ФИДЕ наказала последнего российского чемпиона мира общественными работами. Что за бред?

Скандальное дело «ФИДЕ против Крамника», которое, казалось, затихло уже давно, внезапно разразилось с новой силой. Международная федерация шахмат признала последнего на данный момент российского чемпиона мира виновным в буллинге и наказала дисквалификацией и общественными работами. Владимир Крамник в долгу не остался и уже подготовил апелляцию.

Комиссия по этике ФИДЕ наконец разродилась странным решением, рассмотрев с осени 2025 года все детали этого дела. ФИДЕ обвиняла Крамника в агрессивной кампании против коллег-шахматистов и официальных лиц. В частности, от публичных обвинений российского гроссмейстера якобы пострадали американец Дэниел Народицкий и чех Давид Наварра.

Народицкий ушёл из жизни в октябре 2025 года при странных обстоятельствах после очередного прямого эфира – в его организме были найдены запрещённые препараты. До этого Крамник обвинял его в нечестной игре в онлайн-турнирах. То же самое 14-й чемпион мира говорил про Наварру, которому потребовалась помощь психолога.

Дело дошло до того, что против Крамника была развёрнута настоящая кампания. С подачи ФИДЕ или с молчаливого согласия. Его, по сути, обвиняли в том, что своими публичными действиями он довёл Народицкого до самоубийства.

И вот сейчас комиссия по этике решила, что Крамник виновен. Наказание – два года дисквалификации от любой деятельности под эгидой ФИДЕ (один год условно) и год общественных работ на благо шахмат. Первоначально российского шахматиста хотели дисквальнуть на четыре года и наложить штраф, однако сами же поняли, что это излишне, так как Крамник не ставил перед собой целью опорочить репутацию ФИДЕ.

Интересно, каким образом международная федерация намерена привести своё же решение в исполнение? Бред какой-то. Крамник же давно завершил карьеру, а в турнирах ФИДЕ не играет.

14-й чемпион мира, конечно, молчать не стал и заявил, что апелляция уже готова, и в ближайшее время он даст ход этому документу. А вынесенное в отношение себя решение назвал беззаконием.

Вообще, странно, конечно, что комиссия ФИДЕ так долго рассматривала это дело. А решение было вынесено аккурат после того, как нынешний глава организации Аркадий Дворкович объявил, что намерен баллотироваться на третий срок.

Такая вот отложенная партия с непредсказуемым итогом.