«Честно, я в шоке». На Бриллиантовой лиге вместо мирового рекорда — поражение фаворита

В Юджине, США, завершился очередной этап Бриллиантовой лиги, который принёс несколько сенсационных результатов. Поражения потерпели ярчайшие звёзды – Кили Ходжкинсон и Фаит Кипьегон, а также Летсиль Тебого, Джа’Коби Тарп и Облик Севилл.

Одним из самых ожидаемых был женский забег на 800 м, в котором чемпионка мира кенийка Лилиан Одира сошлась с олимпийской чемпионкой британкой Кили Ходжкинсон. Последняя была настолько заряжена после жёсткого поражения от швейцарки Одри Верро, которая за сезон стала главной звездой бега на два круга, что заказала пейсмейкеров и «огонёчки» на результат 1.53,50, что невероятно близко к мировому рекорду.

Но ожидаемо этого темпа не выдержала. А на финише ничего не смогла сделать с ускорившейся кенийкой. Одира вновь доказала, что её прошлогодняя победа в Токио была далеко не случайной. Результаты высокие – 1.56,19 против 1.56,73, но это очень далеко от супербега Верро и хуже результатов нидерландки Фемке Бол, которая только в нынешнем сезоне переквалифицировалась на 800 м.

«Если честно, я в шоке, — заявила Ходжкинсон, комментируя свой результат и объясняя, почему у неё были затейпированы колени. — Прошла всего неделя после моего падения на тренировке. Четыре дня я не могла ходить. Наверное, стоит порадоваться, что я вообще на старт смогла выйти».

Чемпионка всего и вся кенийка Фаит Кипьегон стала лишь третьей в беге на милю. Забег очень быстро превратился в тактический, и в финишных разборках Кипьегон проиграла американке Никки Хилц и своей соотечественнице Доркус Эвой.

Чемпион мира на 100-метровке ямаец Облик Севилл в Юджине остался вторым с результатом 9,89, уступив нигерийцу Каньинсоле Аджайи, который был быстрее на 0,05 секунды и установил национальный рекорд. На американском этапе мужская 100-метровка не входила в основную программу Бриллиантовой лиги, а вот дистанция вдвое длиннее – входила. Фаворит Летсиль Тебого из Ботсваны проспал метров 70 со старта и не смог догнать победителя – американца Тейта Тейлора.

На дистанции 110 метров с барьерами свеженький рекордсмен мира американец Джа’Коби Тарп вновь пробежал быстрее 13 секунд, но уступил соотечественнику Джамалу Бритту, который финишировал с лучшим для себя результатом в сезоне – 12,91 против 12,86.

20-летний австралиец Кэмерон Майерс вновь показал мастер-класс. Лидер мирового сезона в беге на 1500 м победил и в забеге на милю. 3.46,06 – рекорд континента. Таким крутым ребятам, как Якоб Ингебригтсен и Джош Керр, когда они полноценно вернутся после своих травм, придётся очень непросто.

1 см – такова цена победы в женских прыжках в длину. Итальянка Ларисса Япикино (дочь легендарной Фионы Мэй) установила личный рекорд, улетев на 7,12 м. Но олимпийская чемпионка и чемпионка мира американка Тара Дэвис-Вудхолл прыгнула на 7,13 м!

Леонардо Фаббри Фото: Ali Gradischer/Getty Images

Также стоит отметить результат Леонардо Фаббри в толкании ядра. Итальянец после серии неудачных выступлений собрался и отправил снаряд на 22,74 м – так далеко в текущем сезоне ядро не толкал никто.

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 10 июля в Монако.