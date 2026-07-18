Бегун Джош Керр заявил о своей амбициозной цели ещё весной. И сдержал обещание на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Что творится в лёгкой атлетике?! Британец побил мировой рекорд, установленный в 1999 году

Этап Бриллиантовой лиги в Лондоне запомнится всем надолго. Именно здесь 18 июля при оглушительной поддержке трибун британский бегун Джош Керр обновил мировой рекорд, который держался 27 лет.

Керр обещал это ещё весной. Мужик сказал – мужик сделал!

Сдержанное обещание

Джош Керр заявлял о намерениях обновить лучший результат в мире на миле ещё весной. Причём спортсмен хотел устроить шоу именно на домашнем этапе Бриллиантовой лиги.

Вместе со спонсором атлет создал «Проект 222». Название выбрано не случайно, ведь 3 минуты и 42 секунды, необходимые для рекорда – это 222 секунды. Несколько месяцев Керр делился своей подготовкой.

«Это наследие, которое я собираюсь оставить этому виду спорта. Показать следующему поколению, что нужно, чтобы стремиться к таким большим рекордам и доминировать на дистанции, где трудно найти парня, который сможет делать это постоянно. Я здесь, чтобы творить большие дела и, надеюсь, продолжать поднимать этот вид спорта на новый уровень. Держать всё это в секрете – не в моём характере», – говорил Керр.

И вот настал день X. Джош со старта уверенно держался за пейсмейкерами и, как только они сошли с дистанции, сразу взвинтил темп и рванул вперёд. Почти сразу все соперники отвалились, и британец летел к финишной черте в гордом одиночестве. 3.42,66 – новый мировой рекорд и сдержанное обещание.

Таким образом, Керр превзошёл результат, который ещё в далёком 1999 году установил Хишам Эль-Герруж – 3.43,13. Уже после финиша он признался всем, что последние месяцы ежедневно записывал в свой блокнот одну и ту же фразу: «Я пробежал дистанцию ​​за 3.42 на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. 18 июля 2026 года». Что ж, правду писал, оказывается!

Драма в прыжках

Но вообще в Лондоне было немало интересного. Начиналось всё с драмы в прыжковом секторе. Соревнования по прыжкам с шестом выиграл не Арман Дюплантис. Победу уверенно одержал Сэм Кендрикс, взявший 5,95 м. Швед остался вторым с аналогичным результатом.

Правда, такой результат Мондо точно не стоит считать провалом. Весь турнир Армана явно беспокоила травма бедра, спортсмену постоянно помогали терапевты. Как итог – швед сделал всего три прыжка, а потом после совещания с медиками и отцом решил завершить борьбу. Тем не менее даже этого хватило, чтобы попасть в тройку призёров.

«Это был не лучший день для меня, мне нужно вернуться домой, провести повторную оценку состояния и, возможно, пройти обследование. Я приношу извинения болельщикам за то, что не смог хорошо выступить сегодня», – сказал Мондо.

Не менее нервными вышли соревнования и по прыжкам в высоту у женщин. К счастью, здесь обошлось без травм, а интригу создавала принципиальная борьба Николы Олислагерс и Ярославы Магучих. Австралийка и украинка по очереди покоряли высоту за высотой. Обеим с большим трудом удалось взять 2,01 м, и всё-таки они попытались зайти на 2,03 м – не вышло.

Победу за счёт более качественных прыжков на старте одержала Олислагерс. Магучих стала второй. Это поражение стало для Ярославы первым в этом сезоне.

«Чувствую себя очень хорошо, но мне не нравятся мои прыжки, потому что я проваливала каждую вторую попытку, это было безумие. Это опыт, мне нужно пережить эту ситуацию», – заявила украинка.

Никола Олислагерс Фото: Harry Murphy/Getty Images

Яркие противостояния

Драму в прыжках разбавила красота в беговом секторе. На 400 м Карстен Вархольм показал лучший результат сезона в мире – 46,61. К тому же норвежец обновил рекорд этапа в Лондоне.

Правда, тут стоит отметить, что главный конкурент Вархольма Алисон дос Сантос пропустил соревнования. Возможно, именно это придало сил скандинаву. Всё-таки именно результат бразильца и превзошёл Карстен.

«Это было потрясающе, это именно то, чего я хотел. Конечно, всегда хочется бежать быстрее, однако для меня это был хороший старт. Мы начинаем вторую часть сезона, и я чувствую себя сильным, так что очень доволен сегодняшней гонкой. В Осло я думал так же, но там мной были допущены одна или две ошибки. Такое может случиться, однако сегодня я выступил хорошо», – пояснил норвежец.

Карстен Вархольм Фото: Michael Steele/Getty Images

Интересный перформанс выдали и спринтеры на 100 м. Аджайи Каньинсола и Облик Севилл устроили настоящую зарубу на дистанции, всё решалось буквально на последних метрах.

Нигерийцу удалось одержать победу (9,84), всего на 0,03 опередив ямайца. Тем не менее Каньинсола позволил себе на финише небольшую дерзость: он повернул голову в сторону Севилла. Похоже, это задело Облика, ведь после спортсмены обменялись очень напряжёнными и неприязненными взглядами. Кажется, от трэш-тока нас отделили буквально мгновения!

Не менее яркую борьбу показали на 800 м Кили Ходжкинсон и Фемке Брёдерс-Бол. Всю дистанцию британка и нидерландка шли практически бок о бок. Однако Кили удалось создать крошечный просвет и удержать его до финиша – 1.56,21. Фемке проиграла сопернице 0,25 секунды. Для Ходжкинсон эта победа стала первой в летнем сезоне!

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Лозанне 21 августа.