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Российские синхронисты победили всех на первенстве Европы, наши спортсмены выиграли 10 из 11 золотых медалей, обзор

Российские синхронисты вынесли всех на первенстве Европы. Столько побед никто не ждал!
Татьяна Постникова
Российские синхронисты вынесли всех на первенстве
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Наши юниоры выиграли 10 из 11 золотых медалей.

Российские синхронисты триумфально выступили на первенстве Европы! Наши ребята выступали без флага, но сумели вынести всех и запомниться. Россияне взяли 10 из 11 золотых наград и выиграли медальный зачёт.

Просто космос!

Заявка на успех

Первенство Европы для юниоров проходило в Мюнхене с 30 июня по 4 июля. Увы, там наши ребята выступали без флага. Турнир проходил под эгидой European Aquatics, а эта федерация, в отличие от World Aquatics, пока не сняла ограничения с россиян. В итоге в Германии синхронисты соревновались в нейтральном статусе с привычной аббревиатурой AIN.

Но как бы не старались в Европе, чтобы россияне не выделялись, наша команда сделала всё, чтобы запомниться. Буквально с первого дня высокую планку задала Александра Завьялова. Она выиграла техническое соло, опередив ближайшую преследовательницу из Испании на 12,4851 балла!

Александра Завьялова

Александра Завьялова

Фото: РИА Новости

Правда, уже в следующем виде испанцы взяли своё. В произвольной программе микст-дуэтов Арлет Арнан Сантакруз и Энеко Санчес Агилар заняли первое место. Нашим Алине Румянцевой и Захару Трофимову пришлось довольствоваться лишь второй позицией с солидным отставанием 10,7975 балла.

К счастью, неудачи для сборной России на этом и закончились. Дальше наши синхронисты выдали великолепную серию из девяти побед!

В произвольном соло блистала Екатерина Штатнова – она обошла соперницу из Италии почти на 14,5 балла! Следом Трофимов с Румянцевой взяли реванш у испанцев в технической программе. Борьба получилась очень плотной: наш дуэт опередил соперников на 5,8018 балла. Для понимания: остальные команды проиграли больше 20 баллов.

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Мощная битва вышла и в технической программе групп. Россиянки обошли испанцев всего на 6,0425 балла. Отрыв от всех остальных стран был огромным.

Настоящее доминирование

В оставшиеся дни первенства Европы сборная России показывала высочайший уровень. Испания, как ни старалась, не могла приблизиться к нашей команде.

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина обошли испанок в техническом дуэте всего на 7,3408 балла. Зато в произвольной программе россиянки просто уничтожили соперниц. Отрыв наших девчонок от испанок – 27,2923 балла – просто космос!

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина

Фото: europeanaquatics.org

Настоящее деклассирование было и в групповых упражнениях. В акробатике сборная России обошла Испанию на 17,4492 балла, а в произвольной программе – на 16,7599 балла. Это многое говорит об уровне команды!

Но не везде было так. В мужском соло борьба шла буквально за каждый балл!

В технической программе Захар Трофимов превзошёл Энеко Санчес Агилара всего на 0,8818 балла. В произвольной программе Захару было, кажется, чуть полегче. Его и итальянца Филиппо Пелати разделили 7,4599 балла.

Такого результата от наших синхронистов вряд ли кто-то ждал. Да, россияне уже не раз доказывали, что сильны, но такой доминации не было со времён до отстранения. В общем зачёте сборная России, разумеется, одержала уверенную победу. В копилке нашей команды 11 медалей: 10 золотых и одна серебряная. На втором месте расположилась Испания с 11 наградами (1 – 8 – 2).

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Увы, из-за правил нейтрального статуса официально «победителями» медального зачёта стали испанцы. Но, кажется, нашим ребятам всё равно – они доказали, что лучшие. По крайней мере, в Европе – уж точно.

Впереди – битва за звание лучших в мире с китайцами.

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