Олимпийская чемпионка лишила россиянку мирового лидерства. А кениец грохнул мировой рекорд

10-й этап Бриллиантовой лиги, который прошёл в Монако, запомнился несколькими выдающимися результатами и мировым рекордом на знакомую любому студенту дистанцию.

У Кнороз отобрали лидерство в сезоне

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз текущий сезон проводит фантастически уверенно и стабильно. Её лучший результат и личный рекорд – 4,91 м – являлся и лучшим в мире до этапа в Монако. Однако австралийка Нина Кеннеди, олимпийская чемпионка – 2024 и чемпионка мира – 2023, долго восстанавливавшаяся после травмы, опередила Полину в заочном споре.

Кеннеди сначала гарантировала себе победу прыжком на 4,82 м, затем не взяла 4,87 и решила не тратить силы, сразу заказав 4,95. Нина с первой попытки преодолела планку и установила свой личный рекорд и рекорд Океании, который с 2018 года принадлежал новозеландке Элизе Маккартни.

Жаль, что World Athletics не пускает россиян на международные соревнования. Кто знает, как закончился бы спор выдающихся спортсменок, будь он очным, а не заочным.

Ваниони побил мировой рекорд на тысяче

Олимпийский чемпион на 800 м кениец Эммануэль Ваниони побил мировой рекорд. Но не на своей профильной дистанции, а на дистанции, которая знакома любому, кто сдавал в вузе нормативы по физкультуре.

Эммануэль Ваниони Фото: Philippe Magoni/AP/ТАСС

1000 м в Монако он пробежал за 2.11,83. Это каждые 100 м быстрее 13,7 секунды. В общем, студенческие нормативы перекрыл с лихвой. Ваниони побил рекорд своего соотечественника Ноа Нгени (2.11,96), установленный в 1999 году. Но 1000 м – нестандартная дистанция. На официальных стартах не проводится, только на коммерческих.

Наверняка Ваниони нацелен на штурм мирового рекорда на 800 м, принадлежащий также кенийцу Давиду Рудише.

Альфред — молния. Быстрее — только легенды

Представительница крошечного государства Сент-Люсия, олимпийская чемпионка в беге на 100 м Жюльен Альфред показала феноменальный бег на дистанции вдвое длиннее. Она после 200 м остановила секундомер на отсечке 21,51. Быстрее в истории бегали только настоящие легенды: американка Флоренс Гриффит-Джойнер (21,34) и ямайка Шерика Джексон (21,41).

Жюльен Альфред Фото: William Cannarella/Zuma/ТАСС

Альфред опередила британку Адеджу Ходж (21,76) и олимпийскую чемпионку на 200 м американку Габби Томас (21,84). Интересно, что результат Томас стал самым быстрым в истории бега на 200 м среди всех спортсменок, кто в своих забегах занимал третьи места.

«Списанный» грек улетел к личному рекорду

В прыжках в длину у мужчин грек Милтиадис Тентоглу улетел в последней попытке к личному рекорду. До этого он выдал шикарную серию из прыжков на 8,48, 8,52, 8,34, 8,49. В последней попытке он при нулевом ветре показал результат 8,61 м!

Это личный рекорд Тентоглу, которого уже много раз списывали и считали, что он больше не способен на далёкие прыжки. Ну, так почти про любого говорят, кто после больших побед начинает проигрывать. Однако Милтиадис вновь доказал, что последнее слово говорить ещё не собирается.

8,61 – это не только его личный рекорд, но и рекорд турнира, принадлежавший кубинцу Ивану Педросо, и лучший результат в мировом сезоне.

Дюплантис — вновь без мирового рекорда

Швед Арман Дюплантис легко выиграл. Но пока его прыжки в текущем летнем сезоне — без прежнего лоска и блеска. Возможно, эмоционально швед ещё не отошёл от свадьбы.

Дюплантис выиграл с результатом 6,07 м – это новый рекорд соревнований. Но высоту 6,15 уже не взял — все три попытки были безнадёжными. Напомним, мировой рекорд шведа – 6,31 м.

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 18 июля в Лондоне.