России вернули флаг и гимн ещё в одном виде спорта после решения МОК!

7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России. После этого целый ряд спортивных федераций актуализировал вопрос участия россиян в международных турнирах. Кто-то на данный момент отказался пересматривать решение о недопуске наших спортсменов, а кто-то, наоборот, прислушался к ответственным за мировой спорт людям из швейцарской Лозанны.

И представителей второй группы становится всё больше.

Дата возвращения известна

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) дала добро на участие всех российских спортсменов, а не только юношей, как это было раньше, в международных турнирах. В своём заявлении сегодня, 13 июля, ITTF подчеркнула, что представители России смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации с 28 июля 2026 года – через две недели.

«ITTF приняла к сведению решение Исполнительного комитета МОК от 7 июля 2026 года о временной отмене приостановки членства Олимпийского комитета России, а также подтверждение того, что рекомендации МОК для международных федераций относительно участия российских спортсменов и команд больше не применяются.

Руководствуясь принципом равного отношения ко всем спортсменам и тем, чтобы любые ограничения на участие оставались необходимыми, соразмерными и объективно обоснованными, Исполнительный комитет ITTF принял решение восстановить в правах спортсменов, имеющих российский паспорт, и разрешить им участвовать в соревнованиях по настольному теннису и паранастольному теннису под эгидой ITTF на общих условиях, действующих для всех спортсменов», – указано в релизе федерации.

То есть с флагом и гимном. И, безусловно, важно то, что сборные России могут выступать как в личных, так и в командных соревнованиях.

А если будут проблемы с визами?

В ITTF себя подстраховали. В релизе отдельно подчеркнули, что федерация не несёт ответственности за решения по допуску атлетов на территорию стран-организаторов. То есть, если условные Польша с Чехией откажутся выдавать визы россиянам, международная федерация помочь не сможет. Хотя намёк на санкции за невыдачу виз тоже есть.

«Настоящее решение не отменяет и не ограничивает действие законодательства, требований страны-организатора, визовых ограничений, санкционных режимов, распоряжений государственных органов, требований безопасности, антидопинговых норм, правил спортивной честности, мер по защите участников, дисциплинарных правил, требований к аккредитации или регламентов соревнований», – сообщили в ITTF.

И ещё одна перестраховка

Международная федерация не обошла стороной и украинский конфликт. В организации отметили, что солидарны с украинским сообществом настольного тенниса и поддерживают его.

Очевидно, что ITTF, используя опыт (иногда скандальный) других федераций, стелет себе соломку со всех сторон. Но для российских спортсменов главное – сам факт возвращения. Дорога на Олимпиаду в Лос-Анджелес открыта!