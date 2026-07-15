Российские пловцы вынесли всех на первенстве Европы. На ОИ-2028 эти ребята удивят!

С 7 по 12 июля в Мюнхене проходил чемпионат Европы по плаванию среди юниоров. Россия ехала на этот старт в статусе фаворита, однако даже самые смелые оптимисты едва ли ожидали настолько уверенного выступления наших спортсменов – безоговорочное первое место, причём с рядом важных рекордов.

Когда мы говорим о победах на юниорском и молодёжном уровнях, важно держать в уме все сложности перехода во взрослый спорт. Но тут вы можете быть спокойны – как минимум несколько человек из нашего нового поколения способны заявить о себе уже на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.

За кем нужно следить уже сейчас?

Кто главный герой сборной России?

15 золотых медалей и 36 – всего. Много это или мало?

Судите сами. На втором месте – Италия, у которой медалей почти втрое меньше (пять золотых и 14 – всего), а в последний раз до отметки в 15 побед за один турнир какая-либо команда на чемпионате Европы добиралась в 2019 году. Кстати, это тоже была Россия. В 2019-м в Казани медалей было ровно столько же. Лидерами той сборной, к слову, были Евгения Чикунова и Андрей Минаков.

Главный же герой Мюнхена – Михаил Щербаков. Честно говоря, ему уже скучно на этом уровне – Щербаков в свои 18 лет способен выдавать бодрые секунды наравне со взрослыми, что доказал, например, в апреле в финале Кубка России. Тогда Михаил обставил Илью Бородина на дистанции 200 м комплексом. И очевидно, что потолок возможностей у Щербакова выше, чем у Бородина, так что в будущем нас ждёт нечто очень интересное.

Михаил Щербаков Фото: РИА Новости

Причём в будущем весьма недалёком. Стать лидером взрослой сборной Михаилу под силу уже к Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. А вместе с ним есть шансы подтянуть всё ещё проседающие 200 м вольным и собрать боеспособную эстафету «гордость нации». В Мюнхене по юниорам Щербаков плыл буквально все эстафеты, на которые успевал по времени, и во многом благодаря его усилиям Россия не просто побеждала, а ещё и обновляла мировые юниорские рекорды. В мужской эстафете россияне и вовсе дважды побили свой же рекорд мира. Всего у Щербакова пять золотых медалей, а ещё по одной серебряной и бронзовой.

«Я такой человек, что, даже если улучшаю своё время, всё равно думаю, что можно было и лучше, можно было быстрее. Пока я не первый в мире – есть куда идти», – сказал Михаил после одной из своих побед.

Будущее сборной на Олимпиаде-2028

Едва ли кто-то удивлён и уверенным победам по юниорам Ксении Мишариной. Мишарина – лидер России в стайерском плавании, и у неё уже есть претензии на медали взрослого чемпионата Европы. А юниорское первенство – приятная разминка перед поездкой в Париж в августе. С Григорием Вековищевым похожая история, его секунды на 800 м – заявка на более важные победы. Отдельно стоит упомянуть, что Вековищев выдал очень бодрые секунды на 400 м вольным, обновив юношеский рекорд России и остановившись всего в секунде от древнего рекорда страны Никиты Лобинцева. Григорий – лишь четвёртый россиянин, который смог выплыть из 3.54,00. До этого с подобной задачей справлялись только Малютин, Прилуков и, собственно, Лобинцев.

Ксения Мишарина Фото: РИА Новости

Радует и прогресс Киры Манохиной – у неё элитные секунды на 100 м вольным стилем. В женском кроле нам точно нужны новые кадры, и Манохину наверняка будут готовить уже под ЧМ-2027 в Будапеште. Вообще, к результатам юниоров у нас действительно относятся со всей ответственностью. «Наши юные спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, что вызывает огромную гордость. Ребята соревновались на равных со взрослыми, обновив множество рекордов на дистанциях. Такие успехи подтверждают планомерное развитие нашей школы. Сегодня мы становимся свидетелями того, как зажигаются будущие звезды, способные побеждать на крупнейших мировых аренах», – сказал президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Многие из героев турнира в Мюнхене получат возможность проявить себя уже на чемпионате Европы – 2026 в Париже. После побед по юниорам на взрослом уровне выступят Анна Аршавская, Григорий Вековищев, Михаил Щербаков, Ксения Мишарина, Кира Манохина, Софья Дьякова и Виктория Блинова.

Ждать с ходу чудес от молодого поколения во Франции не стоит, но при этом на главный турнир сезона они точно едут не как статисты.

Все медали России на первенстве Европы – 2026

🥇 Золото

400 м, вольный стиль – Григорий Вековищев;

800 м, вольный стиль – Григорий Вековищев;

400 м, вольный стиль – Ксения Мишарина;

800 м, вольный стиль – Ксения Мишарина;

1500 м, вольный стиль – Ксения Мишарина;

50 м, спина – Григорий Черногаев;

100 м, спина – Михаил Щербаков;

50 м, брасс – Софья Ануфриева;

100 м, брасс – Софья Ануфриева;

100 м, баттерфляй – Егор Баранов;

200 м, комплексное плавание – Михаил Щербаков;

эстафета 4х100 м, вольный стиль – юниоры (Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев, Михаил Щербаков) – юношеский рекорд мира;

эстафета 4х100 м, вольный стиль, смешанная (Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина, Кира Манохина) – юношеский рекорд мира;

эстафета 4х200 м, вольный стиль – юниоры (Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков, Григорий Вековищев);

эстафета 4х100 м, комбинированная – юниорки (Варвара Филиппова, Софья Ануфриева, Серафима Фокина, Кира Манохина).

🥈 Серебро

100 м, вольный стиль – Егор Прошин;

100 м, вольный стиль – Кира Манохина;

200 м, вольный стиль – Софья Дьякова;

400 м, вольный стиль – Софья Дьякова;

100 м, баттерфляй – Серафима Фокина;

200 м, баттерфляй – Серафима Фокина;

200 м, комплексное плавание – Виктория Таранникова;

400 м, комплексное плавание – Денис Пятайкин;

эстафета 4х200 м, вольный стиль – юниорки (Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Арина Брыканова, Ксения Сорокина);

эстафета 4х100 м, комбинированная – юниоры (Михаил Щербаков, Алексей Грабко, Егор Баранов, Егор Прошин).

🥉 Бронза

50 м, вольный стиль – Кира Манохина;

200 м, вольный стиль – Богдан Торопкин;

800 м, вольный стиль – Максим Гусев;

800 м, вольный стиль – Софья Дьякова;

1500 м, вольный стиль – Анна Аршавская;

50 м, спина – Матвей Ашеко;

200 м, брасс – Виктория Карюк;

200 м, комплексное плавание – Анна Рзаева;

400 м, комплексное плавание – Виктория Блинова;

эстафета 4х100 м, вольный стиль – юниорки (Кира Манохина, Екатерина Сорокина, Полина Холопова, Ксения Мишарина);

эстафета 4х100 м, комбинированная – смешанная (Михаил Щербаков, Алексей Грабко, Серафима Фокина, Кира Манохина).