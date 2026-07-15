Европа не пускает российских спортсменов на турниры. Масштаб проблемы видно на карте

Запрет на выдачу виз и особые ограничения от государственных и региональных властей – это новый формат санкций.

В последние месяцы международные спортивные федерации одна за другой открывают российским атлетам дорогу на турниры. Это хорошая новость, но вместе с этим проявилась и неприятная тенденция. Российских спортсменов ограничивают в правах уже государственные или региональные власти тех мест, где проходят соревнования. Не дают визы, не пускают в страну, в одностороннем порядке лишают права выступать с флагом.

Борьба, гимнастика, прыжки на батуте, гребля… Список видов спорта, в которых спортивных ограничений нет, но на месте возникают проблемы, лишь ширится.

Чтобы понять масштаб «Чемпионат» подготовил карту Европы, где отмечены страны, которые мешают российским спортсменам.

Светло-оранжевый цвет означает, что страна не допустила к участию в турнирах на своей территории одного или нескольких спортсменов, но команда в целом выступить смогла. Тёмно-оранжевый – признак того, что сборной России на каком-то из международных турниров создали неприемлемые условия, и команда либо не смогла поехать, либо отказалась от участия.

Масштаб проблемы вы можете оценить сами.

Карта стран Европы, которые не пускают российских спортсменов Фото: «Чемпионат»

Европейский парад отказов

Летом 2026-го начался целый парад отказов. Испания не дала визы сборной России по стрельбе из лука. Команда направлялась на Кубок мира.

Соседняя Португалия также отметилась со знаком минус. Власти города Коимбра сказали, что российские батутисты на их земле могут выступить лишь в нейтральном статусе, несмотря на восстановление в правах от World Gymnastics. Сборная России от такого предложения отказалась.

Нехорошие новости пришли и из гребного слалома. Там в конце июня польские власти не дали визы спортсменам для участия в молодёжном и юниорском чемпионатах мира. Всё из-за законов Польши, которые в принципе не позволяют людям с паспортом РФ получить визу.

Вообще, Польша «радует» уже не впервые. В январе 2026-го местные власти не дали разрешение на въезд прыгунам с трамплина Даниилу Садрееву и Михаилу Назарову. Так россияне не попали на этап Кубка мира в Закопане, несмотря на нейтральный статус от FIS. Тогда же ребята лишились одной из последних возможностей завоевать путёвки в Милан-2026.

Даниил Садреев Фото: РИА Новости

Кстати, до этого Садреев с Назаровым, Ильёй Маньковым и двоеборцем Артёмом Галуниным должны были отправиться в Австрию на 3D-сканирование и сдачу комбинезонов на проверку. Но не смогли – из-за отсутствия виз.

Чуть раньше, весной, не дали визы основной сборной по гребному слалому. Неприятные сюрпризы преподнесли власти Словении и Чехии.

Вопиющая наглость Румынии

Румыния – ещё одна горячая точка на карте. Местные чиновники также неоднократно создавали трудности спортсменам из России.

Ещё в феврале 2024-го представители этой страны дали разрешение на въезд на ЧЕ только трём борцам сборной из 10, развернув в том числе и звёздного Абдулрашида Садулаева. Олимпийский чемпион решил идти до конца и всё-таки полетел на континентальный турнир, однако дальше аэропорта Бухареста не пробрался. Международная федерация и оргкомитет турнира были на стороне спортсмена, но власти Румынии впустить его не захотели.

А несколько недель назад мэр города Клуж-Напока Эмиль Бор личным решением лишил российских спортсменов флага на турнире World Challenge Cup по художественной гимнастике. Наша команда ожидаемо снялась.

Не осталась в стороне и Эстония. В прибалтийской стране выразили протест из-за участия спортсменов из России в чемпионате Европы – 2027 по стрельбе из пневматического оружия. Однако тут есть и хорошая новость: турнир у прибалтов в итоге забрали. Теперь россиянам нужно пробовать проехать в Испанию.

Кто ещё «показывал зубы»?

Хорватия отказалась пустить на чемпионат мира – 2025 по борьбе многострадального Абдулрашида Садулаева (которого в том же году не пустили и на чемпионат Европы – 2025 в Словакии). Снова проблема с визой!

Совсем уж курьёзная история приключилась с коллегой Русского танка борцом Эмином Сефершаевым, который проехал в столицу Хорватии и уже заселился в отель, но из него едва не отправился в зону для депортации. Власти Хорватии посчитали подозрительными документы борца греко-римского стиля. В дело вмешался глава Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович. Депортации удалось избежать, однако на турнире Сефершаев не выступил.

В прошлом году хорваты также не хотели видеть на соревнованиях у себя российских судей в спортивной гимнастике. Им тоже не дали визы.

Стоит упомянуть и Германию. Ещё перед Олимпиадой-2024 эта страна не дала визу батутистке Яне Лебедевой. Спортсменка всё-таки въехала в шенгенскую зону через другую страну, но было тревожно.

За пределами Европы у российских спортсменов проблем нет. Точнее, почти нет. Совсем недавно голос подала Канада, которая не одобрила въездные визы представителям России в гребле на байдарках и каноэ. Молодёжный и юниорский составы хотели побороться за награды на ЧМ-2026.

Что России с этим делать?

Тенденция уже не удивляет, но настораживает. Власти некоторых европейских стран придерживаются позиции неприятия российских спортсменов на своих аренах. Нашим спортивным федерациям стоит быть готовыми к тому, что страны, обозначенные на карте рисков, могут не пустить спортсменов к себе или выставить какие-то особые условия допуска и нейтральности.

Ну а международным спортивным федерациям надо жёстко пресекать «самодеятельность» властей, лишая города и страны права проведения турниров, если они не готовы обеспечить всем возможность участия.

Но все ли они готовы идти на решительные шаги? Вопрос пока открытый.