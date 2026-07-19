Кто будет защищать цвета флага на первом международном турнире? Есть и опытные звёзды, и талантливая молодёжь.

Готова ли сборная России по гандболу к историческому рестарту? Разбор состава и рисков

15 июля 2026 года Международная федерация гандбола (IHF) сняла все запреты с российских команд. Теперь наши гандболисты имеют полное право выступать без ограничений, с флагом и гимном. Гандбол стал третьим игровым видом спорта после водного поло и волейбола, где Россия получила полный допуск. И если вы думаете, что наша блистательная женская сборная скоро начнёт штамповать победы, то, возможно, вы правы. Но не всё сразу.

Отборочные кампании на Евро-2026 и ЧМ-2027 уже пропущены. Первый официальный турнир – не раньше конца 2027 года, и то только если IHF даст уайлд-кард на чемпионат мира. Однако это не мешает прямо сейчас заглянуть в состав, который уже сформирован. Готова ли команда к возвращению?

Кто в составе сборной России?

Вратари

Это самая сильная и одновременно самая проблемная позиция.

Полина Маркина (ЦСКА) – главная звезда вратарской линии. Она способна тащить в одиночку, именно это она делала в решающих матчах прошлого сезона. Маркина признана лучшим игроком ЦСКА по итогам мая.

Анастасия Рябцева («Ростов-Дон») становилась лучшим вратарём чемпионата России в каждом из двух последних сезонов. У Рябцевой, кстати, есть даже опыт международных турниров на молодёжном уровне – серебро юниорского ЧМ-2016, серебро чемпионатов Европы U19 и U17. Сейчас ей 30 лет, и она – самый опытный вратарь в составе.

Анастасия Рябцева Фото: rushandball.ru

Анастасия Ясницкая («Ростов-Дон») – главный вратарский талант поколения. За ней первый полноценный сезон в основе «Ростов-Дона», и она уже стала чемпионкой страны.

Анастасия Лагина («Черноморочка») – также в расширенной обойме, была вызвана на мартовский сбор национальной команды.

Линейные

Здесь у сборной три варианта, и каждый решает свои задачи.

Анастасия Илларионова (ЦСКА) – капитан армейского клуба, лидер по духу. Воспитанница волгоградского гандбола. Есть опыт выступлений на Олимпиаде в Токио. Активно тренируется после травмы голеностопа и надеется на скорое возвращение.

Анастасия Илларионова Фото: rushandball.ru

Ксения Закордонская («Звезда») – лучший бомбардир Суперлиги среди линейных в минувшем сезоне. В «Звезду» перешла из московского «Луча» летом 2025 года.

Александра Островская («Лада») – дебютантка, вызвана в апреле 2026 года. Воспитанница тольяттинской школы гандбола, защищала цвета «Лады» с 2020 года.

Левый край

Кристина Кожокарь («Ростов-Дон») – самая возрастная спортсменка в нынешнем составе (32 года), бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.

Софья Васильева (ЦСКА) – экс-капитан «Динамо-Синара». Воспитанница волгоградского гандбола. В финальной серии чемпионата страны стала лучшим игроком ЦСКА в решающем матче.

Валентина Минченко («Динамо-Синара») – дебютантка, вызвана в основную сборную в апреле 2026 года. Ранее регулярно принимала участие в сборах молодёжной сборной. Именно её Бодниева выделила как одну из тех, к кому присматривается тренерский штаб прямо здесь и сейчас.

Правый край

Валерия Собкало (ЦСКА) – перешла из «Кубани» в 2024 году. Получила травму колена с рецидивом, но вернулась в строй и регулярно вызывается в сборную.

Оксана Бессалая («Астраханочка») – дебютантка мартовского сбора 2026 года. В 2025 году пропустила сезон из-за травмы, однако вернулась и получила вызов.

Левые полусредние

Варвара Сёмина (ЦСКА) – MVP Суперлиги сезона-2024/2025. В свои 19 лет она уже ключевой игрок сборной.

Варвара Сёмина Фото: rushandball.ru

Дарья Стаценко («Ростов-Дон») – лучший игрок чемпионата России – 2025/2026 по версии экспертов и болельщиков.

Полина Шаркова («Астраханочка») – серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (в составе сборной образца Токио-2021). В феврале 2025 года случился рецидив разрыва передней крестообразной связки, перенесла две операции. Несмотря на это, продолжает восстановление и была вызвана на сбор.

Юлия Бабенко («Ростов-Дон») – в её активе девять голов в одном из матчей чемпионата. В возрасте 20 лет стала обладательницей серебряной медали чемпионата России сезона-2022/2023.

Правые полусредние

Анна Вяхирева («Оденсе», Дания) – звезда мирового уровня. После завершения сезона-2025/2026 покинула «Брест» и перешла в датский «Оденсе». Лучший игрок гандбольной Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Антонина Санталова (ЦСКА) – MVP чемпионата России – 2024/2025, лучшая правая полусредняя Суперлиги по итогам сезона-2024/2025. На её счету 136 голов в 31 матче. Воспитанница волгоградской школы гандбола. В составе сборной России становилась серебряным призёром Олимпиады-2020. После декрета вернулась в большой гандбол и сразу вышла на топ-уровень.

Анна Шапошникова («Ростов-Дон») – признана лучшим игроком «Ростова» по итогам первого месяца весны. Вызвана в сборную в марте 2026 года.

Алина Загороднева («Динамо-Синара») – 21-летняя дебютантка. В клубе чаще выходит на площадку в роли правой полусредней, а в сборную приглашается как разыгрывающая.

Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон») – правая полусредняя, игрок сборной России.

Разыгрывающие

Дарья Дмитриева («Бухарест», Румыния) – олимпийская чемпионка Рио-2016. Номинирована на звание лучшего разыгрывающего сезона в Европе.

Дарья Дмитриева Фото: rushandball.ru

Екатерина Долматова («Черноморочка») – лучший бомбардир Суперлиги-2025/2026. У разыгрывающей «Черноморочки» 130 голов в сезоне. Новичок клуба, быстро стала лидером команды и сборной.

Ксения Ильина («Астраханочка») – воспитанница астраханской школы гандбола, многократный призёр чемпионата и Кубка России. Стабильно вызывается в сборную.

Екатерина Терлецкая («Лада») – впервые вызвана в первую сборную.

Снежанна Вертушкова («Звезда») – вызывалась на апрельский Кубок Победы. Стала лучшим бомбардиром «Финала четырёх» Кубка России с 11 заброшенными мячами.

Главный тренд — омоложение

Тренер Людмила Бодниева делает ставку на молодёжь. И это не просто слова.

На апрельский сбор 2026 года были вызваны 20 гандболисток. Из них 14 – младше 25 лет. Три из них по возрасту всё ещё имеют право выступать за молодёжную сборную. Средний возраст вызванных – 23 года.

Тренерский штаб намеренно позволил опытным игрокам пропустить этот сбор, сосредоточившись на просмотре молодых талантов.

В числе дебютанток, получивших первый вызов в основную сборную: вратарь Анастасия Ясницкая, левая крайняя Валентина Минченко, линейная Александра Островская, разыгрывающая Екатерина Терлецкая, правая полусредняя Алина Загороднева. Все они – потенциальные открытия ближайших лет. На мартовском сборе дебютировала Оксана Бессалая из «Астраханочки».

Слабые места и риски

Отсутствие международного опыта у молодёжи

Сёмина, Стаценко, Ясницкая, Минченко, Загороднева – все они пока не играли на уровне топ-сборных Европы. И это общая проблема всего нового поколения. Ведь за четыре года изоляции российские гандболистки отвыкли от международного ритма. Вливаться будет непросто.

Переходный период у лидеров

Вяхирева только начинает адаптироваться в «Оденсе», а Дмитриева – в «Бухаресте». Это может сказаться на их форме в ближайшие месяцы. Обеим нужно время, чтобы вписаться в новые системы и набрать оптимальные кондиции к моменту, когда сборная начнёт официальные выступления.

Анна Вяхирева Фото: rushandball.ru

Вратарский вопрос

Маркина, Рябцева и Ясницкая – сильнейшие вратари Суперлиги. Но международный уровень – это совсем другая история. Топ-сборные будут проверять их с первых минут, и неизвестно, как наши голкиперы справятся с давлением.

Европейский фактор

Здесь от игроков ничего не зависит. Решение IHF – это только первый шаг к возвращению. Европейская федерация гандбола (EHF) пока не дала своего согласия. Заседание исполкома EHF, где будут решать судьбу российских клубов и сборных в европейских турнирах, состоится в сентябре. Без согласия EHF полноценное возвращение на международную арену невозможно. Впрочем, если это согласие будет получено, то прочувствовать высочайший мировой уровень можно будет уже в еврокубках в 2027 году.

Вывод: чего ждать от сборной России?

У женской сборной России сейчас есть уникальное сочетание: крепкий скелет из звёзд мирового уровня и талантливая молодёжь, которую целенаправленно подтягивают к основе.

Тренерский штаб сознательно омолаживает команду, давая шанс тем, кто будет определять её лицо в следующем олимпийском цикле.

Вопрос лишь в том, когда наши девушки смогут проявить себя. В IHF уже предупредили: «Полная интеграция может потребовать переходного периода». Насколько затянется этот переходный период – пока непонятно.

Если России дадут уайлд-кард на ЧМ-2027, команда покажет себя в декабре 2027 года. Однако борьба за медали будет очень и очень непростой.