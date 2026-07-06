Этап «Тур де Франс» пройдёт без зрителей. Беспрецедентное решение организаторов

На многодневке «Тур де Франс» – 2026 впервые за её 123-летнюю историю один из этапов (третий – 6 июля 2026 года) пройдёт без зрителей.
Что произошло с Гранд-туром и почему было принято беспрецедентное решение?
Ответ на термометрах
Организаторы вынуждены отказаться от присутствия зрителей на французской части этапа Гранольерс (Испания) – Лез-Англь (Франция). Всё из-за лесных пожаров и высоких температур в департаменте Восточные Пиренеи.
Сейчас там в тени больше 40°С. Огонь охватил территорию в 1600 га, сообщили в Le Monde.
Пожары в Восточных Пиренеях на юго-западе Франции
Фото: Sipa USA/ТАСС
Публику просят не приближаться к трассе и зоне финиша. Всё будет показано по телевидению и онлайн, а воочию за событием будут следить только сами гонщики. Директор «Большой петли» Кристиан Прюдомм прокомментировал ситуацию.
«Учитывая исключительные и пугающие масштабы пожара, мы приняли решение допустить на трассу только гонщиков и автомобили, необходимые для организации гонки. Мы просим зрителей не приходить к трассе и на финиш. Все эти меры были согласованы с государственными властями», – приводит слова Прюдомма The Guardian.
Именно власти Франции дали полномочия местным префектам и руководству «ТдФ» ограничивать или отменять этапы по мере необходимости. Сейчас все силы направлены на спасение людей и тушение пожаров, а потому и службы безопасности задействованы для чрезвычайных ситуаций.
О спортсменах кто-то побеспокоился?
Ситуация 2026 года напоминает произошедшее в разгар пандемии коронавируса. Тогда были точечные ограничения в местах массового скопления людей. Но такого, чтобы соревнования проводились в совсем закрытом режиме ещё не случалось.
Третий этап начался в 14:00 мск. В это время температура воздуха будет доходить до своих пиковых значений. И справятся ли гонщики с жарой и загрязнённым из-за пожаров воздухом? Большой вопрос.
Профсоюз гонщиков сейчас выступает за более раннее время проведения соревнований. В этом году, скорее всего, ничего уже не изменят, однако на будущее ради безопасности такое решение может быть принято.
И напоследок небольшое, но крайне важное замечание: за время жары в конце июня в одной только Франции скончалось больше 1000 человек. Надеемся, что о здоровье спортсменов кто-то тоже подумал. Не хочется видеть, как они начнут массово терять сознание.