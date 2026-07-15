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ФИДЕ изменила правила отбора на шахматный Турнир претендентов – 2028: новый регламент, состав участников

В шахматах снова изменили правила борьбы за титул чемпиона мира. Россиянам это поможет?
Михаил Чесалин
Ян Непомнящий
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Кто сыграет на Турнире претендентов – 2028? ФИДЕ опубликовала новые правила.

Пока все поклонники шахмат замерли в ожидании осеннего матча за титул чемпиона мира, в котором сойдутся Гукеш Доммараджу (Индия) и Жавохир Синдаров (Узбекистан), Международная федерация шахмат (ФИДЕ) занимается глобальными преобразованиями с прицелом на следующий двухлетний цикл. Главная новость текущего лета – изменения в правилах отбора на очередной Турнир претендентов, который, вероятно, пройдёт в 2028 году.

Давайте разбираться, кто же получит шанс вступить в борьбу за мировую корону и как новые правила могут помочь российским гроссмейстерам.

Кто сыграет в Турнире претендентов – 2028?

В Турнире претендентов по-прежнему будут играть восемь человек:

  • победитель и серебряный призёр «Большой швейцарки»;
  • финалисты «абсолютного» чемпионата мира;
  • финалисты Кубка мира;
  • два лидера двухлетнего зачёта ФИДЕ (2026-2027 годы).

Что изменилось в системе отбора?

По сравнению с отбором к Турниру претендентов – 2026 изменений немало.

Во-первых, чиновники ФИДЕ решили отказаться от прямой путёвки для лучшего шахматиста мира по рейтингу. Вроде бы здравая идея, которая к тому же могла оказаться запасным входом для Магнуса Карлсена, была замарана Хикару Накамурой. Американец, не стесняясь, фармил рейтинг в поединках с заведомо более слабыми соперниками. Больше он так делать не сможет.

Что натворил Хикару Накамура?
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Во-вторых, два годовых зачёта FIDE Circuit слились в один двухлетний. Это может дать кому-то из шахматистов право на отдых или ошибку по ходу сезона.

В-третьих, новый турнир, который называют «абсолютным» чемпионатом мира, обретает огромную значимость. ФИДЕ решила зайти с козырей, чтобы собрать на этом экспериментальном соревновании, включающем в себя три основных контроля времени, всю элиту мировых шахмат. Этот старт встаёт в один ряд с «Большой швейцаркой» и Кубком мира. Ну что ж, последим!

Этот турнир собрали специально под Карлсена?
Подарок Карлсену или шанс для россиян? Кто сыграет за звание «абсолютного» чемпиона мира
Подарок Карлсену или шанс для россиян? Кто сыграет за звание «абсолютного» чемпиона мира

В четвёртых, бронзовый призёр Кубка мира больше не попадает на турнир претендентов. Вероятно, чиновников ФИДЕ не вдохновил пример Ниджата Абасова и Андрея Есипенко, получавших третью путёвку на Кубке мира, а затем занимавших закономерное последнее место в восьмёрке кандидатов.

Помогут ли новые правила россиянам?

Нет, не помогут, хотя особо и не помешают.

Как раньше, так и сейчас главные шансы пробиться на турнир претендентов для гроссмейстеров из России – это «Большая швейцарка» и Кубок мира. Раньше они давали в сумме пять путёвок, а теперь – только четыре, и это грустно.

Как Есипенко прорвался на Турнир претендентов – 2026:
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С другой стороны, есть «абсолютный» чемпионат мира, но пока сложно понять, кто из россиян вообще сможет принять в нём участие. Похоже, это будет элитный турнир для ограниченного числа гроссмейстеров. Есть ли у нас шахматисты, которые там окажутся, будут обладать навыками игры во всех трёх контролях и не затрясутся перед сильными соперниками? Большой вопрос.

А что касается турнирного зачёта ФИДЕ, то россиянам в текущих условиях там вообще ничего не светит. Чтобы быть там лидером, нужно закрепиться в элите и иметь возможность регулярно играть в супертурнирах. Наших и в элите нет (как это ни грустно признавать), и с поездками по Европе у них большие проблемы.

В теории за путёвку могут бороться и Ян Непомнящий, и Андрей Есипенко, и даже Владислав Артемьев. Но всем для этого сейчас нужен прорыв.

Андрей Есипенко

Андрей Есипенко

Фото: FIDE

Карлсен сыграет в турнире претендентов?

Норвежский чемпион своенравен. Если бы он хотел играть за титул, то играл бы. По крайней мере, у него всегда был шанс ворваться в кандидатскую гонку из-за лучшего мирового рейтинга. Но Магнусу всё это неинтересно.

Велика вероятность, что именно Карлсен станет первым «абсолютным» чемпионом мира и тем самым получит право сыграть в Турнире претендентов – 2028. Но если ФИДЕ не сможет увеличить призовой фонд матча за корону раз эдак в пять, Магнус, скорее всего, снова «подарит» кому-нибудь своё место.

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