Тадей Погачар — лучший велогонщик современности. Как он стал таким великим?

Случайная остановка во Франции стала судьбоносной для словенца. Теперь он самый богатый и успешный в мировом велоспорте!

Тадей Погачар стоит в одном ряду с такими звёздами мирового спорта, как Лионель Месси, Арман Дюплантис, Симона Байлз и Новак Джокович. Этот словенский парень – безоговорочно главный герой мирового шоссейного велоспорта. Уже много лет подряд он выигрывает титул за титулом и не отдаёт никому первую строчку мирового рейтинга.

Но как Погачар добрался до таких вершин? Как впервые доехал до победы на знаменитой веломногодневке «Тур де Франс»? И сколько сейчас зарабатывает?

Собрали для вас самое интересное из биографии Тадея Погачара.

Тадей Погачар — словенский велогонщик, чемпион мира



Дата рождения: 21 сентября 1998 года (27 лет)

Место рождения: Кланец, муниципалитет Коменда, Словения

Вид спорта: шоссейные велогонки

Достижения: четырёхкратный победитель «Тур де Франс» (2020, 2021, 2024, 2025), победитель «Джиро д’Италия» (2024). Бронзовый призёр Олимпиады в групповой гонке (2020) и чемпион мира в групповой гонке (2024). Выигрывал многодневные гонки «Тиррено — Адриатико» (2021, 2022), «Париж — Ницца» (2023), «Тур Романдии» (2026). Становился лучшим по итогам однодневных гонок «Льеж — Бастонь — Льеж» (2021, 2024, 2025), «Джиро ди Ломбардия» (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), «Страде Бьянке» (2022, 2024, 2025, 2026), Гран-при Монреаля (2022, 2024), «Тур Фландрии» (2023, 2025, 2026), «Амстел Голд Рейс» (2023), «Флеш Валонь» (2023, 2025), «Милан – Сан-Ремо» (2026). 21 сентября 1998 года (27 лет)Кланец, муниципалитет Коменда, Словенияшоссейные велогонкичетырёхкратный победитель «Тур де Франс» (2020, 2021, 2024, 2025), победитель «Джиро д’Италия» (2024). Бронзовый призёр Олимпиады в групповой гонке (2020) и чемпион мира в групповой гонке (2024). Выигрывал многодневные гонки «Тиррено — Адриатико» (2021, 2022), «Париж — Ницца» (2023), «Тур Романдии» (2026). Становился лучшим по итогам однодневных гонок «Льеж — Бастонь — Льеж» (2021, 2024, 2025), «Джиро ди Ломбардия» (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), «Страде Бьянке» (2022, 2024, 2025, 2026), Гран-при Монреаля (2022, 2024), «Тур Фландрии» (2023, 2025, 2026), «Амстел Голд Рейс» (2023), «Флеш Валонь» (2023, 2025), «Милан – Сан-Ремо» (2026).

От одного колеса — к двум!

Тадей родился 21 сентября 1998 года в муниципалитете Коменда (Словения). Родители Погачара – Мирко и Марьета – простые люди, не из мира спорта. У спортсмена есть ещё две сестры и брат. Брат Тилан тоже занимался велогонками, но не добился успеха и ушёл из спорта в логистику.

Сам Тадей, кстати, сначала овладел не двух-, а одноколёсным транспортом. Однажды Тадей и Тилан увидели у соседа велосипед с одним колесом и попросили родителей купить им унициклы. Родители в итоге сдались и купили детям необычные транспортные средства. Тадей и Тилан быстро научились держать равновесие и охотно гоняли на них по округе.

«Они катались, пока унициклы не украли, или же они их потеряли. Я даже не помню, что случилось», – приводит слова Марьеты Погачар Cycling Weekly.

Тадей Погачар в юности Фото: Tim de Waele/Getty Images

Историю братьев в большом велоспорте начал Тилон – он пришёл в секцию первым. А через полгода в местный клуб вступил и девятилетний Тадей, которому выдали слишком большой для мальчишки велосипед. У семьи тогда не было средств, чтобы самим купить Тадею велосипед по размеру.

«Для Тадея велоспорт был самым важным в мире. Все карманные деньги он тратил на велосипедные очки, носки или колёса. В 12 лет за победу в гонке он получал по € 5-10, а с возрастом призовые становились всё больше. Вскоре он уже мог позволить себе всё, что хотел», – рассказывала мама чемпиона.

В 11 лет Тадей Погачар одержал победу в гонке на гору Крвавец (11,7 км со средним уклоном 8,3%), обойдя в том числе и более старших мальчишек. После этого в его семье всерьёз заговорили о таланте мальчика.

Случайный «Тур де Франс»

Однажды семья ехала по своим делам из Италии во Францию, путешествие пришлось на один из этапов «Тур де Франс». Нужную Погачарам дорогу перекрыли, и семья остановилась, чтобы последить за соревнованиями. Тот день, возможно, и укоренил в голове у Тадея мечту о «Большой петле».

«Мы просто пытались доехать до Лиона, однако проезд во Францию из Италии через тоннель оказался слишком дорогим, поэтому мы поехали через Сестриере. Но как только мы туда добрались, дорогу перекрыли для гонки, и у нас появилась возможность посмотреть этап. Этот день стал лучшим в нашем отпуске.

Когда Тадею было 14, он сказал, что хочет проехать «Тур де Франс», что сделает всё ради этой цели. Я пыталась его переубедить, мы хотели, чтобы он закончил среднюю школу, чтобы у него была профессия. Однако школа не имела для него большого значения. Когда ему нужно было выбирать программу для обучения, он выбрал машиностроение, потому что там было не слишком сложно. В школьные годы он только раз или два ходил на вечеринки с друзьями. У него не было времени на это. Он всегда говорил: «У меня гонка, мне надо тренироваться, я не могу пойти». Алкоголь почти не употреблял. Он был полностью сосредоточен на велоспорте», – вспоминала Марьета.

Приехал, увидел, победил

«Большую петлю» Тадей Погачар выиграл с первой же попытки! В 2020 году он одержал победу на соревнованиях во Франции, в последний день опередив в генеральной классификации земляка Приможа Роглича.

«Мне кажется, я сплю. Не знаю, что сказать. Не знаю, когда пойму это, но я горжусь командой, они приложили много усилий. Получить жёлтую майку лидера в последний день – это просто мечта. Мы мечтали с самого начала, и мы достигли этого. Невероятно! Я мечтал только о том, чтобы попасть на «Тур де Франс», а теперь я здесь, и я только что выиграл последний этап… Это невероятно!» – приводит слова Погачара Cycling Weekly.

Тадей Погачар с трофеем «Тур де Франс» в 2020 году Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В последующие годы Гранд-тур покорился словенцу ещё три раза – в 2021, 2024 и 2025 годах. В 2022-м и 2023-м Тадей становился вторым.

Четвёртый триумф на главной веломногодневке поставил Погачара на один уровень с титулованным британцем Крисом Фрумом.

Кстати, в 2024-м Тадей Погачар оформил «тройную корону», которая покоряется только лучшим: за один сезон он собрал титулы «Джиро», «ТдФ» и «Вуэльты».

Самый богатый велогонщик

Успехи Тадея сказались на благосостоянии его семьи.

В последние годы словенец уверенно занимает первое место в рейтинге самых богатых велогонщиков. В 2023 году он зарабатывал € 6 млн в год, а по данным 2026 года, его заработная плата в команде UAE Team Emirates-XRG составила уже € 8 млн в год. Вместе с бонусами за победу и спонсорскими отчислениями его доходы составляют до € 12 млн в год.

Тадей Погачар не только купается в лучах славы, но и не забывает о своих родителях. Мать, которая преподавала французский язык, и отец, трудившийся на фабрике по сборке мебели, ушли со своих работ. Теперь они руководят Фондом имени своего сына.

Пропустил Олимпиаду из-за невесты

У каждого таланта есть своя муза. Вот и Тадей нашёл спутницу жизни – также профессиональную велогонщицу из Словении – Уршку Жигарт. В 2021 году пара обручилась, однако пока не сыграла свадьбу из-за загруженного графика.

Уршка Жигарт и Тадей Погачар Фото: Dario Belingheri/Getty Images

В 2024 году Погачар пропустил Олимпиаду. Официально – из-за усталости. По другой версии – в ответ на действия словенской федерации велоспорта, которая не включила в состав олимпийской сборной его возлюбленную.

Кажется, что в середине 2020-х Тадей достиг вершины своей карьеры, но останавливаться на достигнутом он не намерен. По крайней мере, в его послужном списке пока нет олимпийского золота. Бронзу Игр в групповой гонке он взял в 2020 году. А победы придётся ждать как минимум до 2028-го.