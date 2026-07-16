15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Тур де Франс – 2026: генеральная классификация веломногодневки, отрыв Погачара, шансы Вингегора, последние новости

Суперсенсация, рекорд скорости, победы Погачара. Что происходит на «Тур де Франс» – 2026?
Батраз Томаев
Что происходит на «Тур де Франс» – 2026?
Комментарии
Фаворита и лидера генеральной классификации не получается остановить ни словом, ни делом.

В среду, 15 июля, на легендарной веломногодневке «Тур де Франс» прошёл 11-й этап, подаривший всем суперсенсацию. Первым к финишу неожиданно приехал парень из Норвегии, которого в лидерах никто не ждал.

Впрочем, в генеральной классификации всё стабильно: Тадей Погачар выносит всех конкурентов и лидирует с большим отрывом.

Что вообще творится на «Тур де Франс» к экватору многодневки?

Норвежцы, у вас есть не только Холанд!

Начнём с главной сенсации первых недель. Норвежец Сёрен Вереншольд из команды Uno-X забрал спринтерский 11-й этап. 26-летний гонщик при этом не стал уходить в отрыв, а решил вопрос за 350 метров до финиша!

Сёрен Вереншольд

Сёрен Вереншольд

Фото: Mosa'ab Elshamy/AP Photo/ТАСС

Накануне Сёрен вообще упал и поставил под сомнение своё дальнейшее участие в Гранд-туре, но продолжил борьбу. Во время победного этапа он даже обратился к врачу из-за боли в руке. К счастью, всё обошлось.

Усилиями Вереншольда и его соперников также был установлен и рекорд по средней скорости за групповой этап в истории «Большой петли» – 50,9 км/ч!

А вот главная звезда норвежского спорта:
Сон по 10 часов и 6000 калорий в день: как живёт и тренируется Эрлинг Холанд?
Сон по 10 часов и 6000 калорий в день: как живёт и тренируется Эрлинг Холанд?

Тадею Погачару досталось!

Главная звезда современного шоссейного велоспорта Тадей Погачар в топ-10 спринта не вошёл, но лидерство в тота́ле, конечно, удержал. К середине многодневки у него уже 3.36 отрыва! Словенец записал на свой счёт и три этапа, все – горные (3-й, 6-й и 10-й).

Генеральная классификация «Тур де Франс» после 11-го этапа:

  1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) – 39:25.08.
  2. Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) +3.36.
  3. Ремко Эвенепул (Red Bull – Bora – Hansgrohe) +4.06.
  4. Хуан Аюсо (Lidl-Trek) +4.22.
  5. Поль Сейшас (Decathlon CMA CGM Team) +4.35.
  6. Флориан Липовиц (Red Bull – Bora – Hansgrohe) +4.44.
  7. Исаак дель Торо (UAE Team Emirates XRG) +5.08.
  8. Маттиас Скелмосе (Lidl-Trek) +5.45.
  9. Ленни Мартинес (Bahrain Victorious) +6.34.
  10. Томас Пидкок (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +11.49.

Как раз на пути к третьей победе, прямо в День взятия Бастилии, Погачару словесно досталось от зрителей на трассе. Но в разговоре со СМИ после гонки он подчеркнул, что никак не страдает из-за такой реакции на свою персону.

«Конечно, у меня есть хейтеры, и хейтеры всегда будут ненавидеть. Всем, кто меня освистывает, могу сказать одно: вы только придаёте дополнительные силы моей команде. Вы лишь подбрасываете дрова в огонь».

Ещё один неприятный инцидент:
Восемь зрителей «Тур де Франс» пострадали после аварии с участием автомобиля для прессы

И ведь действительно: Тадей как выигрывал, так и выигрывает. Более того, пока на горизонте даже не видно тех, кто мог бы сместить его с трона.

Ближайший оппонент Погачара Йонас Вингегор пока слабоват. Он не сумел победить ни на одном из этапов. Представитель команды Visma – Lease a Bike пока второй. В спину ему дышит Ремко Эвенепул (Red Bull – Bora – Hansgrohe), проигрывающий лидеру немногим больше четырёх минут.

Йонас Вингегор

Йонас Вингегор

Фото: David Pintens/ZUMA/ТАСС

Аномальная жара диктует правила

Летом 2026 года во Франции и вообще в Западной Европе очень жарко. Сильные пожары на юге страны вынудили организаторов ограничить присутствие зрителей во время третьего этапа. А девятый этап по маршруту Мальмор – Юссель сократили на 30 км из высоких температур.

Ряд исключительных решений организаторов – это ещё одна важная деталь Гранд-тура 2026 года. Кто знает, как будут развиваться события дальше.

Останутся ли силы у Йонаса Вингегора для атаки на Тадея Погачара? И действительно ли так всемогущ гений велогонок из Словении? Узнаем уже в ближайшие полторы недели!

Такого на «Тур де Франс» ещё не было:
Этап «Тур де Франс» пройдёт без зрителей. Беспрецедентное решение организаторов
Этап «Тур де Франс» пройдёт без зрителей. Беспрецедентное решение организаторов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android