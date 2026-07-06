Этап «Тур де Франс» пройдёт без зрителей. Беспрецедентное решение организаторов

Болельщики не смогут посмотреть на любимых велогонщиков из-за адской жары и пожаров в Европе.

На многодневке «Тур де Франс» – 2026 впервые за её 123-летнюю историю один из этапов (третий – 6 июля 2026 года) пройдёт без зрителей.

Что произошло с Гранд-туром и почему было принято беспрецедентное решение?

Ответ на термометрах

Организаторы вынуждены отказаться от присутствия зрителей на французской части этапа Гранольерс (Испания) – Лез-Англь (Франция). Всё из-за лесных пожаров и высоких температур в департаменте Восточные Пиренеи.

Сейчас там в тени больше 40°С. Огонь охватил территорию в 1600 га, сообщили в Le Monde.

Пожары в Восточных Пиренеях на юго-западе Франции Фото: Sipa USA/ТАСС

Публику просят не приближаться к трассе и зоне финиша. Всё будет показано по телевидению и онлайн, а воочию за событием будут следить только сами гонщики. Директор «Большой петли» Кристиан Прюдомм прокомментировал ситуацию.

«Учитывая исключительные и пугающие масштабы пожара, мы приняли решение допустить на трассу только гонщиков и автомобили, необходимые для организации гонки. Мы просим зрителей не приходить к трассе и на финиш. Все эти меры были согласованы с государственными властями», – приводит слова Прюдомма The Guardian.

Именно власти Франции дали полномочия местным префектам и руководству «ТдФ» ограничивать или отменять этапы по мере необходимости. Сейчас все силы направлены на спасение людей и тушение пожаров, а потому и службы безопасности задействованы для чрезвычайных ситуаций.

О спортсменах кто-то побеспокоился?

Ситуация 2026 года напоминает произошедшее в разгар пандемии коронавируса. Тогда были точечные ограничения в местах массового скопления людей. Но такого, чтобы соревнования проводились в совсем закрытом режиме ещё не случалось.

Третий этап начался в 14:00 мск. В это время температура воздуха будет доходить до своих пиковых значений. И справятся ли гонщики с жарой и загрязнённым из-за пожаров воздухом? Большой вопрос.

Профсоюз гонщиков сейчас выступает за более раннее время проведения соревнований. В этом году, скорее всего, ничего уже не изменят, однако на будущее ради безопасности такое решение может быть принято.

И напоследок небольшое, но крайне важное замечание: за время жары в конце июня в одной только Франции скончалось больше 1000 человек. Надеемся, что о здоровье спортсменов кто-то тоже подумал. Не хочется видеть, как они начнут массово терять сознание.