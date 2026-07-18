Россия едет побеждать! Что нужно знать о чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта

Чемпионат мира по футболу – не единственное спортивное событие топ-уровня этим летом. В конце июля в Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. И, в отличие от футбольного ЧМ, там у нас будет возможность поболеть за сборную России, которая едет на турнир всех побеждать!
Собрали для вас всё, что нужно знать о турнире.
- Где и когда пройдёт ЧЕ-2026?
- Расписание чемпионата Европы — 2026
- В каком статусе выступит сборная России?
- Состав сборной России на ЧЕ-2026
- Медальные шансы сборной России на ЧЕ
- Где смотреть чемпионат Европы — 2026?
Где и когда пройдёт ЧЕ-2026?
Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026 стартует 31 июля в Париже, Франция. Соревнования продлятся до 16 августа.
За это время спортсмены разыграют 80 комплектов медалей в пяти видах спорта: 47 – в плавании, семь – в плавании на открытой воде, 11 – в синхронном плавании, 13 – в прыжках в воду и два – в хай-дайвинге.
Расписание чемпионата Европы — 2026
Соревнования по разным видам спорта будут проходить поэтапно. Первыми в борьбу за медали вступят синхронисты и прыгуны в воду, следом – представители плавания на открытой воде и хай-дайвинга, а закроют ЧЕ соревнования пловцов.
Синхронное плавание: 31 июля – 5 августа.
Прыжки в воду: 31 июля – 6 августа.
Плавание на открытой воде: 4-8 августа.
Хай-дайвинг: 7-8 августа.
Плавание: 10-16 августа.
Более подробное расписание с отдельными дисциплинами и финалами появится на «Чемпионате» ближе к дате начала ЧЕ-2026.
В каком статусе выступит сборная России?
Хоть Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) несколько месяцев назад вернула россиянам право выступать под флагом и гимном, на чемпионате Европы нашей символики мы не увидим. В Париже сборная России будет выступать в нейтральном статусе с привычной аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).
Климент Колесников
Фото: Elianton/Getty Images
Всё из-за решения Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), под эгидой которой и проходит ЧЕ-2026. 30 апреля она запросила отсрочку по вопросу допуска россиян и белорусов до 1 сентября.
«В обращении содержится просьба не принимать European Aquatics постановление, разрешающее возвращение этих спортсменов к полноценному участию во всех водных дисциплинах, до 1 сентября 2026 года.
До этой даты спортсмены и команды из России и Беларуси, получившие одобрение в соответствии с существующими критериями допуска, смогут продолжать участвовать в европейских соревнованиях по водным видам спорта исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)», – говорится в официальном заявлении организации.
Состав сборной России на ЧЕ-2026
В Париж Россия повезёт солидную делегацию – 73 спортсмена. Наши атлеты будут представлены во всех дисциплинах, за исключением хай-дайвинга.
В состав команды вошли практически все звёзды. На ЧЕ выступят пловцы Климент Колесников, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Илья Бородин, Андрей Минаков, Егор Корнев, Павел Самусенко, прыгуны в воду Евгений Кузнецов, Руслан Терновой, Никита Шлейхер и Анна Конаныхина, синхронистки Майя Дорошко, Александра Шмидт и Екатерина Коссова. Все они могут рассчитывать не медали, в том числе золотые.
Увы, в Париже мы не увидим Мирона Лифинцева – он до сих пор восстанавливается после травмы плеча, полученной в прошлом году. Также турнир пропустит Александр Мальцев. Самый титулованный синхронист взял паузу в карьере, решив сосредоточиться на тренерской работе.
Плавание
Мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Григорий Вековищев, Иван Гирёв, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Роман Жидков, Иван Кожакин, Климент Колесников, Николай Колесников, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Андрей Минаков, Даниил Писецкий, Кирилл Пригода, Павел Самусенко, Георгий Смирнов, Максим Ступин, Алексей Ткачёв, Андрей Черепков, Роман Шевляков, Александр Щёголев, Михаил Щербаков, Егор Юрченко, Георгий Яковлев.
Женщины: Анна Аршавская, Виктория Блинова, Алина Гайфутдинова, Ралина Гилязова, Анита Грищенко, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Кира Манохина, Ксения Мишарина, Мария Осетрова, Арина Пантина, Ксения Сорокина, Милана Степанова, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Евгения Чикунова.
Синхронное плавание
Соло: Валерия Плеханова, Захар Трофимов.
Дуэты: Майя Дорошко, Елизавета Минаева, Александра Шмидт.
Смешанные дуэты: Захар Трофимов, Алина Румянцева
Группа: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Валерия Плеханова, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Ольга Тетюник, Кира Черезова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Агния Тулупова, Станислава Тарановская.
Прыжки в воду
Женщины: Александра Кедрина, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Елизавета Кузина, Кристина Айдарова, Анна Конаныхина, Ульяна Клюева.
Мужчины: Руслан Терновой, Мирослав Киселёв, Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Илья Молчанов, Евгений Кузнецов.
Медальные шансы сборной России на ЧЕ
В прошлом году на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российская команда приятно удивила своих поклонников. Спортсмены взяли 18 медалей, а вся команда заняла четвёртое место в медальном зачёте, уступив только сборным Китая, Австралии и США.
На чемпионате Европы ни одной из трёх опередивших Россию стран не будет, поэтому россияне, без всяких сомнений, станут бороться за лидерство в общекомандном медальном зачёте, как это было до отстранения. Например, на турнирах в Глазго (2018) и Будапеште (2020) наши атлеты-водники занимали первое место с большим отрывом от ближайшего преследователя.
Можно предположить, что Россия на ЧЕ-2026 в Париже выиграет в общей сложности более 30 медалей, из которых как минимум 10 будут золотыми.
Где смотреть чемпионат Европы — 2026?
Чемпионат Европы будет транслироваться на федеральном телеканале – соревнования покажет «Матч ТВ». Также подробно о турнире вам расскажет «Чемпионат». Мы будем полноценно освещать ЧЕ, вести статистику и медальный зачёт турнира и держать вас в курсе самых ярких событий.