство, объединяющую силу и универсальность спорта», – говорится в правилах.

Также пункт запрещает:

  • демонстрацию, ношение и использование любых политических, религиозных или расовых символов, знаков, лозунгов, баннеров, одежды, аксессуаров или жестов;
  • демонстрацию любого флага, отличного от официальных национальных флагов, предоставленных, одобренных или санкционированных FIG;
  • любую демонстрацию или политическую, религиозную или расовую пропаганду на трибунах и в месте проведения церемонии награждения.

Пункт 14 («Несоблюдение требований и дисциплинарные меры») полностью посвящён санкциям и ответственности за неисполнение правил пункта 13.

World Gymnastics приравнивает все нарушения пункта 13 к серьёзным, а значит, спортсменов, тренеров и сборные ждут жёсткие наказания: дисквалификация, аннулирование результата и аккредитации, лишение медалей, титулов, рейтинга.

Национальные федерации также несут ответственность за действия своих представителей. В случае нарушения правил на федерации будут наложены дисциплинарные и/или финансовые санкции.

Также World Gymnastics может дополнительно отправить ситуацию на рассмотрение в GEF. Фонд этики, в свою очередь, имеет право вынести наказание, которое будет добавлено к предыдущим. Например, отстранение от соревнований на длительный срок.

Спасение от конфликтов?

Значит ли это, что благодаря новым правилам удастся избежать политических скандалов? Пока уверенности в этом нет. Всё из-за того, что формулировки в документе очень расплывчатые. Нигде не указано, какие конкретно действия нельзя совершать. Грубо говоря, нигде по-прежнему не прописано, что нельзя затыкать уши во время исполнения гимна. А значит, за какие-то действия наказания можно изобретательно избежать.

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В то же время расплывчатые формулировки могут привести к тому, что любое неосторожное действие на церемонии награждения будет расценено как какого-либо рода провокация.

Получается, если раньше действия Ильтеряковой могли быть просто восприняты как ошибка из-за незнания протокола, то теперь, в случае повторения истории, поведение Софии могут расценить как политическое высказывание. А там санкции уже гораздо серьёзнее, чем просто предупреждение.

Получается, теперь всем гимнасткам нужно быть осторожными и раздумывать перед тем, как делать что-либо. Вероятно, именно этого и добивались в World Gymnastics. В теории это звучит хорошо, посмотрим, как будет на практике.

Хотя, прямо скажем, после недавних инцидентов с недопуском российских гимнастов к соревнованиям властями отдельных европейских стран главные вопросы следует задавать самим чиновникам World Gymnastics. Им бы начать с того, чтобы неукоснительно соблюдать свои правила, а потом писать их для других.

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