Россию вернули на мировую арену в гандболе! Но ждать первого турнира придётся долго

После решения МОК о восстановлении ОКР приятные новости посыпались на наш спорт как из рога изобилия. Буквально несколько дней назад случился настоящий прорыв в командных видах спорта: право играть на международных турнирах получили волейболисты. А теперь вернули и наш гандбол!

Когда там уже мы увидим сборную в деле?!

Санкции отменили. Можно возвращаться

В среду, 15 июля, Федерация гандбола России сообщила, что в её адрес поступило письмо от Международной федерации гандбола (IHF), в котором говорится об отмене решения, связанного с отстранением сборных России и российских клубов от официальных международных турниров.

«Cовет IHF принял решение отменить запрет на участие российских команд в мероприятиях и деятельности Международной федерации гандбола, введённый 4 марта 2022 года по рекомендации Исполнительного совета МОК. Это позволит полностью реинтегрировать российские команды в международные гандбольные соревнования.

Мы понимаем, что окончательная реинтеграция российских и белорусских команд, а также официальных лиц может потребовать определённый период времени, при этом с нетерпением ждём возможности приветствовать их возвращение в международное гандбольное сообщество. Искренне надеемся, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон IHF будут предприняты необходимые шаги для содействия их своевременному и эффективному возвращению в международный гандбол», – приводит строки письма Федерация гандбола России.

Женская сборная России по гандболу Фото: Федерация гандбола России

И это, безусловно, роскошная новость. Гандбол стал третьим командным видом спорта (после водного поло и волейбола), в котором Россия может вернуться на мировую арену. Учитывая, что женская сборная России – одна из сильнейших команд мира, этого решения в нашей стране очень и очень ждали.

Когда сыграет сборная России?

Увы, не скоро.

Составы участников женского чемпионата Европы – 2026 и мужского чемпионата мира – 2027 уже определены. Причём, что обидно, у мужчин уайлд-кард на ЧМ распределили буквально месяц тому назад. Теоретически сборная России могла бы на неё претендовать. Но не судьба.

У женщин отбор на ЧМ-2027, который пройдёт через полтора года, в самом разгаре. Женская сборная России в нём, разумеется, не участвует. Однако регламентом отбора предусмотрены всё те же уайлд-кард – одна или две. Безусловно, именно наша сборная, одна из сильнейших в мире, будет главным претендентом на проход в турнир через запасной вход. Но тут уже начинаются закулисные игры. У главы ФГР Сергея Шишкарёва в мировом гандбольном сообществе большой вес, так что надежда на чудо есть.

А клубы сыграют в Лиге чемпионов?

С клубами всё на так очевидно. Точных ответов стоит ждать в первую очередь от ЕГФ – организации, проводящей и Лигу чемпионов, и Европейскую лигу – второй по значимости турнир в клубном гандболе. И если с Лигой чемпионов всё понятно: составы участников на сезон-2026/2027 уже определены — то шанс стартовать уровнем ниже, может быть, ещё и есть.

В любом случае важно понять, где и как российские клубы могут проводить свои домашние матчи. Очевидно, что большинство соперников на территорию России по идейным соображениям не захотят. Это, безусловно, вопрос решаемый, но важный.

Если не получится стартовать в сезоне-2026/2027, то нужно готовиться к осени 2027 года. В Европейскую лигу точно можно будет заявиться. А вот с Лигой чемпионов опять же — непонятно. С одной стороны, у России нет национального клубного рейтинга (три последних года наши клубы нигде играли, все предыдущие достижения обнулились). С другой стороны, уайлд-кард – это нормальная практика в главном клубном турнире. И если «Ростов-Дон» у женщин её не заслуживает, то кто тогда?!