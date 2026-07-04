Российские синхронисты вынесли всех на первенстве Европы. Столько побед никто не ждал!

Российские синхронисты триумфально выступили на первенстве Европы! Наши ребята выступали без флага, но сумели вынести всех и запомниться. Россияне взяли 10 из 11 золотых наград и выиграли медальный зачёт.

Просто космос!

Заявка на успех

Первенство Европы для юниоров проходило в Мюнхене с 30 июня по 4 июля. Увы, там наши ребята выступали без флага. Турнир проходил под эгидой European Aquatics, а эта федерация, в отличие от World Aquatics, пока не сняла ограничения с россиян. В итоге в Германии синхронисты соревновались в нейтральном статусе с привычной аббревиатурой AIN.

Но как бы не старались в Европе, чтобы россияне не выделялись, наша команда сделала всё, чтобы запомниться. Буквально с первого дня высокую планку задала Александра Завьялова. Она выиграла техническое соло, опередив ближайшую преследовательницу из Испании на 12,4851 балла!

Александра Завьялова Фото: РИА Новости

Правда, уже в следующем виде испанцы взяли своё. В произвольной программе микст-дуэтов Арлет Арнан Сантакруз и Энеко Санчес Агилар заняли первое место. Нашим Алине Румянцевой и Захару Трофимову пришлось довольствоваться лишь второй позицией с солидным отставанием 10,7975 балла.

К счастью, неудачи для сборной России на этом и закончились. Дальше наши синхронисты выдали великолепную серию из девяти побед!

В произвольном соло блистала Екатерина Штатнова – она обошла соперницу из Италии почти на 14,5 балла! Следом Трофимов с Румянцевой взяли реванш у испанцев в технической программе. Борьба получилась очень плотной: наш дуэт опередил соперников на 5,8018 балла. Для понимания: остальные команды проиграли больше 20 баллов.

Мощная битва вышла и в технической программе групп. Россиянки обошли испанцев всего на 6,0425 балла. Отрыв от всех остальных стран был огромным.

Настоящее доминирование

В оставшиеся дни первенства Европы сборная России показывала высочайший уровень. Испания, как ни старалась, не могла приблизиться к нашей команде.

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина обошли испанок в техническом дуэте всего на 7,3408 балла. Зато в произвольной программе россиянки просто уничтожили соперниц. Отрыв наших девчонок от испанок – 27,2923 балла – просто космос!

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина Фото: europeanaquatics.org

Настоящее деклассирование было и в групповых упражнениях. В акробатике сборная России обошла Испанию на 17,4492 балла, а в произвольной программе – на 16,7599 балла. Это многое говорит об уровне команды!

Но не везде было так. В мужском соло борьба шла буквально за каждый балл!

В технической программе Захар Трофимов превзошёл Энеко Санчес Агилара всего на 0,8818 балла. В произвольной программе Захару было, кажется, чуть полегче. Его и итальянца Филиппо Пелати разделили 7,4599 балла.

Такого результата от наших синхронистов вряд ли кто-то ждал. Да, россияне уже не раз доказывали, что сильны, но такой доминации не было со времён до отстранения. В общем зачёте сборная России, разумеется, одержала уверенную победу. В копилке нашей команды 11 медалей: 10 золотых и одна серебряная. На втором месте расположилась Испания с 11 наградами (1 – 8 – 2).

Увы, из-за правил нейтрального статуса официально «победителями» медального зачёта стали испанцы. Но, кажется, нашим ребятам всё равно – они доказали, что лучшие. По крайней мере, в Европе – уж точно.

Впереди – битва за звание лучших в мире с китайцами.