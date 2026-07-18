Столь мощной команды на главных международных турнирах у нас давно не было!

Россия едет побеждать! Что нужно знать о чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта

Чемпионат мира по футболу – не единственное спортивное событие топ-уровня этим летом. В конце июля в Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. И, в отличие от футбольного ЧМ, там у нас будет возможность поболеть за сборную России, которая едет на турнир всех побеждать!

Собрали для вас всё, что нужно знать о турнире.

Где и когда пройдёт ЧЕ-2026?

Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026 стартует 31 июля в Париже, Франция. Соревнования продлятся до 16 августа.

За это время спортсмены разыграют 80 комплектов медалей в пяти видах спорта: 47 – в плавании, семь – в плавании на открытой воде, 11 – в синхронном плавании, 13 – в прыжках в воду и два – в хай-дайвинге.

Расписание чемпионата Европы — 2026

Соревнования по разным видам спорта будут проходить поэтапно. Первыми в борьбу за медали вступят синхронисты и прыгуны в воду, следом – представители плавания на открытой воде и хай-дайвинга, а закроют ЧЕ соревнования пловцов.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта



Синхронное плавание: 31 июля – 5 августа.

Прыжки в воду: 31 июля – 6 августа.

Плавание на открытой воде: 4-8 августа.

Хай-дайвинг: 7-8 августа.

Плавание: 10-16 августа.

Более подробное расписание с отдельными дисциплинами и финалами появится на «Чемпионате» ближе к дате начала ЧЕ-2026.

В каком статусе выступит сборная России?

Хоть Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) несколько месяцев назад вернула россиянам право выступать под флагом и гимном, на чемпионате Европы нашей символики мы не увидим. В Париже сборная России будет выступать в нейтральном статусе с привычной аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).

Климент Колесников Фото: Elianton/Getty Images

Всё из-за решения Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), под эгидой которой и проходит ЧЕ-2026. 30 апреля она запросила отсрочку по вопросу допуска россиян и белорусов до 1 сентября.

«В обращении содержится просьба не принимать European Aquatics постановление, разрешающее возвращение этих спортсменов к полноценному участию во всех водных дисциплинах, до 1 сентября 2026 года.

До этой даты спортсмены и команды из России и Беларуси, получившие одобрение в соответствии с существующими критериями допуска, смогут продолжать участвовать в европейских соревнованиях по водным видам спорта исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)», – говорится в официальном заявлении организации.

Состав сборной России на ЧЕ-2026

В Париж Россия повезёт солидную делегацию – 73 спортсмена. Наши атлеты будут представлены во всех дисциплинах, за исключением хай-дайвинга.

В состав команды вошли практически все звёзды. На ЧЕ выступят пловцы Климент Колесников, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Илья Бородин, Андрей Минаков, Егор Корнев, Павел Самусенко, прыгуны в воду Евгений Кузнецов, Руслан Терновой, Никита Шлейхер и Анна Конаныхина, синхронистки Майя Дорошко, Александра Шмидт и Екатерина Коссова. Все они могут рассчитывать не медали, в том числе золотые.

Увы, в Париже мы не увидим Мирона Лифинцева – он до сих пор восстанавливается после травмы плеча, полученной в прошлом году. Также турнир пропустит Александр Мальцев. Самый титулованный синхронист взял паузу в карьере, решив сосредоточиться на тренерской работе.

Медальные шансы сборной России на ЧЕ

В прошлом году на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российская команда приятно удивила своих поклонников. Спортсмены взяли 18 медалей, а вся команда заняла четвёртое место в медальном зачёте, уступив только сборным Китая, Австралии и США.

На чемпионате Европы ни одной из трёх опередивших Россию стран не будет, поэтому россияне, без всяких сомнений, станут бороться за лидерство в общекомандном медальном зачёте, как это было до отстранения. Например, на турнирах в Глазго (2018) и Будапеште (2020) наши атлеты-водники занимали первое место с большим отрывом от ближайшего преследователя.

Можно предположить, что Россия на ЧЕ-2026 в Париже выиграет в общей сложности более 30 медалей, из которых как минимум 10 будут золотыми.

Где смотреть чемпионат Европы — 2026?

Чемпионат Европы будет транслироваться на федеральном телеканале – соревнования покажет «Матч ТВ». Также подробно о турнире вам расскажет «Чемпионат». Мы будем полноценно освещать ЧЕ, вести статистику и медальный зачёт турнира и держать вас в курсе самых ярких событий.