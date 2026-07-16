Суперсенсация, рекорд скорости, победы Погачара. Что происходит на «Тур де Франс» – 2026?

Фаворита и лидера генеральной классификации не получается остановить ни словом, ни делом.

В среду, 15 июля, на легендарной веломногодневке «Тур де Франс» прошёл 11-й этап, подаривший всем суперсенсацию. Первым к финишу неожиданно приехал парень из Норвегии, которого в лидерах никто не ждал.

Впрочем, в генеральной классификации всё стабильно: Тадей Погачар выносит всех конкурентов и лидирует с большим отрывом.

Что вообще творится на «Тур де Франс» к экватору многодневки?

Норвежцы, у вас есть не только Холанд!

Начнём с главной сенсации первых недель. Норвежец Сёрен Вереншольд из команды Uno-X забрал спринтерский 11-й этап. 26-летний гонщик при этом не стал уходить в отрыв, а решил вопрос за 350 метров до финиша!

Сёрен Вереншольд Фото: Mosa'ab Elshamy/AP Photo/ТАСС

Накануне Сёрен вообще упал и поставил под сомнение своё дальнейшее участие в Гранд-туре, но продолжил борьбу. Во время победного этапа он даже обратился к врачу из-за боли в руке. К счастью, всё обошлось.

Усилиями Вереншольда и его соперников также был установлен и рекорд по средней скорости за групповой этап в истории «Большой петли» – 50,9 км/ч!

Тадею Погачару досталось!

Главная звезда современного шоссейного велоспорта Тадей Погачар в топ-10 спринта не вошёл, но лидерство в тота́ле, конечно, удержал. К середине многодневки у него уже 3.36 отрыва! Словенец записал на свой счёт и три этапа, все – горные (3-й, 6-й и 10-й).

Генеральная классификация «Тур де Франс» после 11-го этапа:

Как раз на пути к третьей победе, прямо в День взятия Бастилии, Погачару словесно досталось от зрителей на трассе. Но в разговоре со СМИ после гонки он подчеркнул, что никак не страдает из-за такой реакции на свою персону.

«Конечно, у меня есть хейтеры, и хейтеры всегда будут ненавидеть. Всем, кто меня освистывает, могу сказать одно: вы только придаёте дополнительные силы моей команде. Вы лишь подбрасываете дрова в огонь».

Ещё один неприятный инцидент: Восемь зрителей «Тур де Франс» пострадали после аварии с участием автомобиля для прессы

И ведь действительно: Тадей как выигрывал, так и выигрывает. Более того, пока на горизонте даже не видно тех, кто мог бы сместить его с трона.

Ближайший оппонент Погачара Йонас Вингегор пока слабоват. Он не сумел победить ни на одном из этапов. Представитель команды Visma – Lease a Bike пока второй. В спину ему дышит Ремко Эвенепул (Red Bull – Bora – Hansgrohe), проигрывающий лидеру немногим больше четырёх минут.

Йонас Вингегор Фото: David Pintens/ZUMA/ТАСС

Аномальная жара диктует правила

Летом 2026 года во Франции и вообще в Западной Европе очень жарко. Сильные пожары на юге страны вынудили организаторов ограничить присутствие зрителей во время третьего этапа. А девятый этап по маршруту Мальмор – Юссель сократили на 30 км из высоких температур.

Ряд исключительных решений организаторов – это ещё одна важная деталь Гранд-тура 2026 года. Кто знает, как будут развиваться события дальше.

Останутся ли силы у Йонаса Вингегора для атаки на Тадея Погачара? И действительно ли так всемогущ гений велогонок из Словении? Узнаем уже в ближайшие полторы недели!