Суперсенсация, рекорд скорости, победы Погачара. Что происходит на «Тур де Франс» – 2026?

В среду, 15 июля, на легендарной веломногодневке «Тур де Франс» прошёл 11-й этап, подаривший всем суперсенсацию. Первым к финишу неожиданно приехал парень из Норвегии, которого в лидерах никто не ждал.
Впрочем, в генеральной классификации всё стабильно: Тадей Погачар выносит всех конкурентов и лидирует с большим отрывом.
Что вообще творится на «Тур де Франс» к экватору многодневки?
Норвежцы, у вас есть не только Холанд!
Начнём с главной сенсации первых недель. Норвежец Сёрен Вереншольд из команды Uno-X забрал спринтерский 11-й этап. 26-летний гонщик при этом не стал уходить в отрыв, а решил вопрос за 350 метров до финиша!
Сёрен Вереншольд
Фото: Mosa'ab Elshamy/AP Photo/ТАСС
Накануне Сёрен вообще упал и поставил под сомнение своё дальнейшее участие в Гранд-туре, но продолжил борьбу. Во время победного этапа он даже обратился к врачу из-за боли в руке. К счастью, всё обошлось.
Усилиями Вереншольда и его соперников также был установлен и рекорд по средней скорости за групповой этап в истории «Большой петли» – 50,9 км/ч!
Тадею Погачару досталось!
Главная звезда современного шоссейного велоспорта Тадей Погачар в топ-10 спринта не вошёл, но лидерство в тота́ле, конечно, удержал. К середине многодневки у него уже 3.36 отрыва! Словенец записал на свой счёт и три этапа, все – горные (3-й, 6-й и 10-й).
Генеральная классификация «Тур де Франс» после 11-го этапа:
- Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) – 39:25.08.
- Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) +3.36.
- Ремко Эвенепул (Red Bull – Bora – Hansgrohe) +4.06.
- Хуан Аюсо (Lidl-Trek) +4.22.
- Поль Сейшас (Decathlon CMA CGM Team) +4.35.
- Флориан Липовиц (Red Bull – Bora – Hansgrohe) +4.44.
- Исаак дель Торо (UAE Team Emirates XRG) +5.08.
- Маттиас Скелмосе (Lidl-Trek) +5.45.
- Ленни Мартинес (Bahrain Victorious) +6.34.
- Томас Пидкок (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +11.49.
Как раз на пути к третьей победе, прямо в День взятия Бастилии, Погачару словесно досталось от зрителей на трассе. Но в разговоре со СМИ после гонки он подчеркнул, что никак не страдает из-за такой реакции на свою персону.
«Конечно, у меня есть хейтеры, и хейтеры всегда будут ненавидеть. Всем, кто меня освистывает, могу сказать одно: вы только придаёте дополнительные силы моей команде. Вы лишь подбрасываете дрова в огонь».
И ведь действительно: Тадей как выигрывал, так и выигрывает. Более того, пока на горизонте даже не видно тех, кто мог бы сместить его с трона.
Ближайший оппонент Погачара Йонас Вингегор пока слабоват. Он не сумел победить ни на одном из этапов. Представитель команды Visma – Lease a Bike пока второй. В спину ему дышит Ремко Эвенепул (Red Bull – Bora – Hansgrohe), проигрывающий лидеру немногим больше четырёх минут.
Йонас Вингегор
Фото: David Pintens/ZUMA/ТАСС
Аномальная жара диктует правила
Летом 2026 года во Франции и вообще в Западной Европе очень жарко. Сильные пожары на юге страны вынудили организаторов ограничить присутствие зрителей во время третьего этапа. А девятый этап по маршруту Мальмор – Юссель сократили на 30 км из высоких температур.
Ряд исключительных решений организаторов – это ещё одна важная деталь Гранд-тура 2026 года. Кто знает, как будут развиваться события дальше.
Останутся ли силы у Йонаса Вингегора для атаки на Тадея Погачара? И действительно ли так всемогущ гений велогонок из Словении? Узнаем уже в ближайшие полторы недели!