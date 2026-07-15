В шахматах снова изменили правила борьбы за титул чемпиона мира. Россиянам это поможет?

Пока все поклонники шахмат замерли в ожидании осеннего матча за титул чемпиона мира, в котором сойдутся Гукеш Доммараджу (Индия) и Жавохир Синдаров (Узбекистан), Международная федерация шахмат (ФИДЕ) занимается глобальными преобразованиями с прицелом на следующий двухлетний цикл. Главная новость текущего лета – изменения в правилах отбора на очередной Турнир претендентов, который, вероятно, пройдёт в 2028 году.

Давайте разбираться, кто же получит шанс вступить в борьбу за мировую корону и как новые правила могут помочь российским гроссмейстерам.

Кто сыграет в Турнире претендентов – 2028?

В Турнире претендентов по-прежнему будут играть восемь человек:

победитель и серебряный призёр «Большой швейцарки»;

финалисты «абсолютного» чемпионата мира;

финалисты Кубка мира;

два лидера двухлетнего зачёта ФИДЕ (2026-2027 годы).

Что изменилось в системе отбора?

По сравнению с отбором к Турниру претендентов – 2026 изменений немало.

Во-первых, чиновники ФИДЕ решили отказаться от прямой путёвки для лучшего шахматиста мира по рейтингу. Вроде бы здравая идея, которая к тому же могла оказаться запасным входом для Магнуса Карлсена, была замарана Хикару Накамурой. Американец, не стесняясь, фармил рейтинг в поединках с заведомо более слабыми соперниками. Больше он так делать не сможет.

Во-вторых, два годовых зачёта FIDE Circuit слились в один двухлетний. Это может дать кому-то из шахматистов право на отдых или ошибку по ходу сезона.

В-третьих, новый турнир, который называют «абсолютным» чемпионатом мира, обретает огромную значимость. ФИДЕ решила зайти с козырей, чтобы собрать на этом экспериментальном соревновании, включающем в себя три основных контроля времени, всю элиту мировых шахмат. Этот старт встаёт в один ряд с «Большой швейцаркой» и Кубком мира. Ну что ж, последим!

В четвёртых, бронзовый призёр Кубка мира больше не попадает на турнир претендентов. Вероятно, чиновников ФИДЕ не вдохновил пример Ниджата Абасова и Андрея Есипенко, получавших третью путёвку на Кубке мира, а затем занимавших закономерное последнее место в восьмёрке кандидатов.

Помогут ли новые правила россиянам?

Нет, не помогут, хотя особо и не помешают.

Как раньше, так и сейчас главные шансы пробиться на турнир претендентов для гроссмейстеров из России – это «Большая швейцарка» и Кубок мира. Раньше они давали в сумме пять путёвок, а теперь – только четыре, и это грустно.

С другой стороны, есть «абсолютный» чемпионат мира, но пока сложно понять, кто из россиян вообще сможет принять в нём участие. Похоже, это будет элитный турнир для ограниченного числа гроссмейстеров. Есть ли у нас шахматисты, которые там окажутся, будут обладать навыками игры во всех трёх контролях и не затрясутся перед сильными соперниками? Большой вопрос.

А что касается турнирного зачёта ФИДЕ, то россиянам в текущих условиях там вообще ничего не светит. Чтобы быть там лидером, нужно закрепиться в элите и иметь возможность регулярно играть в супертурнирах. Наших и в элите нет (как это ни грустно признавать), и с поездками по Европе у них большие проблемы.

В теории за путёвку могут бороться и Ян Непомнящий, и Андрей Есипенко, и даже Владислав Артемьев. Но всем для этого сейчас нужен прорыв.

Андрей Есипенко Фото: FIDE

Карлсен сыграет в турнире претендентов?

Норвежский чемпион своенравен. Если бы он хотел играть за титул, то играл бы. По крайней мере, у него всегда был шанс ворваться в кандидатскую гонку из-за лучшего мирового рейтинга. Но Магнусу всё это неинтересно.

Велика вероятность, что именно Карлсен станет первым «абсолютным» чемпионом мира и тем самым получит право сыграть в Турнире претендентов – 2028. Но если ФИДЕ не сможет увеличить призовой фонд матча за корону раз эдак в пять, Магнус, скорее всего, снова «подарит» кому-нибудь своё место.