Фаворит «Тур де Франс» сошёл с гонки после страшного падения. Что стало причиной аварии?

Датчанин Йонас Вингегор вышел на этап после бессонной ночи и за 20 км до финиша сломал ключицу.

Один из главных претендентов на победу в многодневке «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор выбыл из борьбы после жёсткого падения на 15-м этапе. 29-летний спортсмен упал на бордюр и получил перелом правой ключицы, а также множественные ушибы и ссадины. В ближайшее время ему предстоит операция.

Инцидент случился за 22 км до финиша сложного этапа Шампаньоль — Плато-де-Солезон с четырьмя категорийными подъёмами, в том числе финишным 11-километровым с градиентом в 9 градусов. Вингегор вместе с партнёрами по команде Visma-Lease a Bike задавал скорость пелотона, устремившись за несколькими гонщиками, которые были в отрыве.

При входе в правый поворот, разделённый островком безопасности в виде бордюров, датчанин не смог удержать байк, когда заднее колесо чуть повело на большой скорости. Он крайне неудачно упал прямо на бордюр и остался лежать, прижимая правую руку к земле.

В результате случился завал, в котором оказались несколько сильных генеральщиков, включая Исаака дель Торо, одного из главных помощников Тадея Погачара по UAE Emirates-XRG. Но остальные поднялись и продолжили борьбу, а Вингегор завершил её досрочно.

С прижатой к телу рукой его сопроводили в медицинский автомобиль, а позже отвезли в больницу. Команда Visma-Lease a Bike выпустила заявление, в котором сообщила, что Йонас вынужден сойти с «Тур де Франс» из-за перелома ключицы. Вингегор выигрывал главную многодневку мира в 2022 и 2023 годах, а ещё трижды был вторым вслед за Погачаром.

Тадей Погачар Фото: Sirotti Stefano/Imago/ТАСС

Словенец резко отреагировал на падение главного соперника, заявив, что инцидент стал следствием «ночного дозора» со стороны антидопинговых служб. К Погачару пришли в пять часов утра, а к Вингегору – в два часа ночи. По мнению Тадея, Йонас из-за такой бессонной ночи мог потерять концентрацию, что и привело к такому исходу.

«Без тебя, мой друг, это совсем другая гонка. Восстанавливайся быстрее», — написал словенец в соцсетях.

Однако визит представителей международного агентства по допинг-тестированию (ITA) был совершён согласно антидопинговым правилам UCI. Неприятно, но они ничего не нарушили, хотя обычно к спортсменам приходят с 6 до 23 часов. Руководитель Visma-Lease a Bike назвал виновником падения телевизионный мотоцикл, который внезапно сбросил скорость, а гонщики не успели отреагировать.

Йонас Вингегор Фото: Stefan Tabeling/dpa/ТАСС

«Неприятно, конечно, заканчивать «Тур» подобным образом, однако это велогонки, и такое порой случается. Это всего лишь перелом ключицы. Я немного чувствую боль, но всё в порядке.

Возможно, мотоцикл действительно помешал, однако мы должны в любой ситуации полагаться только на себя. Люди порой совершают ошибки, и это не изменить.

Конечно, в визите допинг-офицеров в два часа ночи ничего хорошего нет. Но я не берусь утверждать, что это повлияло на моё падение», – сказал сам Вингегор в интервью TV2.

В генеральной классификации датчанин занимал второе место, уступая Погачару четыре с половиной минуты. Теперь на второе место вышел бельгиец Ремко Эвенепул из Red Bull-Bora-Hansgrohe. Лучший раздельщик мира сумел удержаться за Погачаром и дель Торо, когда те предприняли решающее ускорение.

Словенец, очевидно, работал на партнёра по команде, поскольку его лидерству в общем зачёте никто не угрожает. Но спринтерский финиш он Эвенепулу проиграл. Ремко одержал третью в карьере победу на этапах «Тур де Франс» и первую – на классическом этапе, а не в разделке. Он вышел на второе место в генеральной классификации, проигрывая Погачару ровно пять минут. Дель Торо в общем зачёте третий с отставанием в 58 секунд от Эвенепула.

Во вторник, 21 июля, на «Тур де Франс» как раз пройдёт разделка. И это шанс для Ремко укрепить свои позиции. Эвенепул, кстати, назвал визит допинг-офицеров к Вингегору и Погачару «бесчеловечным» и призвал что-то сделать с этой ситуацией.